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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 15 гру, 2023 12:46
baraka написав: cherchiltank написав:
Ніт, для цього треба визнати недійсним договір купівлі продажу а не перепланування квартири)
эээ, стоять
вся стройка (всё разделение стенами откатывается), границ квартир уже нет, но юридически(в реестре) они ещё есть ? Так ?
Якщо квартиру змогли купити в іпотеку, значить, вона вже є в реєстрі, як окремий об'єкт, і на ньому є обтяження.
Чи можливо по рішенню суду "відкатити все назад" я навіть не знаю, це досить нетривіальна ситуація.
В будь якому разі, це тільки забезпечення, а сам кредит нікуди не зникне.
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Додано: П'ят 15 гру, 2023 12:56
Faceless написав: baraka написав: cherchiltank написав:
Ніт, для цього треба визнати недійсним договір купівлі продажу а не перепланування квартири)
эээ, стоять
вся стройка (всё разделение стенами откатывается), границ квартир уже нет, но юридически(в реестре) они ещё есть ? Так ?
Якщо квартиру змогли купити в іпотеку, значить, вона вже є в реєстрі, як окремий об'єкт, і на ньому є обтяження.
Чи можливо по рішенню суду "відкатити все назад" я навіть не знаю, це досить нетривіальна ситуація.
В будь якому разі, це тільки забезпечення, а сам кредит нікуди не зникне.
чому в іпотеку не можна купити долю?
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Додано: П'ят 15 гру, 2023 13:44
kingkongovets написав: Faceless написав:
baraka написав:[quote="5660445:cherchiltank"]
Ніт, для цього треба визнати недійсним договір купівлі продажу а не перепланування квартири)
эээ, стоять
вся стройка (всё разделение стенами откатывается), границ квартир уже нет, но юридически(в реестре) они ещё есть ? Так ?
Якщо квартиру змогли купити в іпотеку, значить, вона вже є в реєстрі, як окремий об'єкт, і на ньому є обтяження.
Чи можливо по рішенню суду "відкатити все назад" я навіть не знаю, це досить нетривіальна ситуація.
В будь якому разі, це тільки забезпечення, а сам кредит нікуди не зникне.
чому в іпотеку не можна купити долю?[/quote]Не буду стверджувати на 100%, але навряд чи можна зробити обтяження (іпотеку) на частку нерухомості. Якщо й можна, то тільки зі згоди всіх співвласників, і у випадку реалізації застави теж все складніше. Крім того, нерухомість має бути оформлена як частка на момент накладення іпотеки. І навряд чи хоч один банк в це поліз би.
В цій же історії нерухомість вже була виділена в натурі, є реєстрацій номер, Іпотека оформлена на цей об'єкт. Можливо, є варіянт, при якому все переоформлять назад і з банком можна буде домовитися і переоформити заставу, але це вже домисли, насправді уявлення не маю, чи таке можливо.
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Додано: П'ят 15 гру, 2023 13:51
Faceless написав:Не буду стверджувати на 100%, але навряд чи можна зробити обтяження (іпотеку) на частку нерухомості. Якщо й можна, то тільки зі згоди всіх співвласників, і у випадку реалізації застави теж все складніше. Крім того, нерухомість має бути оформлена як частка на момент накладення іпотеки. І навряд чи хоч один банк в це поліз би.
В цій же історії нерухомість вже була виділена в натурі, є реєстрацій номер, Іпотека оформлена на цей об'єкт. Можливо, є варіянт, при якому все переоформлять назад і з банком можна буде домовитися і переоформити заставу, але це вже домисли, насправді уявлення не маю, чи таке можливо.
існують обʼєкти, на яких по різним обставинам виписано по декілька свідоцтв на право власністі і навіть якщо в подальшому хтось викупить долі у співвласників, свідоцтв залишиться стільки ж, просто на одне імʼя
чому при умові бажання банка видати іпотеку він не може це зробити на підставі свідоцтва на одну з таких долей?
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Додано: П'ят 15 гру, 2023 14:06
kingkongovets написав:
Faceless написав:Не буду стверджувати на 100%, але навряд чи можна зробити обтяження (іпотеку) на частку нерухомості. Якщо й можна, то тільки зі згоди всіх співвласників, і у випадку реалізації застави теж все складніше. Крім того, нерухомість має бути оформлена як частка на момент накладення іпотеки. І навряд чи хоч один банк в це поліз би.
В цій же історії нерухомість вже була виділена в натурі, є реєстрацій номер, Іпотека оформлена на цей об'єкт. Можливо, є варіянт, при якому все переоформлять назад і з банком можна буде домовитися і переоформити заставу, але це вже домисли, насправді уявлення не маю, чи таке можливо.
існують обʼєкти, на яких по різним обставинам виписано по декілька свідоцтв на право власністі і навіть якщо в подальшому хтось викупить долі у співвласників, свідоцтв залишиться стільки ж, просто на одне імʼя
чому при умові бажання банка видати іпотеку він не може це зробити на підставі свідоцтва на одну з таких долей?
У банка бажання заробити, видати іпотеку то тільки інструмент. Іпотека власне це накладення обтяження на об'єкт нерухомості, що виступає заставою. Головний критерій - безпроблемна реалізація об' єкту застави в разі необхідності, інакше фактично застави і немає. Так от реалізація частки дещо складніша, ніж реалізація окремого об'єкту, і покупця на частку знайти складніше. Тому формально думаю ця схема можлива, але чи піде на такий ризик банк? Хіба що покриття заставою (відношення оціночної вартості застави до суми кредиту) буде велика, 2 і більше.
