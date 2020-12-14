Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Hotab написав:Порівнювати потрібно з саме Україною , і довоєнним періодом. Ніякого зростання продажів і близько нема, як би зьобра не фантазував. Є невеликий ріст до 2022 року, але це відкладені покупки тих, які боялись в 2022 році , і тоді був провал продаж.
Реперні точки КРЖН. Ситуація наступна. Готельки і 1к і 2к "хрущовки" за 30 000-36 000 на м. Лісова, Святошино, Академмістечко - висять півроку на Лун.уа і ОЛХ. Не продаються, немає забезпеченного попиту. Це означає, що ціни повинні ще просісти. До рівня 2018 (тоді 1к і 2к "хрущовки" коштували 28 000 - 30 000). І навіть меньше.
Востаннє редагувалось Frant в Пон 18 гру, 2023 12:18, всього редагувалось 1 раз.
захарівський метод оцінювання ринку нерухомості по найдешевшим варіантам обовʼязково приводить до копирсання в лайні найдешевші варіанти, шо місяцями висять на лохє - 100% фейки, аварійний або чимось обтяжений неліквід, реальні варіанти по низу улітають за добу
kingkongovets написав:захарівський метод оцінювання ринку нерухомості по найдешевшим варіантам обовʼязково приводить до копирсання в лайні найдешевші варіанти, шо місяцями висять на лохє - 100% фейки, аварійний або чимось обтяжений неліквід, реальні варіанти по низу улітають за добу
згоден. коли піднімається середня по луну, благовісту, або бомберу, то це означає, що викуповуються дешеві варіанти, а нові що додаються - додаються по інших цінах. якщо найдешевші варіанти висять по півроку, а ціни середні зростають, то це сміття, як не впливає на ситуацію на ринку
kingkongovets написав:захарівський метод оцінювання ринку нерухомості по найдешевшим варіантам обовʼязково приводить до копирсання в лайні найдешевші варіанти, шо місяцями висять на лохє - 100% фейки, аварійний або чимось обтяжений неліквід, реальні варіанти по низу улітають за добу
згоден. коли піднімається середня по луну, благовісту, або бомберу, то це означає, що викуповуються дешеві варіанти, а нові що додаються - додаються по інших цінах. якщо найдешевші варіанти висять по півроку, а ціни середні зростають, то це сміття, як не впливає на ситуацію на ринку
Ясновельможні пани - чи розуміють різницю між найдешевшими квартирами і дешевим ширпотребівським сегментом? Чи вони сумніваються в тому, що ціни КРЖН просуваються вниз? 2024 рік буде роком наглого дешевію КРЖН. Зелені шашличники, весільні фотографи і корабельні сосни багато зробили і ще зроблять для цього. "Хуже не будет!" "Хоть поржем!" "Да какая разница!".
kingkongovets написав:захарівський метод оцінювання ринку нерухомості по найдешевшим варіантам обовʼязково приводить до копирсання в лайні найдешевші варіанти, шо місяцями висять на лохє - 100% фейки, аварійний або чимось обтяжений неліквід, реальні варіанти по низу улітають за добу
згоден. коли піднімається середня по луну, благовісту, або бомберу, то це означає, що викуповуються дешеві варіанти, а нові що додаються - додаються по інших цінах. якщо найдешевші варіанти висять по півроку, а ціни середні зростають, то це сміття, як не впливає на ситуацію на ринку
Ясновельможні пани - чи розуміють різницю між найдешевшими квартирами і дешевим ширпотребівським сегментом? Чи вони сумніваються в тому, що ціни КРЖН просуваються вниз?
Дякую за пана, несподівана, але приємна чемність )
В 2024 все буде залежати від західної підтримки (завдяки цьому тримається долар по 37) та подій на фронті (ми переходимо до оборони та посилення мобілізації) поки що ці обидва фактори не дають підстав для оптимізму нажаль