Додано: П'ят 15 гру, 2023 13:44

kingkongovets написав: Faceless написав: baraka написав: [quote="5660445:cherchiltank"]

Ніт, для цього треба визнати недійсним договір купівлі продажу а не перепланування квартири)



эээ, стоять

вся стройка (всё разделение стенами откатывается), границ квартир уже нет, но юридически(в реестре) они ещё есть ? Так ? эээ, стоятьвся стройка (всё разделение стенами откатывается), границ квартир уже нет, но юридически(в реестре) они ещё есть ? Так ? Якщо квартиру змогли купити в іпотеку, значить, вона вже є в реєстрі, як окремий об'єкт, і на ньому є обтяження.

Чи можливо по рішенню суду "відкатити все назад" я навіть не знаю, це досить нетривіальна ситуація.

В будь якому разі, це тільки забезпечення, а сам кредит нікуди не зникне. Якщо квартиру змогли купити в іпотеку, значить, вона вже є в реєстрі, як окремий об'єкт, і на ньому є обтяження.Чи можливо по рішенню суду "відкатити все назад" я навіть не знаю, це досить нетривіальна ситуація.В будь якому разі, це тільки забезпечення, а сам кредит нікуди не зникне.

чому в іпотеку не можна купити долю?[/quote]Не буду стверджувати на 100%, але навряд чи можна зробити обтяження (іпотеку) на частку нерухомості. Якщо й можна, то тільки зі згоди всіх співвласників, і у випадку реалізації застави теж все складніше. Крім того, нерухомість має бути оформлена як частка на момент накладення іпотеки. І навряд чи хоч один банк в це поліз би.В цій же історії нерухомість вже була виділена в натурі, є реєстрацій номер, Іпотека оформлена на цей об'єкт. Можливо, є варіянт, при якому все переоформлять назад і з банком можна буде домовитися і переоформити заставу, але це вже домисли, насправді уявлення не маю, чи таке можливо.