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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11481114821148311484
Повідомлення Додано: П'ят 15 гру, 2023 23:04

  kingkongovets написав:
Прохожий написав:
  baraka написав:
хм, вроде логично.

а в реестре эти мелкие квартиры останутся ? В моей логике из реестров мелкие квартиры удалят, опять будет одна большая, эти 6 будут совладельцами, верно ?

а есть уверенность что есть именно ПС на квартиру а не на 1/6 часть?
судя по написанному тут именно 2й вариант и тогда все очень интересно)
ага - накладуть арешт на все і будуть чекати пропозицій)
цікавинка канєшн)
гадаю флай зараз трохі напружився)

З якого дива, звідки в мене у володінні "частки майна", ти з кимось переплутав.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 00:00

  Прохожий написав:барака, держите нас в курсе по развитию ситуации, очень интересно)


ок, посоны, не уверен, что смогу следить за той ситуацией, плюс думаю она может затянуться. Но если мне станут известны итоги - напишу.
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Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 00:22

  flyman написав:З якого дива, звідки в мене у володінні "частки майна", ти з кимось переплутав.
наглострой обычно оформляется как объект на одного хозяина, а потом распродаётся по заранее выделенным частям.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 00:45

  vitaliiangel написав:
  flyman написав:З якого дива, звідки в мене у володінні "частки майна", ти з кимось переплутав.
наглострой обычно оформляется как объект на одного хозяина, а потом распродаётся по заранее выделенным частям.

ніт, але в Ірпені, обично, мабуть таки так
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 02:16

  Faceless написав:
adeges написав:
  beee написав:Почему Украину вы сравниваете с недоразвитыми или дикими странами? Что за комплекс м"меншовартості"?
Страну с самыми крутыми сервисами в банковской сфере, не-операционной медициной


про медицину - это шутка юмора?
Не варто аж надто недооцінювати нашу медицину. Після того, як десь в Іспанії, Італії, Німеччині місяцями чекаєш, щоб потрапити до вузького спеціаліста. І помилкові діагнози також трапляються не тільки в Україні.


Ти чекаєш, ідеш і отримуєш послугу за 0 гривень. За аналізи, які в Україні (1) не роблять (2) роблять лише за дуже великі гроші.

А за гроші (200 євро) ти теж можеш потрапити до гарного спеціаліста протягом тижня, до топових європейського рівня (300 євро) - протягом 3 тижнів, а на МРТ (200 євро) - за 3 дні замість 2 місяців. Дорожче ніж в Медікомі або в М24. Але після них ти ідеш і безкоштовно здаєш мегадорогі аналізи, а після Медікому - їх вартість компенсує економію на лікарі. Що вже там говорити про вартість ліків. Особливо при лікуванні хронічних проблеми тіпа раку, аутоімунних і пр. я просто мовчу. Ну не було в Україні минулої зими цисплатину 2 місяці, і все. Не завезли вчасно. А рак що, він почекає.

І чомусь багаті люди пруться лікуватись та обстежуватись на захід, чому б це?
adeges
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 06:59

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

В Україні медицина хороша тільки за умови, що ти здоровий.
Як в анекдоті: «Влаштувався на роботу пожежником: все чудово, все влаштовує: і колектив гарний, і зарплата… але як пожежа - хоч звільняйся».

Медицину доганяє освіта: маю зараз переддипломного практиканта - за 4 роки він в інституті був фізично декілька разів… а чого хотіти, якщо 2 роки коронавірусу і 2 роки війни…

Так що все воно сумно, і чим довше буде тривати війна - тим буде суміше. І загалом, і для КРЖН зокрема…
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Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 07:00

  flyman написав:
  vitaliiangel написав:
  flyman написав:З якого дива, звідки в мене у володінні "частки майна", ти з кимось переплутав.
наглострой обычно оформляется как объект на одного хозяина, а потом распродаётся по заранее выделенным частям.

ніт,

Взагалі нема права власності?
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Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 08:53

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

adeges написав:
  Faceless написав:
adeges написав:про медицину - это шутка юмора?
Не варто аж надто недооцінювати нашу медицину. Після того, як десь в Іспанії, Італії, Німеччині місяцями чекаєш, щоб потрапити до вузького спеціаліста. І помилкові діагнози також трапляються не тільки в Україні.


