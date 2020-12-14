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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 16 гру, 2023 10:50
Мені дуже подобається порівняння сучасного лікування за гроші в Україні і майже безкоштовно у західній європі.
Теща в Україні в інституті онкології заплатила 300 доларів за операцію, по 1200 грн за самостійно куплений цисплатин, 5 разів, 500 грн вдячності за кожен прийом у онколога, 100 грн медсестрі під час хіміотерапії, 18000 за один курс у приватній клініці коли зник цисплатин, 4200 грн за КТ в М24 коли безкоштовний в інституті раку (тобто за 800 грн) влітку стало чекати 3 місяці.
І все це можна порівняти з австрійськими 12 євро за 5.5 місяців плюс 210 євро за терміновий МРТ (частину з якого поверне держстрахування), де до речі у державній лікарні встановили додатковий діагноз і після 4 видів обстежень сказали, що не вірять у метастази, які активно лікували в Україні. І коли ще не були впевнені у відсутності метастазів - базовою терапією обговорювали імунотерапію, а не цисплатин. Яка її вартість в Україні, якщо вона взагалі вона є доступною?
Але ж українці багаті, і головне - швидко потрапити до лікаря
На заході є проблеми з медициною, Як і всюди, і з персоналом, як я писав, особливо молодшим. Аналізи крові по гігієні - це жах. За таке в Україні звільняють
Але доступність для будь якого громадянина якісної медицини, її близька до 0 вартість - на мою думку таки важливіше
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adeges
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Додано: Суб 16 гру, 2023 11:04
читаю - і відчуваю дежавю 2016го, коли я тут так само намагався пояснити тим хто тільки нещодавно почав їздити за кордон і ще не позбувся від цього ейфорії, що ми дуже недооцінюємо Україну і справжню якість життя в ній, а мені всі наперебій розповідали про бариг, корупцію і тотальне зубожіння, в якому ми нібито живемо…
зи: «майже безкоштовне лікування в Європі», ну йомайо(
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kingkongovets
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Додано: Суб 16 гру, 2023 11:13
adeges написав:Мені дуже подобається порівняння сучасного лікування за гроші в Україні і майже безкоштовно у західній європі.
Теща в Україні в інституті онкології заплатила 300 доларів за операцію, по 1200 грн за самостійно куплений цисплатин, 5 разів, 500 грн вдячності за кожен прийом у онколога, 100 грн медсестрі під час хіміотерапії, 18000 за один курс у приватній клініці коли зник цисплатин, 4200 грн за КТ в М24 коли безкоштовний в інституті раку (тобто за 800 грн) влітку стало чекати 3 місяці.
І все це можна порівняти з австрійськими 12 євро за 5.5 місяців плюс 210 євро за терміновий МРТ (частину з якого поверне держстрахування), де до речі у державній лікарні встановили додатковий діагноз і після 4 видів обстежень сказали, що не вірять у метастази, які активно лікували в Україні. І коли ще не були впевнені у відсутності метастазів - базовою терапією обговорювали імунотерапію, а не цисплатин. Яка її вартість в Україні, якщо вона взагалі вона є доступною?
Але ж українці багаті, і головне - швидко потрапити до лікаря
На заході є проблеми з медициною, Як і всюди, і з персоналом, як я писав, особливо молодшим. Аналізи крові по гігієні - це жах. За таке в Україні звільняють
Але доступність для будь якого громадянина якісної медицини, її близька до 0 вартість - на мою думку таки важливіше
Ну не треба тільки лукавити про прям халявну медицину. Це або страховка, або якісь виключення, коли вартість лікування відшкодовує держава. А так - цінники в багато десятків тисяч євро, якщо говорити про лікування тої ж онкології в західній Європі - сувора реальність.
То ж вище я порівнював доступність з хорошою страховкою, тоді вихідні умови +/- подібні.
І помилкові діагнози всюди трапляються, знайомій в США поставили невірний діагноз, а вже в Україні передіагностували і все закінчилося добре.
Тож якраз щодо доступності у нас все зовсім непогано, навіть якщо ми ведемо мову про приватні клініки і наявність нормальної (ге найдешевшої) страховки. Не треба тижнями і місяцями чекати на прийом, сама страховка досить недорога, та й послуги і процедури дешеві. Особливо це стосується типових, масових медичних послуг, а не особливо складних випадків.
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Додано: Суб 16 гру, 2023 11:22
Кожного разу перебуваючи в Києві, мене не покидає відчуття перебування в дуже бідній країні, із надзвичайно високим рівнем корупції та цинізму по відношенню до ПЕРЕСІЧНОГО громадянина (про кого йде мова й так зрозуміло).
P.S. За кордоном перший раз в 89 році ))
Востаннє редагувалось roberto dark
в Суб 16 гру, 2023 11:28, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Суб 16 гру, 2023 11:27
kingkongovets написав:
читаю - і відчуваю дежавю 2016го, коли я тут так само намагався пояснити тим хто тільки нещодавно почав їздити за кордон і ще не позбувся від цього ейфорії, що ми дуже недооцінюємо Україну і справжню якість життя в ній, а мені всі наперебій розповідали про бариг, корупцію і тотальне зубожіння, в якому ми нібито живемо…
зи: «майже безкоштовне лікування в Європі», ну йомайо(
саме так: із Європи не випускають М1860, бо ще побачать як тут в Україні і виїдуть всі до останнього
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