Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Vadim_ написав:На каком основании теряет(ют), соседи отсудят те что подали иск? Иск может быть только по приведению квартиры в первынный стан и 6 нынешних собственника станут спиввласниками спильного примищення с выделением долей..., коммуналка
хм, вроде логично.
а в реестре эти мелкие квартиры останутся ? В моей логике из реестров мелкие квартиры удалят, опять будет одна большая, эти 6 будут совладельцами, верно ?
cherchiltank написав:Ніт, для цього треба визнати недійсним договір купівлі продажу а не перепланування квартири)
эээ, стоять вся стройка (всё разделение стенами на маленькие квартиры откатывается), границ квартир уже в реале нет, но юридически(в реестре) они ещё есть ? Так вроде тоже нельзя поскольку планировки (а значит и остальные характеристики) неверные.
А це вже до суду - одне автоматично не тягне інше - буде цікаво)