shapo написав:

kingkongovets написав: shapo написав:

На этот,знаток киевского строительства.

Не просветишь кто сейчас проектирует киевское метро? людина, яка тут весь час намагалася себе позиціонувати як фахового будівельника не розуміє різниці між мостовим переходом і лише одним з його елементів )

нашо тобі в ізраіловці відомості про проектантів київського метро? людина, яка тут весь час намагалася себе позиціонувати як фахового будівельника не розуміє різниці між мостовим переходом і лише одним з його елементів )нашо тобі в ізраіловці відомості про проектантів київського метро?

Ну,где мне до такого великого строителя который знает такую существенную разницу, но извинится за свое хамство не умеет.Кстати,ты сам в строительстве каких объектов Киева принимал участие?А про проектировщиков киевского метро знаю ,Нам повезло что это была суббота и на стоянке машин перед институтом никого не убили и даже не угробили ничью машину иначе бы нас надолго закрыли . Нам повезло второй раз потому,что в это время пол-института устав сидеть без работы и денег ушла проектировать московское метро под какой-то купленной россиянами украинской вывеской и сняв себе помещения в Киевпроекте.Вот мне и интересно кто сейчас осуществляет это громадье планов т.к.люди там работали немолодые, и прошло уже 10 лет