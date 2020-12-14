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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 15 гру, 2023 23:04
kingkongovets написав: Прохожий написав: baraka написав:
хм, вроде логично.
а в реестре эти мелкие квартиры останутся ? В моей логике из реестров мелкие квартиры удалят, опять будет одна большая, эти 6 будут совладельцами, верно ?
а есть уверенность что есть именно ПС на квартиру а не на 1/6 часть?
судя по написанному тут именно 2й вариант и тогда все очень интересно)
ага - накладуть арешт на все і будуть чекати пропозицій)
цікавинка канєшн)
гадаю флай зараз трохі напружився)
З якого дива, звідки в мене у володінні "частки майна", ти з кимось переплутав.
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Додано: Суб 16 гру, 2023 00:00
Прохожий написав:барака
, держите нас в курсе по развитию ситуации, очень интересно)
ок, посоны, не уверен, что смогу следить за той ситуацией, плюс думаю она может затянуться. Но если мне станут известны итоги - напишу.
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Додано: Суб 16 гру, 2023 00:22
flyman написав:
З якого дива, звідки в мене у володінні "частки майна", ти з кимось переплутав.
наглострой обычно оформляется как объект на одного хозяина, а потом распродаётся по заранее выделенным частям.
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Додано: Суб 16 гру, 2023 00:45
vitaliiangel написав: flyman написав:
З якого дива, звідки в мене у володінні "частки майна", ти з кимось переплутав.
наглострой обычно оформляется как объект на одного хозяина, а потом распродаётся по заранее выделенным частям.
ніт, але в Ірпені, обично, мабуть таки так
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Додано: Суб 16 гру, 2023 02:16
Faceless написав: adeges написав: beee написав:
Почему Украину вы сравниваете с недоразвитыми или дикими странами? Что за комплекс м"меншовартості"?
Страну с самыми крутыми сервисами в банковской сфере, не-операционной медициной
про медицину - это шутка юмора?
Не варто аж надто недооцінювати нашу медицину. Після того, як десь в Іспанії, Італії, Німеччині місяцями чекаєш, щоб потрапити до вузького спеціаліста. І помилкові діагнози також трапляються не тільки в Україні.
Ти чекаєш, ідеш і отримуєш послугу за 0 гривень. За аналізи, які в Україні (1) не роблять (2) роблять лише за дуже великі гроші.
А за гроші (200 євро) ти теж можеш потрапити до гарного спеціаліста протягом тижня, до топових європейського рівня (300 євро) - протягом 3 тижнів, а на МРТ (200 євро) - за 3 дні замість 2 місяців. Дорожче ніж в Медікомі або в М24. Але після них ти ідеш і безкоштовно здаєш мегадорогі аналізи, а після Медікому - їх вартість компенсує економію на лікарі. Що вже там говорити про вартість ліків. Особливо при лікуванні хронічних проблеми тіпа раку, аутоімунних і пр. я просто мовчу. Ну не було в Україні минулої зими цисплатину 2 місяці, і все. Не завезли вчасно. А рак що, він почекає.
І чомусь багаті люди пруться лікуватись та обстежуватись на захід, чому б це?
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Додано: Суб 16 гру, 2023 06:59
В Україні медицина хороша тільки за умови, що ти здоровий.
Як в анекдоті: «Влаштувався на роботу пожежником: все чудово, все влаштовує: і колектив гарний, і зарплата… але як пожежа - хоч звільняйся».
Медицину доганяє освіта: маю зараз переддипломного практиканта - за 4 роки він в інституті був фізично декілька разів… а чого хотіти, якщо 2 роки коронавірусу і 2 роки війни…
Так що все воно сумно, і чим довше буде тривати війна - тим буде суміше. І загалом, і для КРЖН зокрема…
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Додано: Суб 16 гру, 2023 07:00
flyman написав: vitaliiangel написав: flyman написав:
З якого дива, звідки в мене у володінні "частки майна", ти з кимось переплутав.
наглострой обычно оформляется как объект на одного хозяина, а потом распродаётся по заранее выделенным частям.
ніт,
Взагалі нема права власності?
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