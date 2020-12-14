Додано: Суб 16 гру, 2023 08:53

adeges написав: Faceless написав: adeges написав: про медицину - это шутка юмора? Не варто аж надто недооцінювати нашу медицину. Після того, як десь в Іспанії, Італії, Німеччині місяцями чекаєш, щоб потрапити до вузького спеціаліста. І помилкові діагнози також трапляються не тільки в Україні. Не варто аж надто недооцінювати нашу медицину. Після того, як десь в Іспанії, Італії, Німеччині місяцями чекаєш, щоб потрапити до вузького спеціаліста. І помилкові діагнози також трапляються не тільки в Україні.



Ти чекаєш, ідеш і отримуєш послугу за 0 гривень. За аналізи, які в Україні (1) не роблять (2) роблять лише за дуже великі гроші.



А за гроші (200 євро) ти теж можеш потрапити до гарного спеціаліста протягом тижня, до топових європейського рівня (300 євро) - протягом 3 тижнів, а на МРТ (200 євро) - за 3 дні замість 2 місяців. Дорожче ніж в Медікомі або в М24. Але після них ти ідеш і безкоштовно здаєш мегадорогі аналізи, а після Медікому - їх вартість компенсує економію на лікарі. Що вже там говорити про вартість ліків. Особливо при лікуванні хронічних проблеми тіпа раку, аутоімунних і пр. я просто мовчу. Ну не було в Україні минулої зими цисплатину 2 місяці, і все. Не завезли вчасно. А рак що, він почекає.



І чомусь багаті люди пруться лікуватись та обстежуватись на захід, чому б це? Ти чекаєш, ідеш і отримуєш послугу за 0 гривень. За аналізи, які в Україні (1) не роблять (2) роблять лише за дуже великі гроші.А за гроші (200 євро) ти теж можеш потрапити до гарного спеціаліста протягом тижня, до топових європейського рівня (300 євро) - протягом 3 тижнів, а на МРТ (200 євро) - за 3 дні замість 2 місяців. Дорожче ніж в Медікомі або в М24. Але після них ти ідеш і безкоштовно здаєш мегадорогі аналізи, а після Медікому - їх вартість компенсує економію на лікарі. Що вже там говорити про вартість ліків. Особливо при лікуванні хронічних проблеми тіпа раку, аутоімунних і пр. я просто мовчу. Ну не було в Україні минулої зими цисплатину 2 місяці, і все. Не завезли вчасно. А рак що, він почекає.І чомусь багаті люди пруться лікуватись та обстежуватись на захід, чому б це?

Щось дійсно вкрай складне - так. І після повномасштабного мабуть погіршилася ситуація і з ліками і певні спеціалісти виїхали.А так - прийом майже будь-якого спеціаліста, за виключенням окремих топових, до яких велика черга - максимум кілька днів чекати і максимум пару сот дол, і більшість покривається страховою. Аналізи, узд, мрт те саме. І навіть лікування онкології в приватній клініці, по протоколам, з сучасним обладнанням за смішні, як для західної Європи чи США гроші. Нажаль і з тим довелося познайомитися.Згоден, що якісь найскладніші операції - тут ми можемо відставати. Можливо ще по якимось вузьким напрямкам. Але з тим, з чим зіштовхуються куди більш регулярно - в нас все дуже й дуже непогано і при тому дешево. Окремі галузі взагалі на топ світовому рівні, як то репродуктивна медицина, стоматологія, пластична хірургія.А з тим, як знайомі в країнах Європи тижнями чекали нп прийом до вузького спеціаліста, в рази дорожче, ніж в Україні, достатньо чув прикладів. І в Україні взагалі за день могли записатися. А без цього прийому і ліки не купиш. З іншої сторони, чудове покриття страховою топових препаратів і складних дорогих операцій (в Німеччині) - тут так, нам до того рівня далеко. Чи для діабетиків.Але в будь якому випадку, в нас далеко не так погано з медициною, як більшість наших людей самі собі вигадали, бо не порівнювали то в реальності