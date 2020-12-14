Додано: Суб 16 гру, 2023 11:13

adeges написав: Мені дуже подобається порівняння сучасного лікування за гроші в Україні і майже безкоштовно у західній європі.



Теща в Україні в інституті онкології заплатила 300 доларів за операцію, по 1200 грн за самостійно куплений цисплатин, 5 разів, 500 грн вдячності за кожен прийом у онколога, 100 грн медсестрі під час хіміотерапії, 18000 за один курс у приватній клініці коли зник цисплатин, 4200 грн за КТ в М24 коли безкоштовний в інституті раку (тобто за 800 грн) влітку стало чекати 3 місяці.



І все це можна порівняти з австрійськими 12 євро за 5.5 місяців плюс 210 євро за терміновий МРТ (частину з якого поверне держстрахування), де до речі у державній лікарні встановили додатковий діагноз і після 4 видів обстежень сказали, що не вірять у метастази, які активно лікували в Україні. І коли ще не були впевнені у відсутності метастазів - базовою терапією обговорювали імунотерапію, а не цисплатин. Яка її вартість в Україні, якщо вона взагалі вона є доступною?



Але ж українці багаті, і головне - швидко потрапити до лікаря



На заході є проблеми з медициною, Як і всюди, і з персоналом, як я писав, особливо молодшим. Аналізи крові по гігієні - це жах. За таке в Україні звільняють



Але доступність для будь якого громадянина якісної медицини, її близька до 0 вартість - на мою думку таки важливіше

Ну не треба тільки лукавити про прям халявну медицину. Це або страховка, або якісь виключення, коли вартість лікування відшкодовує держава. А так - цінники в багато десятків тисяч євро, якщо говорити про лікування тої ж онкології в західній Європі - сувора реальність.То ж вище я порівнював доступність з хорошою страховкою, тоді вихідні умови +/- подібні.І помилкові діагнози всюди трапляються, знайомій в США поставили невірний діагноз, а вже в Україні передіагностували і все закінчилося добре.Тож якраз щодо доступності у нас все зовсім непогано, навіть якщо ми ведемо мову про приватні клініки і наявність нормальної (ге найдешевшої) страховки. Не треба тижнями і місяцями чекати на прийом, сама страховка досить недорога, та й послуги і процедури дешеві. Особливо це стосується типових, масових медичних послуг, а не особливо складних випадків.