Ти чекаєш, ідеш і отримуєш послугу за 0 гривень. За аналізи, які в Україні (1) не роблять (2) роблять лише за дуже великі гроші.

А за гроші (200 євро) ти теж можеш потрапити до гарного спеціаліста протягом тижня, до топових європейського рівня (300 євро) - протягом 3 тижнів, а на МРТ (200 євро) - за 3 дні замість 2 місяців. Дорожче ніж в Медікомі або в М24. Але після них ти ідеш і безкоштовно здаєш мегадорогі аналізи, а після Медікому - їх вартість компенсує економію на лікарі. Що вже там говорити про вартість ліків. Особливо при лікуванні хронічних проблеми тіпа раку, аутоімунних і пр. я просто мовчу. Ну не було в Україні минулої зими цисплатину 2 місяці, і все. Не завезли вчасно. А рак що, він почекає.

І чомусь багаті люди пруться лікуватись та обстежуватись на захід, чому б це?


Щось дійсно вкрай складне - так. І після повномасштабного мабуть погіршилася ситуація і з ліками і певні спеціалісти виїхали.
А так - прийом майже будь-якого спеціаліста, за виключенням окремих топових, до яких велика черга - максимум кілька днів чекати і максимум пару сот дол, і більшість покривається страховою. Аналізи, узд, мрт те саме. І навіть лікування онкології в приватній клініці, по протоколам, з сучасним обладнанням за смішні, як для західної Європи чи США гроші. Нажаль і з тим довелося познайомитися.
Згоден, що якісь найскладніші операції - тут ми можемо відставати. Можливо ще по якимось вузьким напрямкам. Але з тим, з чим зіштовхуються куди більш регулярно - в нас все дуже й дуже непогано і при тому дешево. Окремі галузі взагалі на топ світовому рівні, як то репродуктивна медицина, стоматологія, пластична хірургія.
А з тим, як знайомі в країнах Європи тижнями чекали нп прийом до вузького спеціаліста, в рази дорожче, ніж в Україні, достатньо чув прикладів. І в Україні взагалі за день могли записатися. А без цього прийому і ліки не купиш. З іншої сторони, чудове покриття страховою топових препаратів і складних дорогих операцій (в Німеччині) - тут так, нам до того рівня далеко. Чи для діабетиків.
Але в будь якому випадку, в нас далеко не так погано з медициною, як більшість наших людей самі собі вигадали, бо не порівнювали то в реальності
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 09:58

  Faceless написав:
adeges написав:
  beee написав:Почему Украину вы сравниваете с недоразвитыми или дикими странами? Что за комплекс м"меншовартості"?
Страну с самыми крутыми сервисами в банковской сфере, не-операционной медициной


про медицину - это шутка юмора?
Не варто аж надто недооцінювати нашу медицину. Після того, як десь в Іспанії, Італії, Німеччині місяцями чекаєш, щоб потрапити до вузького спеціаліста. І помилкові діагнози також трапляються не тільки в Україні.

В Україні за 20 років жодного разу не був у державного лікаря - думаю в Британії за гроші без проблем можна потрапити до спеціаліста - просто в нас то коштує 30 доларів а там 300 фунтів)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 10:04

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

cherchiltank написав:
  Faceless написав:
adeges написав:[quote="5660546:beee"]
Почему Украину вы сравниваете с недоразвитыми или дикими странами? Что за комплекс м"меншовартості"?
Страну с самыми крутыми сервисами в банковской сфере, не-операционной медициной


про медицину - это шутка юмора?
Не варто аж надто недооцінювати нашу медицину. Після того, як десь в Іспанії, Італії, Німеччині місяцями чекаєш, щоб потрапити до вузького спеціаліста. І помилкові діагнози також трапляються не тільки в Україні.

В Україні за 20 років жодного разу не був у державного лікаря - думаю в Британії за гроші без проблем можна потрапити до спеціаліста - просто в нас то коштує 30 доларів а там 300 фунтів)[/quote]За Британію не скажу, а Італія чи Іспанія - ніт.
Faceless
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