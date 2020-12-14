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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 18 гру, 2023 18:23
Frant написав:
Приблизно така рекомендація, особливо стосовно рилівського "благовєста" (абсолютно сміттєве джерело інформації):
На жодному з безплатних ресурсів немає даних щодо цін КРЖН одночасно за 2021, 2022 і 2023 рік. Тим більше, в графічному вигляді. Щоб порівняти і побачити ціновий провал 2022.
Тому що ця інформація абсолютно невигідна рилам і забудовникам (по науковому - конфлікт інтересів; риловські контори, в принципі не можуть давати об,єктивну оцінку КРЖН).
На бомбері графіки цін з 2016 року. Безкоштовно
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Faceless
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Додано: Пон 18 гру, 2023 18:49
Faceless написав:
На бомбері графіки цін з 2016 року. Безкоштовно
Франта в интернете забанили
он покупает распечатки Авизо)))
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Додано: Пон 18 гру, 2023 19:32
Frant написав:
Приблизно така рекомендація, особливо стосовно рилівського "благовєста" (абсолютно сміттєве джерело інформації):
На жодному з безплатних ресурсів немає даних щодо цін КРЖН одночасно за 2021, 2022 і 2023 рік. Тим більше, в графічному вигляді. Щоб порівняти і побачити ціновий провал 2022.
Тому що ця інформація абсолютно невигідна рилам і забудовникам (по науковому - конфлікт інтересів; риловські контори, в принципі не можуть давати об,єктивну оцінку КРЖН).
На Благовісті є ціни з 2000 року, по Києву і по мікрорайонах. По 1-к, 2-к, 3-к і загальні. Це найкраще, найдетальніше, послідовне джерело інфо щодо КРЖН за останні 23 роки.
У них є недоліки. Але ці недоліки були тими самими 20 років назад, якими вони є зараз. Абсолютне значення може бути неправильним всі 23 роки, але тренди вони показують дуже чітко.
Щодо об'єктивності і конфлікту інтересів. Тут є два зауваження. Я працює в посередницькому бізнесі, на фінансовому ринку, але це не суть. Більша частина компенсанції - комісійна, отримується після закриття угоди. Мені краще, щоб угода відбулась по ціні 100 грн, ніж не відбулась по ціні 150, Ок? І друге, де був конфлікт інтересів Благовіста у 2008-2009 і 2014-2017 роках, навіщо вони фальсифікували дані і показували в ці періоди падіння, не скажете? Вони ж брехливі рили з конфліктом інтересів.
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