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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11485114861148711488
Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 11:21

Hotab

Купить хату и пускать корни сейчас могут только непридатні або ті, хто передивився телемарафону )
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 11:41

  Andrey2512 написав:Hotab

Купить хату и пускать корни сейчас могут только непридатні або ті, хто передивився телемарафону )

можна як баобаб а Африці пустити
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 11:41

  Andrey2512 написав:Hotab

Купить хату и пускать корни сейчас могут только непридатні або ті, хто передивився телемарафону )

Пока дёшево нужно покупать, продаваны говорят скоро будем в НАТА и В ЕС, и цены у нас будут как в Берлине или Париже
Феодал
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 12:07

  Hotab написав:Порівнювати потрібно з саме Україною , і довоєнним періодом. Ніякого зростання продажів і близько нема, як би зьобра не фантазував. Є невеликий ріст до 2022 року, але це відкладені покупки тих, які боялись в 2022 році , і тоді був провал продаж.

Реперні точки КРЖН. Ситуація наступна.
Готельки і 1к і 2к "хрущовки" за 30 000-36 000 на м. Лісова, Святошино, Академмістечко - висять півроку на Лун.уа і ОЛХ.
Не продаються, немає забезпеченного попиту.
Це означає, що ціни повинні ще просісти.
До рівня 2018 (тоді 1к і 2к "хрущовки" коштували 28 000 - 30 000).
І навіть меньше.

  Феодал написав:продаваны говорят
Де вони, ті рили-новобудівці????
Готуються садити картоплю весною на дачах чи торгувати секонд-хендом на ринках???
Геть пропали з форуму.
Жодних пісень про "даражай". Не те, що раніше. :mrgreen:
Востаннє редагувалось Frant в Пон 18 гру, 2023 12:18, всього редагувалось 1 раз.
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 12:17

  Bolt написав:
  rjkz написав:
  cherchiltank написав:Доречі де ті альтернативно обдаровані що розказували три місяці тому про економічний бум і тицяти на ріст автопродаж?)


У листопаді в України придбали близько 5,4 тис нових авто, що на 6% менше, ніж минулого місяця.

Ось така фігня малята)


Может им зарплату задерживают?

Мдя.Офигенный рост.😏 Для сравнения:
https://www.bankier.pl/moto/sprzedaz-no ... iku-14301/
В октябре в Польше зарегистрировано 41 тыс новых автомобилей.


в польщі теж війна?
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 12:26

  Феодал написав:
  Andrey2512 написав:Hotab

Купить хату и пускать корни сейчас могут только непридатні або ті, хто передивився телемарафону )

Пока дёшево нужно покупать, продаваны говорят скоро будем в НАТА и В ЕС, и цены у нас будут как в Берлине или Париже

Ландині
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 12:28

  Frant написав:
  Hotab написав:Порівнювати потрібно з саме Україною , і довоєнним періодом. Ніякого зростання продажів і близько нема, як би зьобра не фантазував. Є невеликий ріст до 2022 року, але це відкладені покупки тих, які боялись в 2022 році , і тоді був провал продаж.

Реперні точки КРЖН. Ситуація наступна.
Готельки і 1к і 2к "хрущовки" за 30 000-36 000 на м. Лісова, Святошино, Академмістечко - висять півроку на Лун.уа і ОЛХ.
Не продаються, немає забезпеченного попиту.
Це означає, що ціни повинні ще просісти.
До рівня 2018 (тоді 1к і 2к "хрущовки" коштували 28 000 - 30 000).
І навіть меньше.

  Феодал написав:продаваны говорят
Де вони, ті рили-новобудівці????
Готуються садити картоплю весною на дачах чи торгувати секонд-хендом на ринках???
Геть пропали з форуму.
Жодних пісень про "даражай". Не те, що раніше. :mrgreen:

Франт, реперна точка - гостинки на Мілютенка (півгодини пішкарусом до м.Лісова) за 15куе в доковідних доларах 2014 року. (приблизно 20куе в теперішніх якщо робити поправку на іфляцію). 30куе це ще жир.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 12:33

  flyman написав:реперна точка - гостинки на Мілютенка (півгодини пішкарусом до м.Лісова) за 15куе в доковідних доларах 2014 року. (приблизно 20куе в теперішніх якщо робити поправку на іфляцію). 30куе це ще жир

Флай, для тебе і опеньки з мівіною - це жирний жир :mrgreen: .
Готельки і "хрущовки" біля метро - товар для іншої публіки.
Твоя справа - скуповувати дерев,яні хати за 1500 дол в лісових селах і неліквід/нахалстрой за 10 000 біля зупинок ШРТ.
Старий радянський "Жигуль" - ти ще не роздуплився купити? Він тобі не завадить, для проживання в тій місцевості.
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 13:05

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

захарівський метод оцінювання ринку нерухомості по найдешевшим варіантам обовʼязково приводить до копирсання в лайні
найдешевші варіанти, шо місяцями висять на лохє - 100% фейки, аварійний або чимось обтяжений неліквід, реальні варіанти по низу улітають за добу
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 13:08

  kingkongovets написав:захарівський метод оцінювання ринку нерухомості по найдешевшим варіантам обовʼязково приводить до копирсання в лайні
найдешевші варіанти, шо місяцями висять на лохє - 100% фейки, аварійний або чимось обтяжений неліквід, реальні варіанти по низу улітають за добу

ККЦ, ти так і не порозумнів.
В принципі, я ніколи не бачив, щоб шкільні трієшники у ВУЗі чи після ВУЗу - ставали розумниками))) Можеш почитати Чезаре Ломброзо, "Геніальность і умопомешательство".
Ну і принцип Данінга-Крюгера не забувай на себе примірювати, перідично. :roll:
Якби не 1990-ті роки, не деструкція СРСР, не близькість до чиновників, до дерибану ресурсів - ККЦ, ким ти був би? Шофером чи торгував би кальсонами на ринку?

Взагалі, думка пана мультимільйонера про речі, в яких він абсолютно некомпетентний - не варта виїденого яйця. Краще не писати йому про те, чого він не знає. Ліпше жарити про метробуд, "крепкіх хозяйствєнніків" і т.п.

Найдешевший товар - легко продається і легко купляється.
І найдешевші квартири продаються не за добу і не за дві. :mrgreen:
"Кому на хліб не вистачає, а для кого діаманти дрібні" :wink:
Frant
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