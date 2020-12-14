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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11484114851148611487>
Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 12:07

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Hotab написав:Порівнювати потрібно з саме Україною , і довоєнним періодом. Ніякого зростання продажів і близько нема, як би зьобра не фантазував. Є невеликий ріст до 2022 року, але це відкладені покупки тих, які боялись в 2022 році , і тоді був провал продаж.

Реперні точки КРЖН. Ситуація наступна.
Готельки і 1к і 2к "хрущовки" за 30 000-36 000 на м. Лісова, Святошино, Академмістечко - висять півроку на Лун.уа і ОЛХ.
Не продаються, немає забезпеченного попиту.
Це означає, що ціни повинні ще просісти.
До рівня 2018 (тоді 1к і 2к "хрущовки" коштували 28 000 - 30 000).
І навіть меньше.
Востаннє редагувалось Frant в Пон 18 гру, 2023 12:18, всього редагувалось 1 раз.
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 13:05

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

захарівський метод оцінювання ринку нерухомості по найдешевшим варіантам обовʼязково приводить до копирсання в лайні
найдешевші варіанти, шо місяцями висять на лохє - 100% фейки, аварійний або чимось обтяжений неліквід, реальні варіанти по низу улітають за добу
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 13:29

  kingkongovets написав:захарівський метод оцінювання ринку нерухомості по найдешевшим варіантам обовʼязково приводить до копирсання в лайні
найдешевші варіанти, шо місяцями висять на лохє - 100% фейки, аварійний або чимось обтяжений неліквід, реальні варіанти по низу улітають за добу


згоден. коли піднімається середня по луну, благовісту, або бомберу, то це означає, що викуповуються дешеві варіанти, а нові що додаються - додаються по інших цінах. якщо найдешевші варіанти висять по півроку, а ціни середні зростають, то це сміття, як не впливає на ситуацію на ринку
adeges
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 13:36

  Феодал написав:Пока дёшево нужно покупать, продаваны говорят скоро будем в НАТА и В ЕС, и цены у нас будут как в Берлине или Париже


Продам двушку в Марике и куплю однушку в Киеве тогда 😂
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 14:10

  adeges написав:
  kingkongovets написав:захарівський метод оцінювання ринку нерухомості по найдешевшим варіантам обовʼязково приводить до копирсання в лайні
найдешевші варіанти, шо місяцями висять на лохє - 100% фейки, аварійний або чимось обтяжений неліквід, реальні варіанти по низу улітають за добу


згоден. коли піднімається середня по луну, благовісту, або бомберу, то це означає, що викуповуються дешеві варіанти, а нові що додаються - додаються по інших цінах. якщо найдешевші варіанти висять по півроку, а ціни середні зростають, то це сміття, як не впливає на ситуацію на ринку

Ясновельможні пани - чи розуміють різницю між найдешевшими квартирами і дешевим ширпотребівським сегментом? :mrgreen:
Чи вони сумніваються в тому, що ціни КРЖН просуваються вниз? :mrgreen:
2024 рік буде роком наглого дешевію КРЖН. :cry:
Зелені шашличники, весільні фотографи і корабельні сосни багато зробили і ще зроблять для цього. "Хуже не будет!" "Хоть поржем!" "Да какая разница!".
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 17:04

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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 17:27

  Frant написав:
  adeges написав:
  kingkongovets написав:захарівський метод оцінювання ринку нерухомості по найдешевшим варіантам обовʼязково приводить до копирсання в лайні
найдешевші варіанти, шо місяцями висять на лохє - 100% фейки, аварійний або чимось обтяжений неліквід, реальні варіанти по низу улітають за добу


згоден. коли піднімається середня по луну, благовісту, або бомберу, то це означає, що викуповуються дешеві варіанти, а нові що додаються - додаються по інших цінах. якщо найдешевші варіанти висять по півроку, а ціни середні зростають, то це сміття, як не впливає на ситуацію на ринку

Ясновельможні пани - чи розуміють різницю між найдешевшими квартирами і дешевим ширпотребівським сегментом? :mrgreen:
Чи вони сумніваються в тому, що ціни КРЖН просуваються вниз?


Дякую за пана, несподівана, але приємна чемність )

згідно бомберу вторинні ціни ідуть угору з січня 2023 https://ua.m2bomber.com/stat/421866/vie ... =flat-sell

згідно благовісту вони ідуть угори з лютого 2023 https://blagovist.ua/eng/realtystat/300 ... 11/2023-11

всі брешуть?
adeges
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 17:51

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Не брешуть а маніпулюють)
Грудень 2022, січень лютий 2023 були найбільшим піком спаду Київської нерухомості (блекаути, сезонність) з ним вони і порівнюють)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 17:54

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

В 2024 все буде залежати від західної підтримки (завдяки цьому тримається долар по 37) та подій на фронті (ми переходимо до оборони та посилення мобілізації) поки що ці обидва фактори не дають підстав для оптимізму нажаль
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 18:00

  cherchiltank написав:Не брешуть а маніпулюють)
Грудень 2022, січень лютий 2023 були найбільшим піком спаду Київської нерухомості (блекаути, сезонність) з ним вони і порівнюють)

зараз грудень 2023, перефразовуючи класику: "вам ще яких блекаутів не вистачає" (с)
flyman
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