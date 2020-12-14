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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11480114811148211483
Повідомлення Додано: П'ят 15 гру, 2023 18:41

  baraka написав:
  Vadim_ написав:На каком основании теряет(ют), соседи отсудят те что подали иск? Иск может быть только по приведению квартиры в первынный стан и 6 нынешних собственника станут спиввласниками спильного примищення с выделением долей..., коммуналка :mrgreen:


хм, вроде логично.

а в реестре эти мелкие квартиры останутся ? В моей логике из реестров мелкие квартиры удалят, опять будет одна большая, эти 6 будут совладельцами, верно ?

а есть уверенность что есть именно ПС на квартиру а не на 1/6 часть?
судя по написанному тут именно 2й вариант и тогда все очень интересно)
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Повідомлення Додано: П'ят 15 гру, 2023 18:48

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Прохожий написав:
  baraka написав:
  Vadim_ написав:На каком основании теряет(ют), соседи отсудят те что подали иск? Иск может быть только по приведению квартиры в первынный стан и 6 нынешних собственника станут спиввласниками спильного примищення с выделением долей..., коммуналка :mrgreen:


хм, вроде логично.

а в реестре эти мелкие квартиры останутся ? В моей логике из реестров мелкие квартиры удалят, опять будет одна большая, эти 6 будут совладельцами, верно ?

а есть уверенность что есть именно ПС на квартиру а не на 1/6 часть?
судя по написанному тут именно 2й вариант и тогда все очень интересно)
ага - накладуть арешт на все і будуть чекати пропозицій)
цікавинка канєшн)
думаю флай зараз трохі напружився)
kingkongovets
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  #<1 ... 11480114811148211483
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