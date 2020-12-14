Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Новым мэром, судя по интервью, мосейчук, готовится корогодский. Примечательно, сваи дримтауна я считал ещё в 2006. Этот кадр, хочет запретить строительство в Киеве (много чего). Дримтаун - уродище построил, а остальным - запретить. Грит, нужно уменьшать демократию)). Это тот, кто с розовыми волосами ходит. Достойный кандидат
beee написав:Новым мэром, судя по интервью, мосейчук, готовится корогодский. Примечательно, сваи дримтауна я считал ещё в 2006. Этот кадр, хочет запретить строительство в Киеве (много чего). Дримтаун - уродище построил, а остальным - запретить. Грит, нужно уменьшать демократию)). Это тот, кто с розовыми волосами ходит. Достойный кандидат
він вже приймав участь у виборах мера. результат був не дуже
beee написав:Новым мэром, судя по интервью, мосейчук, готовится корогодский. Примечательно, сваи дримтауна я считал ещё в 2006. Этот кадр, хочет запретить строительство в Киеве (много чего). Дримтаун - уродище построил, а остальным - запретить. Грит, нужно уменьшать демократию)). Это тот, кто с розовыми волосами ходит. Достойный кандидат
Дримтаун построил не корогодский корогодский отжал Дримтаун у Исака
На Воздвиженке когда то был "Магазин пиzдоватых вещей" принадлежавший жене корогодского (гражданке рф) Так они внатуре пиzдоватые...и вещи и владельцы
shapo написав: На этот,знаток киевского строительства. Не просветишь кто сейчас проектирует киевское метро?
людина, яка тут весь час намагалася себе позиціонувати як фахового будівельника не розуміє різниці між мостовим переходом і лише одним з його елементів ) нашо тобі в ізраіловці відомості про проектантів київського метро?
Ну,где мне до такого великого строителя который знает такую существенную разницу, но извинится за свое хамство не умеет.Кстати,ты сам в строительстве каких объектов Киева принимал участие? А про проектировщиков киевского метро знаю ,что 10 лет назад когда мы строили на Воровского,21 арт-холл с 20-го этажа во двор Киевметоннельпроекта упала плохо закреплённая стена из говноблока(два дня дул сильный ветер) Нам повезло что это была суббота и на стоянке машин перед институтом никого не убили и даже не угробили ничью машину иначе бы нас надолго закрыли . Нам повезло второй раз потому,что в это время пол-института устав сидеть без работы и денег ушла проектировать московское метро под какой-то купленной россиянами украинской вывеской и сняв себе помещения в Киевпроекте. Вот мне и интересно кто сейчас осуществляет это громадье планов т.к.люди там работали немолодые, и прошло уже 10 лет
А можно чуть подробнее? Про овноблок и как сталось такое на таком объекте. И, если можно, экскурс в историю происхождения этого передового суперматериала. Просим.