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Додано: П'ят 15 гру, 2023 14:10
Faceless написав: kingkongovets написав:
Faceless написав:Не буду стверджувати на 100%, але навряд чи можна зробити обтяження (іпотеку) на частку нерухомості. Якщо й можна, то тільки зі згоди всіх співвласників, і у випадку реалізації застави теж все складніше. Крім того, нерухомість має бути оформлена як частка на момент накладення іпотеки. І навряд чи хоч один банк в це поліз би.
В цій же історії нерухомість вже була виділена в натурі, є реєстрацій номер, Іпотека оформлена на цей об'єкт. Можливо, є варіянт, при якому все переоформлять назад і з банком можна буде домовитися і переоформити заставу, але це вже домисли, насправді уявлення не маю, чи таке можливо.
існують обʼєкти, на яких по різним обставинам виписано по декілька свідоцтв на право власністі і навіть якщо в подальшому хтось викупить долі у співвласників, свідоцтв залишиться стільки ж, просто на одне імʼя
чому при умові бажання банка видати іпотеку він не може це зробити на підставі свідоцтва на одну з таких долей?
У банка бажання заробити, видати іпотеку то тільки інструмент. Іпотека власне це накладення обтяження на об'єкт нерухомості, що виступає заставою. Головний критерій - безпроблемна реалізація об' єкту застави в разі необхідності, інакше фактично застави і немає. Так от реалізація частки дещо складніша, ніж реалізація окремого об'єкту, і покупця на частку знайти складніше. Тому формально думаю ця схема можлива, але чи піде на такий ризик банк? Хіба що покриття заставою (відношення оціночної вартості застави до суми кредиту) буде велика, 2 і більше.
так я ж питаю - чому підставою не може бути доля?
до речі теоретично там не одна доля може бути в іпотеці у того ж банка, забудовники багатоквартирників в пс таке практикували, точно знаю
просто я маю дуже великий сумнів, що таке можна законно розділити
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Додано: П'ят 15 гру, 2023 14:46
baraka написав:
доп инфо по квартире в кредит:
наблюдаю за вот такой штукой: была квартира, её поделили на 6 шт (одна большая двухярусная поделилась на 6 маленьких), вроде как нарушив ДБН. Одну из новосозданных квартир купил покупан с кредитом.
Теперь, соседи подали в суд и хотят всё откатить взад (да-да, с экспертизами и всё такое). То есть - существует риск, что вместо нескольких квартир опять будет одна.
Так вот, если риск выстрелит - то вышеупомянутый покупан теряет новосозданную квартиру
. Но что с его кредитом ? Он так же на нём и висит же ? Банк же так просто от него не отстанет ?
На каком основании теряет(ют), соседи отсудят те что подали иск? Иск может быть только по приведению квартиры в первынный стан и 6 нынешних собственника станут спиввласниками спильного примищення с выделением долей..., коммуналка
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Додано: П'ят 15 гру, 2023 15:29
cherchiltank написав: flyman написав: Zebra написав:
Цены в Киеве после этого исторического решения о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС (вступление после которых уже технические ньюансы) удвоятся утроятся уже к 2030 году.
Чому не завтра?
Ви про Ригу почитайте та євроейфорію в Латвії.
Може років через 30 після вступу подвояться, але спочатку виїде половина населення що залишиться після відкриття кордонів.
Латвія ще норм, краще поглянути на ціни в Болгарії - вона в ЄС вже 18 років)
Почему Украину вы сравниваете с недоразвитыми или дикими странами? Что за комплекс м"меншовартості"?
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Додано: П'ят 15 гру, 2023 15:41
beee написав:
Почему Украину вы сравниваете с недоразвитыми или дикими странами? Что за комплекс м"меншовартості"?
Это стёб?) Сейчас любая страна в Европе, где нет войны - лучше )
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Додано: П'ят 15 гру, 2023 15:52
kingkongovets написав: Faceless написав:
kingkongovets написав:[quote="Faceless"]
Не буду стверджувати на 100%, але навряд чи можна зробити обтяження (іпотеку) на частку нерухомості. Якщо й можна, то тільки зі згоди всіх співвласників, і у випадку реалізації застави теж все складніше. Крім того, нерухомість має бути оформлена як частка на момент накладення іпотеки. І навряд чи хоч один банк в це поліз би.
В цій же історії нерухомість вже була виділена в натурі, є реєстрацій номер, Іпотека оформлена на цей об'єкт. Можливо, є варіянт, при якому все переоформлять назад і з банком можна буде домовитися і переоформити заставу, але це вже домисли, насправді уявлення не маю, чи таке можливо.
існують обʼєкти, на яких по різним обставинам виписано по декілька свідоцтв на право власністі і навіть якщо в подальшому хтось викупить долі у співвласників, свідоцтв залишиться стільки ж, просто на одне імʼя
чому при умові бажання банка видати іпотеку він не може це зробити на підставі свідоцтва на одну з таких долей?
У банка бажання заробити, видати іпотеку то тільки інструмент. Іпотека власне це накладення обтяження на об'єкт нерухомості, що виступає заставою. Головний критерій - безпроблемна реалізація об' єкту застави в разі необхідності, інакше фактично застави і немає. Так от реалізація частки дещо складніша, ніж реалізація окремого об'єкту, і покупця на частку знайти складніше. Тому формально думаю ця схема можлива, але чи піде на такий ризик банк? Хіба що покриття заставою (відношення оціночної вартості застави до суми кредиту) буде велика, 2 і більше.
так я ж питаю - чому підставою не може бути доля?
до речі теоретично там не одна доля може бути в іпотеці у того ж банка, забудовники багатоквартирників в пс таке практикували, точно знаю
просто я маю дуже великий сумнів, що таке можна законно розділити[/quote]Думаю, може бути. Але я ніколи не бачив таких кейсів в роботі - скоріш за все, таке ризиковики вважали неприйнятним з точки зору ризиків
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