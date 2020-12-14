RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11478114791148011481
Повідомлення Додано: П'ят 15 гру, 2023 12:46

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

baraka написав:
  cherchiltank написав:Ніт, для цього треба визнати недійсним договір купівлі продажу а не перепланування квартири)


эээ, стоять
вся стройка (всё разделение стенами откатывается), границ квартир уже нет, но юридически(в реестре) они ещё есть ? Так ?
Якщо квартиру змогли купити в іпотеку, значить, вона вже є в реєстрі, як окремий об'єкт, і на ньому є обтяження.
Чи можливо по рішенню суду "відкатити все назад" я навіть не знаю, це досить нетривіальна ситуація.
В будь якому разі, це тільки забезпечення, а сам кредит нікуди не зникне.
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 34349
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1425 раз.
Подякували: 7915 раз.
 
Профіль
4
7
3
Повідомлення Додано: П'ят 15 гру, 2023 12:56

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Faceless написав:
baraka написав:
  cherchiltank написав:Ніт, для цього треба визнати недійсним договір купівлі продажу а не перепланування квартири)


эээ, стоять
вся стройка (всё разделение стенами откатывается), границ квартир уже нет, но юридически(в реестре) они ещё есть ? Так ?
Якщо квартиру змогли купити в іпотеку, значить, вона вже є в реєстрі, як окремий об'єкт, і на ньому є обтяження.
Чи можливо по рішенню суду "відкатити все назад" я навіть не знаю, це досить нетривіальна ситуація.
В будь якому разі, це тільки забезпечення, а сам кредит нікуди не зникне.
чому в іпотеку не можна купити долю?
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10872
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2523 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 гру, 2023 13:44

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

kingkongovets написав:
Faceless написав:
baraka написав:[quote="5660445:cherchiltank"]
Ніт, для цього треба визнати недійсним договір купівлі продажу а не перепланування квартири)


эээ, стоять
вся стройка (всё разделение стенами откатывается), границ квартир уже нет, но юридически(в реестре) они ещё есть ? Так ?
Якщо квартиру змогли купити в іпотеку, значить, вона вже є в реєстрі, як окремий об'єкт, і на ньому є обтяження.
Чи можливо по рішенню суду "відкатити все назад" я навіть не знаю, це досить нетривіальна ситуація.
В будь якому разі, це тільки забезпечення, а сам кредит нікуди не зникне.
чому в іпотеку не можна купити долю?[/quote]Не буду стверджувати на 100%, але навряд чи можна зробити обтяження (іпотеку) на частку нерухомості. Якщо й можна, то тільки зі згоди всіх співвласників, і у випадку реалізації застави теж все складніше. Крім того, нерухомість має бути оформлена як частка на момент накладення іпотеки. І навряд чи хоч один банк в це поліз би.
В цій же історії нерухомість вже була виділена в натурі, є реєстрацій номер, Іпотека оформлена на цей об'єкт. Можливо, є варіянт, при якому все переоформлять назад і з банком можна буде домовитися і переоформити заставу, але це вже домисли, насправді уявлення не маю, чи таке можливо.
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 34349
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1425 раз.
Подякували: 7915 раз.
 
Профіль
4
7
3
Повідомлення Додано: П'ят 15 гру, 2023 13:51

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Faceless написав:Не буду стверджувати на 100%, але навряд чи можна зробити обтяження (іпотеку) на частку нерухомості. Якщо й можна, то тільки зі згоди всіх співвласників, і у випадку реалізації застави теж все складніше. Крім того, нерухомість має бути оформлена як частка на момент накладення іпотеки. І навряд чи хоч один банк в це поліз би.
В цій же історії нерухомість вже була виділена в натурі, є реєстрацій номер, Іпотека оформлена на цей об'єкт. Можливо, є варіянт, при якому все переоформлять назад і з банком можна буде домовитися і переоформити заставу, але це вже домисли, насправді уявлення не маю, чи таке можливо.


