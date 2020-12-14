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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 18 гру, 2023 13:29
kingkongovets написав:
захарівський метод оцінювання ринку нерухомості по найдешевшим варіантам обовʼязково приводить до копирсання в лайні
найдешевші варіанти, шо місяцями висять на лохє - 100% фейки, аварійний або чимось обтяжений неліквід, реальні варіанти по низу улітають за добу
згоден. коли піднімається середня по луну, благовісту, або бомберу, то це означає, що викуповуються дешеві варіанти, а нові що додаються - додаються по інших цінах. якщо найдешевші варіанти висять по півроку, а ціни середні зростають, то це сміття, як не впливає на ситуацію на ринку
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Додано: Пон 18 гру, 2023 13:36
Феодал написав:
Пока дёшево нужно покупать, продаваны говорят скоро будем в НАТА и В ЕС, и цены у нас будут как в Берлине или Париже
Продам двушку в Марике и куплю однушку в Киеве тогда 😂
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Додано: Пон 18 гру, 2023 14:10
adeges написав: kingkongovets написав:
захарівський метод оцінювання ринку нерухомості по найдешевшим варіантам обовʼязково приводить до копирсання в лайні
найдешевші варіанти, шо місяцями висять на лохє - 100% фейки, аварійний або чимось обтяжений неліквід, реальні варіанти по низу улітають за добу
згоден. коли піднімається середня по луну, благовісту, або бомберу, то це означає, що викуповуються дешеві варіанти, а нові що додаються - додаються по інших цінах. якщо найдешевші варіанти висять по півроку, а ціни середні зростають, то це сміття, як не впливає на ситуацію на ринку
Ясновельможні пани - чи розуміють різницю між найдешевшими квартирами і дешевим ширпотребівським сегментом?
Чи вони сумніваються в тому, що ціни КРЖН просуваються вниз?
2024 рік буде роком наглого дешевію КРЖН.
Зелені шашличники, весільні фотографи і корабельні сосни багато зробили і ще зроблять для цього. "Хуже не будет!" "Хоть поржем!" "Да какая разница!".
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