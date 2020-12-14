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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 15 гру, 2023 23:04
kingkongovets написав: Прохожий написав: baraka написав:
хм, вроде логично.
а в реестре эти мелкие квартиры останутся ? В моей логике из реестров мелкие квартиры удалят, опять будет одна большая, эти 6 будут совладельцами, верно ?
а есть уверенность что есть именно ПС на квартиру а не на 1/6 часть?
судя по написанному тут именно 2й вариант и тогда все очень интересно)
ага - накладуть арешт на все і будуть чекати пропозицій)
цікавинка канєшн)
гадаю флай зараз трохі напружився)
З якого дива, звідки в мене у володінні "частки майна", ти з кимось переплутав.
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Додано: Суб 16 гру, 2023 00:00
Прохожий написав:барака
, держите нас в курсе по развитию ситуации, очень интересно)
ок, посоны, не уверен, что смогу следить за той ситуацией, плюс думаю она может затянуться. Но если мне станут известны итоги - напишу.
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baraka
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Додано: Суб 16 гру, 2023 00:22
flyman написав:
З якого дива, звідки в мене у володінні "частки майна", ти з кимось переплутав.
наглострой обычно оформляется как объект на одного хозяина, а потом распродаётся по заранее выделенным частям.
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Додано: Суб 16 гру, 2023 00:45
vitaliiangel написав: flyman написав:
З якого дива, звідки в мене у володінні "частки майна", ти з кимось переплутав.
наглострой обычно оформляется как объект на одного хозяина, а потом распродаётся по заранее выделенным частям.
ніт, але в Ірпені, обично, мабуть таки так
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