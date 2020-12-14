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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 18 гру, 2023 11:21
Hotab
Купить хату и пускать корни сейчас могут только непридатні або ті, хто передивився телемарафону )
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Andrey2512
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Додано: Пон 18 гру, 2023 11:41
Andrey2512 написав:Hotab
Купить хату и пускать корни сейчас могут только непридатні або ті, хто передивився телемарафону )
можна як баобаб а Африці пустити
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flyman
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Додано: Пон 18 гру, 2023 11:41
Andrey2512 написав:Hotab
Купить хату и пускать корни сейчас могут только непридатні або ті, хто передивився телемарафону )
Пока дёшево нужно покупать, продаваны говорят скоро будем в НАТА и В ЕС, и цены у нас будут как в Берлине или Париже
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Феодал
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