Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
adeges написав:Я говорю виключно з досвіду, на жаль. Країни - Німеччина, Австрія. Про сплату за онкологію у цих країнах - це вигадки. Може рецептурний збір за ліки. 6.5 євро в Німеччині і 6.75 в Австрії. Якщо мало доходу - пишеш заяву в Австрії і тобі його анулюють. При деяких видах онкології (наприклад раку грудей) в Австрії вартість абсолютний 0. Згадав, ще 10 євро в день лікарні платиш - в приватній що приймає державне страхування - це в Німеччині, 13 євро - в приватній лікарні в Австрії (за ресторанного рівня їжу). Це все по державній страховці. Приватні покривають більше і краще ніж державні і з ними можна йти майже до будь якого лікаря не чекаючи 2-4 тижня місяці. До речі по часу очікування. Ти приходиш в лікарню з направленням від сімейного лікаря, чекаєш 5-6 годин, і потраплаєш до лікаря, у той же день. Потім призначають наступний візит, 2-3 тижні, або більше якщо треба щось типу МРТ. Якщо вже тебе обслуговують, то для тебе знайдуть місце раніше. Якщо лікар адекватний, тобі знайдуть місце раніше (наприклад через 5 днів замість місяця). Я 5 місяців майже безперервно цим займаюсь, а ви який досвід маєте?
В Україні теж онкологія безкоштовно до речі. Але є нюанси.
І нарешті, розмову з тещею онколог почав з фрази: "Подивіться скільки вам років". Травмотолог в Австрії сказав "Раджу замінити колінний суглоб, якщо очікування по тривалості життя більше 3 років". Трохи інший фокус у медицини.
Українська страховка якісно захищає від насморку, умовно. Всі серйозні хвороби - це виключення. Покривається лише діагностика. Як тільки серйозний діагноз є - лікуйся в державних установах, або за свої гроші.
Я вам больше скажу. Германия Женщина, 92 года, уже года три как лежачая (причину озвучивать не буду), деменция, проблемы с сердцем. Хирурги принимают решение о замене коленного сустава. Никого не волнует, что это ничего не решает. Проблема с коленным суставом налицо? Страховка покрывает? Клинике нужен заработок? Проводим операцию!
adeges написав:Я говорю виключно з досвіду, на жаль. Країни - Німеччина, Австрія. Про сплату за онкологію у цих країнах - це вигадки. Може рецептурний збір за ліки. 6.5 євро в Німеччині і 6.75 в Австрії. Якщо мало доходу - пишеш заяву в Австрії і тобі його анулюють. При деяких видах онкології (наприклад раку грудей) в Австрії вартість абсолютний 0. Згадав, ще 10 євро в день лікарні платиш - в приватній що приймає державне страхування - це в Німеччині, 13 євро - в приватній лікарні в Австрії (за ресторанного рівня їжу). Це все по державній страховці. Приватні покривають більше і краще ніж державні і з ними можна йти майже до будь якого лікаря не чекаючи 2-4 тижня місяці. До речі по часу очікування. Ти приходиш в лікарню з направленням від сімейного лікаря, чекаєш 5-6 годин, і потраплаєш до лікаря, у той же день. Потім призначають наступний візит, 2-3 тижні, або більше якщо треба щось типу МРТ. Якщо вже тебе обслуговують, то для тебе знайдуть місце раніше. Якщо лікар адекватний, тобі знайдуть місце раніше (наприклад через 5 днів замість місяця). Я 5 місяців майже безперервно цим займаюсь, а ви який досвід маєте?
В Україні теж онкологія безкоштовно до речі. Але є нюанси.
І нарешті, розмову з тещею онколог почав з фрази: "Подивіться скільки вам років". Травмотолог в Австрії сказав "Раджу замінити колінний суглоб, якщо очікування по тривалості життя більше 3 років". Трохи інший фокус у медицини.
Українська страховка якісно захищає від насморку, умовно. Всі серйозні хвороби - це виключення. Покривається лише діагностика. Як тільки серйозний діагноз є - лікуйся в державних установах, або за свої гроші.
Зворотня сторона цієї медалі, це те, що коли наші люди чують слово «безкоштовно», у них відключається мозок. І відправляють потім родичів з четвертою стадією за кордон. Ті помирають, за кордоном наодинці, а у родини новий квест - забрати тіло/прах. Нещодавно спостерігав таку ситуацію, на жаль.
cherchiltank написав:В Україні за 20 років жодного разу не був у державного лікаря - думаю в Британії за гроші без проблем можна потрапити до спеціаліста - просто в нас то коштує 30 доларів а там 300 фунтів)
За Британію не скажу, а Італія чи Іспанія - ніт.
В Британии к узкому специалисту запись через три недели в лучшем случае. Однажды назначили прием через 6 недель. Запись к такому же частному специалисту стоит порядка 250 фунтов.
Когда то сопровождал родственника по онко в Германию. Немцы тогда говорили, что у нас проблемы с диагностикой . Люди приходят поздно, врачи не могут на ранних стадиях поставить чёткий диагноз. Поэтому итог печальный.
Ексклюзивний огляд з тунелів київського метро! Що насправді сталося на перегоні "Синьої" гілки між "Либідською" та "Деміївською? Чи все так погано, чи, можливо, чутки перебільшують справжню проблему? Розпочинаємо розмову з місця, де просіла земля над тунелем, яка вже наробила галасу в сьогоднішніх ТГ-новинах. А потім спускаємося в тунелі, куди зазвичай закритий доступ до журналістів, і оцінюємо все на власні очі: https://www.youtube.com/watch?v=SMZLqibksTE
В огляді я розповім про історію створення перегону в цьому місці, про негаразди, які супроводжували це будівництво. Переповім те, що мені вдалося дізнатися від різних фахівців, стосовно того, чи могли нинішні проблеми бути спричинені навколишніми будівництвами. І чим вони взагалі могли бути викликані? Що зараз відбувається в закритих тунелях? Як зазвичай технічна служба Київського метрополітену слідкує за їхнім станом та бореться з підземними водами? Які невідкладні технічні заходи вже вжиті в проблемному тунелі? Які організаційні заходи вжиті заради зменшення незручностей для мешканців міста, що залишилися без метро? Що планується зробити найближчим часом і на що саме керівництво метрополітену планує витратити 6 місяців, на які оголошено закриття метро-сполучення між "Либідською" та "Деміївською?