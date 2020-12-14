RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11486114871148811489
Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 13:29

  kingkongovets написав:захарівський метод оцінювання ринку нерухомості по найдешевшим варіантам обовʼязково приводить до копирсання в лайні
найдешевші варіанти, шо місяцями висять на лохє - 100% фейки, аварійний або чимось обтяжений неліквід, реальні варіанти по низу улітають за добу


згоден. коли піднімається середня по луну, благовісту, або бомберу, то це означає, що викуповуються дешеві варіанти, а нові що додаються - додаються по інших цінах. якщо найдешевші варіанти висять по півроку, а ціни середні зростають, то це сміття, як не впливає на ситуацію на ринку
adeges
 
Повідомлень: 4458
З нами з: 14.03.06
Подякував: 422 раз.
Подякували: 1033 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 13:36

  Феодал написав:Пока дёшево нужно покупать, продаваны говорят скоро будем в НАТА и В ЕС, и цены у нас будут как в Берлине или Париже


Продам двушку в Марике и куплю однушку в Киеве тогда 😂
Andrey2512
 
Повідомлень: 650
З нами з: 04.04.22
Подякував: 46 раз.
Подякували: 58 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 14:10

  adeges написав:
  kingkongovets написав:захарівський метод оцінювання ринку нерухомості по найдешевшим варіантам обовʼязково приводить до копирсання в лайні
найдешевші варіанти, шо місяцями висять на лохє - 100% фейки, аварійний або чимось обтяжений неліквід, реальні варіанти по низу улітають за добу


згоден. коли піднімається середня по луну, благовісту, або бомберу, то це означає, що викуповуються дешеві варіанти, а нові що додаються - додаються по інших цінах. якщо найдешевші варіанти висять по півроку, а ціни середні зростають, то це сміття, як не впливає на ситуацію на ринку

Ясновельможні пани - чи розуміють різницю між найдешевшими квартирами і дешевим ширпотребівським сегментом? :mrgreen:
Чи вони сумніваються в тому, що ціни КРЖН просуваються вниз? :mrgreen:
2024 рік буде роком наглого дешевію КРЖН. :cry:
Зелені шашличники, весільні фотографи і корабельні сосни багато зробили і ще зроблять для цього. "Хуже не будет!" "Хоть поржем!" "Да какая разница!".
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23609
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1619 раз.
Подякували: 2509 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 11486114871148811489
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2444, 2445, 2446
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
24451 16382618
Переглянути останнє повідомлення
Пон 18 гру, 2023 06:47
rjkz
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 133, 134, 135
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1346 5388008
Переглянути останнє повідомлення
Нед 10 гру, 2023 12:19
vitaliiangel
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 16542
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (3634)
18.12.2023 13:41
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.