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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 15 гру, 2023 23:04
kingkongovets написав: Прохожий написав: baraka написав:
хм, вроде логично.
а в реестре эти мелкие квартиры останутся ? В моей логике из реестров мелкие квартиры удалят, опять будет одна большая, эти 6 будут совладельцами, верно ?
а есть уверенность что есть именно ПС на квартиру а не на 1/6 часть?
судя по написанному тут именно 2й вариант и тогда все очень интересно)
ага - накладуть арешт на все і будуть чекати пропозицій)
цікавинка канєшн)
гадаю флай зараз трохі напружився)
З якого дива, звідки в мене у володінні "частки майна", ти з кимось переплутав.
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flyman
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