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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Нед 17 гру, 2023 23:43

зараз метро - дуже гарний привід у ОП дотиснути Кличка. і ще бюджет міста прийняли не з 50% на ВПК. винен з усіх сторін, та ще й про узурпацію влади публічно заявив, ату його
adeges
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 00:09

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Новым мэром, судя по интервью, мосейчук, готовится корогодский.
Примечательно, сваи дримтауна я считал ещё в 2006. Этот кадр, хочет запретить строительство в Киеве (много чего). Дримтаун - уродище построил, а остальным - запретить. Грит, нужно уменьшать демократию)). Это тот, кто с розовыми волосами ходит.
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beee
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 00:40

  beee написав:Новым мэром, судя по интервью, мосейчук, готовится корогодский.
Примечательно, сваи дримтауна я считал ещё в 2006. Этот кадр, хочет запретить строительство в Киеве (много чего). Дримтаун - уродище построил, а остальным - запретить. Грит, нужно уменьшать демократию)). Это тот, кто с розовыми волосами ходит.
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він вже приймав участь у виборах мера. результат був не дуже
trololo
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 01:23

  beee написав:Новым мэром, судя по интервью, мосейчук, готовится корогодский.
Примечательно, сваи дримтауна я считал ещё в 2006. Этот кадр, хочет запретить строительство в Киеве (много чего). Дримтаун - уродище построил, а остальным - запретить. Грит, нужно уменьшать демократию)). Это тот, кто с розовыми волосами ходит.
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Дримтаун построил не корогодский
корогодский отжал Дримтаун у Исака

На Воздвиженке когда то был "Магазин пиzдоватых вещей" принадлежавший жене корогодского (гражданке рф)
Так они внатуре пиzдоватые...и вещи и владельцы
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 08:01

  shapo написав:
  kingkongovets написав:
shapo написав:
На этот,знаток киевского строительства.
Не просветишь кто сейчас проектирует киевское метро?
людина, яка тут весь час намагалася себе позиціонувати як фахового будівельника не розуміє різниці між мостовим переходом і лише одним з його елементів )
нашо тобі в ізраіловці відомості про проектантів київського метро?

Ну,где мне до такого великого строителя который знает такую существенную разницу, но извинится за свое хамство не умеет.Кстати,ты сам в строительстве каких объектов Киева принимал участие?
А про проектировщиков киевского метро знаю ,что 10 лет назад когда мы строили на Воровского,21 арт-холл с 20-го этажа во двор Киевметоннельпроекта упала плохо закреплённая стена из говноблока(два дня дул сильный ветер) Нам повезло что это была суббота и на стоянке машин перед институтом никого не убили и даже не угробили ничью машину иначе бы нас надолго закрыли . Нам повезло второй раз потому,что в это время пол-института устав сидеть без работы и денег ушла проектировать московское метро под какой-то купленной россиянами украинской вывеской и сняв себе помещения в Киевпроекте.
Вот мне и интересно кто сейчас осуществляет это громадье планов т.к.люди там работали немолодые, и прошло уже 10 лет


А можно чуть подробнее?
Про овноблок и как сталось такое на таком объекте.
И, если можно, экскурс в историю происхождения этого передового суперматериала.
Просим.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 08:05

  cherchiltank написав:Доречі де ті альтернативно обдаровані що розказували три місяці тому про економічний бум і тицяти на ріст автопродаж?)


У листопаді в України придбали близько 5,4 тис нових авто, що на 6% менше, ніж минулого місяця.

Ось така фігня малята)


Может им зарплату задерживают?
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 08:38

  rjkz написав:
  cherchiltank написав:Доречі де ті альтернативно обдаровані що розказували три місяці тому про економічний бум і тицяти на ріст автопродаж?)


У листопаді в України придбали близько 5,4 тис нових авто, що на 6% менше, ніж минулого місяця.

Ось така фігня малята)


Может им зарплату задерживают?

Мдя.Офигенный рост.😏 Для сравнения:
https://www.bankier.pl/moto/sprzedaz-no ... iku-14301/
В октябре в Польше зарегистрировано 41 тыс новых автомобилей.
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 08:48

Порівнювати потрібно з саме Україною , і довоєнним періодом. Ніякого зростання продажів і близько нема, як би зьобра не фантазував. Є невеликий ріст до 2022 року, але це відкладені покупки тих, які боялись в 2022 році , і тоді був провал продаж.
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 10:10

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Раз уж так охота про машины - вот вам только одна история. Уверены, что она именно одна? Так что рост покупок авто пожалуй не стоит привязывать к росту благосостояния рядовых украинцев.

"с августа 2022 года по март 2023 года Виталий Бобырь нелегально переправил российским заказчикам 45 авто на общую сумму более 3 млн евро"

https://znaj.ua/ru/society/456517-ukraj ... tali-shemi
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 10:27

striped ,
Раз уж так охота про машины


Охота про недвигу, но инфо о ней почти нет. Сейчас еще больше насторожатся все. После неоднозначных заяв как фюрера, так и наших. «Битые» Херсоном, Харьковом, Мелитополем, Мариуполем, Бердянском будут очень осторожны в покупках. Зато в Черновцах (наверное не только в них, но инфа оттуда) «Харьковская диаспора» прекрасно себя чувствует, перевезли бизнесы, скупают недвигу, держатся вместе))
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