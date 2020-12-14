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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 15 гру, 2023 19:17
Shaman написав:
а це розповсюджено, бо чув, що потім треба доводити, що таке надходження на карту не дохід? чи всі потім декларують такі доходи?
Мабуть залежить від сум та регулярності. Якщо, наприклад, хтось замовив білети на футбол на усю компанію і потім йому поскидали по 50-100 злотих, чи на подарунок колезі скинутися чи ще щось подібне - то жодних проблем. Ніхто таке не декларує і нікого не притягають потім. Якщо регулярно отримувати "на телефон" тисячі злотих, то, мабуть, питання таки виникнуть.
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Додано: П'ят 15 гру, 2023 19:25
kingkongovets написав: Прохожий написав: baraka написав:
хм, вроде логично.
а в реестре эти мелкие квартиры останутся ? В моей логике из реестров мелкие квартиры удалят, опять будет одна большая, эти 6 будут совладельцами, верно ?
а есть уверенность что есть именно ПС на квартиру а не на 1/6 часть?
судя по написанному тут именно 2й вариант и тогда все очень интересно)
ага - накладуть арешт на все і будуть чекати пропозицій)
цікавинка канєшн)
гадаю флай зараз трохі напружився)
да, такие схемы продаж "квартир" распространены в самосторях ЧС)
при продаже части квартиры владельцы остальных частей имеют первоочередное право на выкуп продающейся части(по задекларированной цене готовящейся сделки) и должны отказаться, иначе при желании постфактум такая сделка признается никчемной через суд на раз-два(ущемление прав)...
а потом начинается самое интересное, выяснение "кто кому рабинович")))
кстати в конце 90х при продаже коммуналок на Яр Валу такие расклады были мама не горюй...барака
, держите нас в курсе по развитию ситуации, очень интересно)
кстати, насколько знаю очень часто при ипотеке залогом выступает не только сам объект ипотеки а и "другая собственность заемщика")
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Додано: П'ят 15 гру, 2023 19:48
baraka написав: Vadim_ написав:
На каком основании теряет(ют), соседи отсудят те что подали иск? Иск может быть только по приведению квартиры в первынный стан и 6 нынешних собственника станут спиввласниками спильного примищення с выделением долей..., коммуналка
хм, вроде логично.а в реестре эти мелкие квартиры останутся
? В моей логике из реестров мелкие квартиры удалят, опять будет одна большая, эти 6 будут совладельцами, верно ?
Нет конечно , одна большая КОММУНАЛЬНАЯ,сплачённая
все проёмы и простенки будут устранятся за счёт ответчика.
НО, тут всё на совести суда, нашего суда
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Додано: П'ят 15 гру, 2023 20:01
Прохожий написав:кстати, насколько знаю очень часто при ипотеке залогом выступает не только сам объект ипотеки а и "другая собственность заемщика")
Може виступати, але це завжди конкретна власність, на яку теж роблять обтяження.
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Додано: П'ят 15 гру, 2023 20:05
Faceless написав:
Прохожий написав:кстати, насколько знаю очень часто при ипотеке залогом выступает не только сам объект ипотеки а и "другая собственность заемщика")
Може виступати, але це завжди конкретна власність, на яку теж роблять обтяження.
так я ж кажу - банк може прекрасно розуміти, що має можливість накласти обтяження не на частку, а на весь обʼєкт і хтось у підсумку мусить це все вирішувати
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Додано: П'ят 15 гру, 2023 20:08
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Додано: П'ят 15 гру, 2023 20:17
adeges написав: beee написав:
Почему Украину вы сравниваете с недоразвитыми или дикими странами? Что за комплекс м"меншовартості"?
Страну с самыми крутыми сервисами в банковской сфере, не-операционной медициной
про медицину - это шутка юмора?
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Додано: П'ят 15 гру, 2023 20:21
kingkongovets написав: Faceless написав:
Прохожий написав:кстати, насколько знаю очень часто при ипотеке залогом выступает не только сам объект ипотеки а и "другая собственность заемщика")
Може виступати, але це завжди конкретна власність, на яку теж роблять обтяження.
так я ж кажу - банк може прекрасно розуміти, що має можливість накласти обтяження не на частку, а на весь обʼєкт і хтось у підсумку мусить це все вирішувати
Обтяження накладає нотаріус, і чесно кажучи, я тому й сумніваюся, що можна зробити обтяження на частку об'єкту, якщо вона не виділена в натурі. І в будь якому випадку, частка це гірше забезпечення, ніж цілий об'єкт.
А от що робиться з угодами і обтяженнями на щось, що було окремим об'єктом, а потім стало часткою - уявлення не маю, вочевидь, всі документи (обтяження) треба оформлювати заново.
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Додано: П'ят 15 гру, 2023 20:25
adeges написав: beee написав:
Почему Украину вы сравниваете с недоразвитыми или дикими странами? Что за комплекс м"меншовартості"?
Страну с самыми крутыми сервисами в банковской сфере, не-операционной медициной
про медицину - это шутка юмора?
Не варто аж надто недооцінювати нашу медицину. Після того, як десь в Іспанії, Італії, Німеччині місяцями чекаєш, щоб потрапити до вузького спеціаліста. І помилкові діагнози також трапляються не тільки в Україні.
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