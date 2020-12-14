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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 14 гру, 2023 23:09
baraka написав:а как он их подоит? .
ну от ви нам про це згодом і розкажете гг
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kingkongovets
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Додано: П'ят 15 гру, 2023 02:58
Более интересно как в этой схеме 6 дверей прорезали так, что замысловатая форма неликвида и его окна позволили сделать не 3-4, а 6 квартир. И обычно в нормальном пентхаусе второй этаж соседствует с техпомещениями, зачастую без доступа с лифта(тупо холла нет или он как балкон в одесско-львовских клошарнях), так проход есть с лестницы в котельную или насосную.
Более точное описание и расположение прелести наверно добавило б драйву на ветке, с таким дроблением по моему только наш у$$тавший защитник носился тут, кидаясь видео Мрочкова как Мунтяна от инвестцеркви.
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барабашов
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Додано: П'ят 15 гру, 2023 09:10
Давайте краще про "ліквід".
З новобудами все, епоха закінчилась. Трохи будуть будувати, для нуворішів: крихти, в порівнянні з тим, що було. Для широкого загалу є повно "неохрущів", "хрущів", чимало "брежнєвок" і трохи "сталінок".
На ринку "вторинки" - штиль.
Нарот чекає.
І нарота все меньше, і грошей на руках все меньше і меньше.
Востаннє редагувалось Frant
в П'ят 15 гру, 2023 10:26, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: П'ят 15 гру, 2023 10:24
baraka написав: whois2010 написав: baraka написав:
доп инфо по квартире в кредит:
наблюдаю за вот такой штукой: была квартира, её поделили на 6 шт (одна большая двухярусная поделилась на 6 маленьких), вроде как нарушив ДБН. Одну из новосозданных квартир купил покупан с кредитом.
Теперь, соседи подали в суд и хотят всё откатить взад (да-да, с экспертизами и всё такое). То есть - существует риск, что вместо нескольких квартир опять будет одна.
Так вот, если риск выстрелит - то вышеупомянутый покупан теряет новосозданную квартиру. Но что с его кредитом ? Он так же на нём и висит же ? Банк же так просто от него не отстанет ?
Покупану - кредит. І цивільний позов до продавця
да, так и думал
то есть кредит всё равно висит на этом покупане, хоть самого имущества уже нет ? Никак покупан не может от кредита отвертеться ? Ну там на банк подать иск что банк плохо проверял его квартирку (хотя весьма сомнительная мотивация) и т.д.
Може поплакати в суді і сказати що платити нема за що) а якщо серйозно то банку начхати на що покупна взяв кредит - у вас коли в борг беруть на купівлю стола наприклад потім теж можуть сказати що стіл вкрали тому пробачте борг не віддамо?)
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Додано: П'ят 15 гру, 2023 10:25
Zebra написав:
Цены в Киеве после этого исторического решения о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС (вступление после которых уже технические ньюансы) удвоятся утроятся уже к 2030 году.
Це лише уповільнить падіння, хоча сигнал позитивний - ви і другу частину засідання ЄС процитуйте про неузгодження допомоги в 50 млрд євро)
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Додано: П'ят 15 гру, 2023 10:27
baraka написав: whois2010 написав:
Цікаве інше: заставою на кредит під житло є (часто) саме житло, що купується. В данному випадку, якщо перепланування провернуть назад, ця квартира фізично перестає існувати, зникає застава кредиту. І навіть страховкою таке швидше за все не передбачено
да, тоже об этом подумал.
тогда получается, что есть кредит, но обеспечения под него уже нет.
и банк надеется, что покупан как добропорядочный клиент будет платить-платить-платить (но большинство покупанов откажутся продолжать выплаты, хоть юридически будут неправы).
ы ?
І виконавче провадження арешт майна колектори і таке інше - це що перший раз коли хтось кредит не платить?)
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Додано: П'ят 15 гру, 2023 10:29
flyman написав: Zebra написав:
Цены в Киеве после этого исторического решения о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС (вступление после которых уже технические ньюансы) удвоятся утроятся уже к 2030 году.
Чому не завтра?
Ви про Ригу почитайте та євроейфорію в Латвії.
Може років через 30 після вступу подвояться, але спочатку виїде половина населення що залишиться після відкриття кордонів.
Латвія ще норм, краще поглянути на ціни в Болгарії - вона в ЄС вже 18 років)
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Додано: П'ят 15 гру, 2023 10:34
baraka написав: whois2010 написав:
Позичальник буде довго судитися з недобросовісним продавцем квартири.
Банк буде судитися с позичальником, якщо виплати від нього зупиняться. Потім виконавча забере у позичальника жігулі та колекцію табакерок, якщо в того не вистачить розуму позбутися всього майна. Може років через десять спишуть як неповоротній борг.
Це буде цікавий серіал. Людей шкода, хто вляпався
угу, про табакерки было животрепещуще
а табакерки позичальнык может переписать на жену ? Не арестуют тогда их ?
Може якщо встигне, зазвичай дружина виступає поручителем - а в банку не лохи сидять)
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Додано: П'ят 15 гру, 2023 10:37
baraka написав: kingkongovets написав:
так там можна все опротестовувати, бо воно все геть нелегальне
там головний бенефіціар цього двіжу позоду продавець, бо він всіх тих лохів по факту за яйця тримає гг
нормальна кстатє схєма, робоча
кстати, да
ему 6-комнатная оригинальная квартирка просто вернётся, верно ?
Ніт, для цього треба визнати недійсним договір купівлі продажу а не перепланування квартири)
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Додано: П'ят 15 гру, 2023 10:44
cherchiltank написав: Zebra написав:
Цены в Киеве после этого исторического решения о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС (вступление после которых уже технические ньюансы) удвоятся утроятся уже к 2030 году.
Це лише уповільнить падіння, хоча сигнал позитивний - ви і другу частину засідання ЄС процитуйте про неузгодження допомоги в 50 млрд євро)
100%Ці "історичні" рішення запізнились як мінімум на 10-20 років.
Це приблизно як витирати попу після того, як обісрались в штани, а не після того, як сходили на унітаз.
Тому ці "рішення" ні на що не впливають.
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