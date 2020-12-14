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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11484114851148611487
Повідомлення Додано: Нед 17 гру, 2023 23:43

зараз метро - дуже гарний привід у ОП дотиснути Кличка. і ще бюджет міста прийняли не з 50% на ВПК. винен з усіх сторін, та ще й про узурпацію влади публічно заявив, ату його
adeges
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 00:09

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Новым мэром, судя по интервью, мосейчук, готовится корогодский.
Примечательно, сваи дримтауна я считал ещё в 2006. Этот кадр, хочет запретить строительство в Киеве (много чего). Дримтаун - уродище построил, а остальным - запретить. Грит, нужно уменьшать демократию)). Это тот, кто с розовыми волосами ходит.
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beee
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 00:40

  beee написав:Новым мэром, судя по интервью, мосейчук, готовится корогодский.
Примечательно, сваи дримтауна я считал ещё в 2006. Этот кадр, хочет запретить строительство в Киеве (много чего). Дримтаун - уродище построил, а остальным - запретить. Грит, нужно уменьшать демократию)). Это тот, кто с розовыми волосами ходит.
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він вже приймав участь у виборах мера. результат був не дуже
trololo
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