існують обʼєкти, на яких по різним обставинам виписано по декілька свідоцтв на право власністі і навіть якщо в подальшому хтось викупить долі у співвласників, свідоцтв залишиться стільки ж, просто на одне імʼя
чому при умові бажання банка видати іпотеку він не може це зробити на підставі свідоцтва на одну з таких долей?
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10872
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2523 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 гру, 2023 14:06

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

kingkongovets написав:
Faceless написав:Не буду стверджувати на 100%, але навряд чи можна зробити обтяження (іпотеку) на частку нерухомості. Якщо й можна, то тільки зі згоди всіх співвласників, і у випадку реалізації застави теж все складніше. Крім того, нерухомість має бути оформлена як частка на момент накладення іпотеки. І навряд чи хоч один банк в це поліз би.
В цій же історії нерухомість вже була виділена в натурі, є реєстрацій номер, Іпотека оформлена на цей об'єкт. Можливо, є варіянт, при якому все переоформлять назад і з банком можна буде домовитися і переоформити заставу, але це вже домисли, насправді уявлення не маю, чи таке можливо.


існують обʼєкти, на яких по різним обставинам виписано по декілька свідоцтв на право власністі і навіть якщо в подальшому хтось викупить долі у співвласників, свідоцтв залишиться стільки ж, просто на одне імʼя
чому при умові бажання банка видати іпотеку він не може це зробити на підставі свідоцтва на одну з таких долей?

У банка бажання заробити, видати іпотеку то тільки інструмент. Іпотека власне це накладення обтяження на об'єкт нерухомості, що виступає заставою. Головний критерій - безпроблемна реалізація об' єкту застави в разі необхідності, інакше фактично застави і немає. Так от реалізація частки дещо складніша, ніж реалізація окремого об'єкту, і покупця на частку знайти складніше. Тому формально думаю ця схема можлива, але чи піде на такий ризик банк? Хіба що покриття заставою (відношення оціночної вартості застави до суми кредиту) буде велика, 2 і більше.
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 34349
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1425 раз.
Подякували: 7915 раз.
 
Профіль
4
7
3
Повідомлення Додано: П'ят 15 гру, 2023 14:10

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Faceless написав:
kingkongovets написав:
Faceless написав:Не буду стверджувати на 100%, але навряд чи можна зробити обтяження (іпотеку) на частку нерухомості. Якщо й можна, то тільки зі згоди всіх співвласників, і у випадку реалізації застави теж все складніше. Крім того, нерухомість має бути оформлена як частка на момент накладення іпотеки. І навряд чи хоч один банк в це поліз би.
В цій же історії нерухомість вже була виділена в натурі, є реєстрацій номер, Іпотека оформлена на цей об'єкт. Можливо, є варіянт, при якому все переоформлять назад і з банком можна буде домовитися і переоформити заставу, але це вже домисли, насправді уявлення не маю, чи таке можливо.


існують обʼєкти, на яких по різним обставинам виписано по декілька свідоцтв на право власністі і навіть якщо в подальшому хтось викупить долі у співвласників, свідоцтв залишиться стільки ж, просто на одне імʼя
чому при умові бажання банка видати іпотеку він не може це зробити на підставі свідоцтва на одну з таких долей?

У банка бажання заробити, видати іпотеку то тільки інструмент. Іпотека власне це накладення обтяження на об'єкт нерухомості, що виступає заставою. Головний критерій - безпроблемна реалізація об' єкту застави в разі необхідності, інакше фактично застави і немає. Так от реалізація частки дещо складніша, ніж реалізація окремого об'єкту, і покупця на частку знайти складніше. Тому формально думаю ця схема можлива, але чи піде на такий ризик банк? Хіба що покриття заставою (відношення оціночної вартості застави до суми кредиту) буде велика, 2 і більше.
так я ж питаю - чому підставою не може бути доля?
до речі теоретично там не одна доля може бути в іпотеці у того ж банка, забудовники багатоквартирників в пс таке практикували, точно знаю

просто я маю дуже великий сумнів, що таке можна законно розділити
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10872
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2523 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 11478114791148011481
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2442, 2443, 2444
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
24437 16374235
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 15 гру, 2023 12:14
UA
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 133, 134, 135
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1346 5385058
Переглянути останнє повідомлення
Нед 10 гру, 2023 12:19
vitaliiangel
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 15725
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (4708)
15.12.2023 12:32
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.