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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 16 гру, 2023 10:50
Мені дуже подобається порівняння сучасного лікування за гроші в Україні і майже безкоштовно у західній європі.
Теща в Україні в інституті онкології заплатила 300 доларів за операцію, по 1200 грн за самостійно куплений цисплатин, 5 разів, 500 грн вдячності за кожен прийом у онколога, 100 грн медсестрі під час хіміотерапії, 18000 за один курс у приватній клініці коли зник цисплатин, 4200 грн за КТ в М24 коли безкоштовний в інституті раку (тобто за 800 грн) влітку стало чекати 3 місяці.
І все це можна порівняти з австрійськими 12 євро за 5.5 місяців плюс 210 євро за терміновий МРТ (частину з якого поверне держстрахування), де до речі у державній лікарні встановили додатковий діагноз і після 4 видів обстежень сказали, що не вірять у метастази, які активно лікували в Україні. І коли ще не були впевнені у відсутності метастазів - базовою терапією обговорювали імунотерапію, а не цисплатин. Яка її вартість в Україні, якщо вона взагалі вона є доступною?
Але ж українці багаті, і головне - швидко потрапити до лікаря
На заході є проблеми з медициною, Як і всюди, і з персоналом, як я писав, особливо молодшим. Аналізи крові по гігієні - це жах. За таке в Україні звільняють
Але доступність для будь якого громадянина якісної медицини, її близька до 0 вартість - на мою думку таки важливіше
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adeges
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Додано: Суб 16 гру, 2023 11:04
читаю - і відчуваю дежавю 2016го, коли я тут так само намагався пояснити тим хто тільки нещодавно почав їздити за кордон і ще не позбувся від цього ейфорії, що ми дуже недооцінюємо Україну і справжню якість життя в ній, а мені всі наперебій розповідали про бариг, корупцію і тотальне зубожіння, в якому ми нібито живемо…
зи: «майже безкоштовне лікування в Європі», ну йомайо(
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Додано: Суб 16 гру, 2023 11:13
adeges написав:Мені дуже подобається порівняння сучасного лікування за гроші в Україні і майже безкоштовно у західній європі.
Теща в Україні в інституті онкології заплатила 300 доларів за операцію, по 1200 грн за самостійно куплений цисплатин, 5 разів, 500 грн вдячності за кожен прийом у онколога, 100 грн медсестрі під час хіміотерапії, 18000 за один курс у приватній клініці коли зник цисплатин, 4200 грн за КТ в М24 коли безкоштовний в інституті раку (тобто за 800 грн) влітку стало чекати 3 місяці.
І все це можна порівняти з австрійськими 12 євро за 5.5 місяців плюс 210 євро за терміновий МРТ (частину з якого поверне держстрахування), де до речі у державній лікарні встановили додатковий діагноз і після 4 видів обстежень сказали, що не вірять у метастази, які активно лікували в Україні. І коли ще не були впевнені у відсутності метастазів - базовою терапією обговорювали імунотерапію, а не цисплатин. Яка її вартість в Україні, якщо вона взагалі вона є доступною?
Але ж українці багаті, і головне - швидко потрапити до лікаря
На заході є проблеми з медициною, Як і всюди, і з персоналом, як я писав, особливо молодшим. Аналізи крові по гігієні - це жах. За таке в Україні звільняють
Але доступність для будь якого громадянина якісної медицини, її близька до 0 вартість - на мою думку таки важливіше
Ну не треба тільки лукавити про прям халявну медицину. Це або страховка, або якісь виключення, коли вартість лікування відшкодовує держава. А так - цінники в багато десятків тисяч євро, якщо говорити про лікування тої ж онкології в західній Європі - сувора реальність.
То ж вище я порівнював доступність з хорошою страховкою, тоді вихідні умови +/- подібні.
І помилкові діагнози всюди трапляються, знайомій в США поставили невірний діагноз, а вже в Україні передіагностували і все закінчилося добре.
Тож якраз щодо доступності у нас все зовсім непогано, навіть якщо ми ведемо мову про приватні клініки і наявність нормальної (ге найдешевшої) страховки. Не треба тижнями і місяцями чекати на прийом, сама страховка досить недорога, та й послуги і процедури дешеві. Особливо це стосується типових, масових медичних послуг, а не особливо складних випадків.
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Додано: Суб 16 гру, 2023 12:56
Я говорю виключно з досвіду, на жаль. Країни - Німеччина, Австрія. Про сплату за онкологію у цих країнах - це вигадки. Може рецептурний збір за ліки. 6.5 євро в Німеччині і 6.75 в Австрії. Якщо мало доходу - пишеш заяву в Австрії і тобі його анулюють. При деяких видах онкології (наприклад раку грудей) в Австрії вартість абсолютний 0. Згадав, ще 10 євро в день лікарні платиш - в приватній що приймає державне страхування - це в Німеччині, 13 євро - в приватній лікарні в Австрії (за ресторанного рівня їжу). Це все по державній страховці. Приватні покривають більше і краще ніж державні і з ними можна йти майже до будь якого лікаря не чекаючи 2-4 тижня місяці. До речі по часу очікування. Ти приходиш в лікарню з направленням від сімейного лікаря, чекаєш 5-6 годин, і потраплаєш до лікаря, у той же день. Потім призначають наступний візит, 2-3 тижні, або більше якщо треба щось типу МРТ. Якщо вже тебе обслуговують, то для тебе знайдуть місце раніше. Якщо лікар адекватний, тобі знайдуть місце раніше (наприклад через 5 днів замість місяця). Я 5 місяців майже безперервно цим займаюсь, а ви який досвід маєте?
В Україні теж онкологія безкоштовно до речі. Але є нюанси.
І нарешті, розмову з тещею онколог почав з фрази: "Подивіться скільки вам років". Травмотолог в Австрії сказав "Раджу замінити колінний суглоб, якщо очікування по тривалості життя більше 3 років". Трохи інший фокус у медицини.
Українська страховка якісно захищає від насморку, умовно. Всі серйозні хвороби - це виключення. Покривається лише діагностика. Як тільки серйозний діагноз є - лікуйся в державних установах, або за свої гроші.
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adeges
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Додано: Суб 16 гру, 2023 13:10
Я дуже радий за Австрію і сподіваюся у вашому випадку все закінчилося добре.
Є всілякий досвід по Україні. Є досвід знайомих з Іспанії та Італії, що добре відчули всі "переваги"медицини там. Особливо, як більше доби чекати операції з гострим апендицитом (поки реанімувати не треба - то хай потерпить). Та й в США трапляються не надто приємні випадки.
В Україні є страховки, що покривають і онкологію. Не знаю, що у вас входить в "нежить", вочевидь майже всі вузькі спеціалісти, аналізи, томографії з узі і т п.
Принаймні, те що я хотів сказати, я доніс. У наших людей сильний комплекс меншовартості і звичка принижувати своє, хоча насправді воно далеко не таке погане.
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