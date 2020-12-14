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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11483114841148511486
Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 19:25

  adeges написав:Я говорю виключно з досвіду, на жаль. Країни - Німеччина, Австрія. Про сплату за онкологію у цих країнах - це вигадки. Може рецептурний збір за ліки. 6.5 євро в Німеччині і 6.75 в Австрії. Якщо мало доходу - пишеш заяву в Австрії і тобі його анулюють. При деяких видах онкології (наприклад раку грудей) в Австрії вартість абсолютний 0. Згадав, ще 10 євро в день лікарні платиш - в приватній що приймає державне страхування - це в Німеччині, 13 євро - в приватній лікарні в Австрії (за ресторанного рівня їжу). Це все по державній страховці. Приватні покривають більше і краще ніж державні і з ними можна йти майже до будь якого лікаря не чекаючи 2-4 тижня місяці. До речі по часу очікування. Ти приходиш в лікарню з направленням від сімейного лікаря, чекаєш 5-6 годин, і потраплаєш до лікаря, у той же день. Потім призначають наступний візит, 2-3 тижні, або більше якщо треба щось типу МРТ. Якщо вже тебе обслуговують, то для тебе знайдуть місце раніше. Якщо лікар адекватний, тобі знайдуть місце раніше (наприклад через 5 днів замість місяця). Я 5 місяців майже безперервно цим займаюсь, а ви який досвід маєте?

В Україні теж онкологія безкоштовно до речі. Але є нюанси.

І нарешті, розмову з тещею онколог почав з фрази: "Подивіться скільки вам років". Травмотолог в Австрії сказав "Раджу замінити колінний суглоб, якщо очікування по тривалості життя більше 3 років". Трохи інший фокус у медицини.

Українська страховка якісно захищає від насморку, умовно. Всі серйозні хвороби - це виключення. Покривається лише діагностика. Як тільки серйозний діагноз є - лікуйся в державних установах, або за свої гроші.

Я вам больше скажу.
Германия
Женщина, 92 года, уже года три как лежачая (причину озвучивать не буду), деменция, проблемы с сердцем. Хирурги принимают решение о замене коленного сустава.
Никого не волнует, что это ничего не решает. Проблема с коленным суставом налицо? Страховка покрывает? Клинике нужен заработок? Проводим операцию!
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 19:59

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Верховний Суд поставив крапку в історії із забудовою Протасового Яру в Києві

Подивіться цей допис у Facebook https://hromadske.ua/posts/verhovnij-su ... BDUMoPTFbs
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