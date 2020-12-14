Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Hotab написав:Порівнювати потрібно з саме Україною , і довоєнним періодом. Ніякого зростання продажів і близько нема, як би зьобра не фантазував. Є невеликий ріст до 2022 року, але це відкладені покупки тих, які боялись в 2022 році , і тоді був провал продаж.
Реперні точки КРЖН. Ситуація наступна. Готельки і 1к і 2к "хрущовки" за 30 000-36 000 на м. Лісова, Святошино, Академмістечко - висять півроку на Лун.уа і ОЛХ. Не продаються, немає забезпеченного попиту. Це означає, що ціни повинні ще просісти. До рівня 2018 (тоді 1к і 2к "хрущовки" коштували 28 000 - 30 000). І навіть меньше.
Феодал написав:продаваны говорят
Де вони, ті рили-новобудівці???? Готуються садити картоплю весною на дачах чи торгувати секонд-хендом на ринках??? Геть пропали з форуму. Жодних пісень про "даражай". Не те, що раніше.
Востаннє редагувалось Frant в Пон 18 гру, 2023 12:18, всього редагувалось 1 раз.
Hotab написав:Порівнювати потрібно з саме Україною , і довоєнним періодом. Ніякого зростання продажів і близько нема, як би зьобра не фантазував. Є невеликий ріст до 2022 року, але це відкладені покупки тих, які боялись в 2022 році , і тоді був провал продаж.
Реперні точки КРЖН. Ситуація наступна. Готельки і 1к і 2к "хрущовки" за 30 000-36 000 на м. Лісова, Святошино, Академмістечко - висять півроку на Лун.уа і ОЛХ. Не продаються, немає забезпеченного попиту. Це означає, що ціни повинні ще просісти. До рівня 2018 (тоді 1к і 2к "хрущовки" коштували 28 000 - 30 000). І навіть меньше.
Феодал написав:продаваны говорят
Де вони, ті рили-новобудівці???? Готуються садити картоплю весною на дачах чи торгувати секонд-хендом на ринках??? Геть пропали з форуму. Жодних пісень про "даражай". Не те, що раніше.
Франт, реперна точка - гостинки на Мілютенка (півгодини пішкарусом до м.Лісова) за 15куе в доковідних доларах 2014 року. (приблизно 20куе в теперішніх якщо робити поправку на іфляцію). 30куе це ще жир.
flyman написав:реперна точка - гостинки на Мілютенка (півгодини пішкарусом до м.Лісова) за 15куе в доковідних доларах 2014 року. (приблизно 20куе в теперішніх якщо робити поправку на іфляцію). 30куе це ще жир
Флай, для тебе і опеньки з мівіною - це жирний жир . Готельки і "хрущовки" біля метро - товар для іншої публіки. Твоя справа - скуповувати дерев,яні хати за 1500 дол в лісових селах і неліквід/нахалстрой за 10 000 біля зупинок ШРТ. Старий радянський "Жигуль" - ти ще не роздуплився купити? Він тобі не завадить, для проживання в тій місцевості.
захарівський метод оцінювання ринку нерухомості по найдешевшим варіантам обовʼязково приводить до копирсання в лайні найдешевші варіанти, шо місяцями висять на лохє - 100% фейки, аварійний або чимось обтяжений неліквід, реальні варіанти по низу улітають за добу
kingkongovets написав:захарівський метод оцінювання ринку нерухомості по найдешевшим варіантам обовʼязково приводить до копирсання в лайні найдешевші варіанти, шо місяцями висять на лохє - 100% фейки, аварійний або чимось обтяжений неліквід, реальні варіанти по низу улітають за добу
ККЦ, ти так і не порозумнів. В принципі, я ніколи не бачив, щоб шкільні трієшники у ВУЗі чи після ВУЗу - ставали розумниками))) Можеш почитати Чезаре Ломброзо, "Геніальность і умопомешательство". Ну і принцип Данінга-Крюгера не забувай на себе примірювати, перідично. Якби не 1990-ті роки, не деструкція СРСР, не близькість до чиновників, до дерибану ресурсів - ККЦ, ким ти був би? Шофером чи торгував би кальсонами на ринку?
Взагалі, думка пана мультимільйонера про речі, в яких він абсолютно некомпетентний - не варта виїденого яйця. Краще не писати йому про те, чого він не знає. Ліпше жарити про метробуд, "крепкіх хозяйствєнніків" і т.п.
Найдешевший товар - легко продається і легко купляється. І найдешевші квартири продаються не за добу і не за дві. "Кому на хліб не вистачає, а для кого діаманти дрібні"