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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 11:21

Hotab

Купить хату и пускать корни сейчас могут только непридатні або ті, хто передивився телемарафону )
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 11:41

  Andrey2512 написав:Hotab

Купить хату и пускать корни сейчас могут только непридатні або ті, хто передивився телемарафону )

можна як баобаб а Африці пустити
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 11:41

  Andrey2512 написав:Hotab

Купить хату и пускать корни сейчас могут только непридатні або ті, хто передивився телемарафону )

Пока дёшево нужно покупать, продаваны говорят скоро будем в НАТА и В ЕС, и цены у нас будут как в Берлине или Париже
Феодал
 
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