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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: П'ят 15 гру, 2023 17:28

  beee написав:Почему Украину вы сравниваете с недоразвитыми или дикими странами? Что за комплекс м"меншовартості"?
Страну с самыми крутыми сервисами в банковской сфере, не-операционной медициной


про медицину - это шутка юмора?
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Повідомлення Додано: П'ят 15 гру, 2023 17:29

  Vadim_ написав:На каком основании теряет(ют), соседи отсудят те что подали иск? Иск может быть только по приведению квартиры в первынный стан и 6 нынешних собственника станут спиввласниками спильного примищення с выделением долей..., коммуналка :mrgreen:


хм, вроде логично.

а в реестре эти мелкие квартиры останутся ? В моей логике из реестров мелкие квартиры удалят, опять будет одна большая, эти 6 будут совладельцами, верно ?
baraka
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 гру, 2023 17:39

  beee написав:Страну с самыми крутыми сервисами в банковской сфере

Що це за сервіси такі, яких ніде в світі більше немає?
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 гру, 2023 17:47

Gastarbaiter
Например, перевод с карты на карту. Чел А перевел чел В. 1 минута. Где в Эвропе такое возможно ?!
wadimk
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Повідомлення Додано: П'ят 15 гру, 2023 17:55

  wadimk написав:Gastarbaiter
Например, перевод с карты на карту. Чел А перевел чел В. 1 минута. Где в Эвропе такое возможно ?!

В Польше так переводим. На номер карты или по номеру телефона. Обычно в течении 1-2 минут деньги приходят.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 гру, 2023 18:01

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

а таке в Еуропе є?

Опитування в будинкових чатах — це добре, але офіційні голосування — краще. Запускаємо новий сервіс "ОСББ" в Київ Цифровий.

Тепер голови ОСББ можуть проводити офіційні голосування через Дія.Підпис і використовувати е-документи. Cпіввласники — зручно впливати на життя будинку.

Щоб додати ОСББ у застосунок, голові правління потрібно зареєструватись за посиланням: https://kyiv.digital/osbb/login

Долучайтесь до електронної демократії і залишайте фідбек! Наразі працюємо у тестовому режимі.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 гру, 2023 18:03

  baraka написав:
  cherchiltank написав:Ніт, для цього треба визнати недійсним договір купівлі продажу а не перепланування квартири)


эээ, стоять
вся стройка (всё разделение стенами на маленькие квартиры откатывается), границ квартир уже в реале нет, но юридически(в реестре) они ещё есть ? Так вроде тоже нельзя поскольку планировки (а значит и остальные характеристики) неверные.

А це вже до суду - одне автоматично не тягне інше - буде цікаво)
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Повідомлення Додано: П'ят 15 гру, 2023 18:06

  Andrey2512 написав:
  beee написав:Почему Украину вы сравниваете с недоразвитыми или дикими странами? Что за комплекс м"меншовартості"?


Это стёб?) Сейчас любая страна в Европе, где нет войны - лучше )

Він або прикалується або на наркотиках)
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Повідомлення Додано: П'ят 15 гру, 2023 18:07

  Gastarbaiter написав:
  beee написав:Страну с самыми крутыми сервисами в банковской сфере

Що це за сервіси такі, яких ніде в світі більше немає?

Повістка в воєнкомат)
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Повідомлення Додано: П'ят 15 гру, 2023 18:32

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

до уваги понаїхавших «експертів» по проблемам київського метро:

Чи не затягнеться ремонт закритих станцій метро на роки, які ще станції проблемні і як працюватиме човниковий рух: інтерв’ю з начальником КП

https://www.obozrevatel.com/ukr/ekonomi ... kom-kp.htm
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