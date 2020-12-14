RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11484114851148611487
Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 18:23

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Frant написав:
  adeges написав:гідно бомберу вторинні ціни ідуть угору з січня 2023 https://ua.m2bomber.com/stat/421866/vie ... =flat-sell

згідно благовісту вони ідуть угори з лютого 2023 https://blagovist.ua/eng/realtystat/300 ... 11/2023-11

всі брешуть?

Приблизно така рекомендація, особливо стосовно рилівського "благовєста" (абсолютно сміттєве джерело інформації):



На жодному з безплатних ресурсів немає даних щодо цін КРЖН одночасно за 2021, 2022 і 2023 рік. Тим більше, в графічному вигляді. Щоб порівняти і побачити ціновий провал 2022.
Тому що ця інформація абсолютно невигідна рилам і забудовникам (по науковому - конфлікт інтересів; риловські контори, в принципі не можуть давати об,єктивну оцінку КРЖН). :mrgreen:
На бомбері графіки цін з 2016 року. Безкоштовно
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 34373
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1425 раз.
Подякували: 7918 раз.
 
Профіль
4
7
3
Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 18:49

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Faceless написав:На бомбері графіки цін з 2016 року. Безкоштовно

Франта в интернете забанили
он покупает распечатки Авизо)))
Прохожий
 
Повідомлень: 13330
З нами з: 05.06.13
Подякував: 908 раз.
Подякували: 1431 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 19:32

  Frant написав:
  adeges написав:гідно бомберу вторинні ціни ідуть угору з січня 2023 https://ua.m2bomber.com/stat/421866/vie ... =flat-sell

згідно благовісту вони ідуть угори з лютого 2023 https://blagovist.ua/eng/realtystat/300 ... 11/2023-11

всі брешуть?

Приблизно така рекомендація, особливо стосовно рилівського "благовєста" (абсолютно сміттєве джерело інформації):



На жодному з безплатних ресурсів немає даних щодо цін КРЖН одночасно за 2021, 2022 і 2023 рік. Тим більше, в графічному вигляді. Щоб порівняти і побачити ціновий провал 2022.
Тому що ця інформація абсолютно невигідна рилам і забудовникам (по науковому - конфлікт інтересів; риловські контори, в принципі не можуть давати об,єктивну оцінку КРЖН). :mrgreen:


На Благовісті є ціни з 2000 року, по Києву і по мікрорайонах. По 1-к, 2-к, 3-к і загальні. Це найкраще, найдетальніше, послідовне джерело інфо щодо КРЖН за останні 23 роки.

У них є недоліки. Але ці недоліки були тими самими 20 років назад, якими вони є зараз. Абсолютне значення може бути неправильним всі 23 роки, але тренди вони показують дуже чітко.

Щодо об'єктивності і конфлікту інтересів. Тут є два зауваження. Я працює в посередницькому бізнесі, на фінансовому ринку, але це не суть. Більша частина компенсанції - комісійна, отримується після закриття угоди. Мені краще, щоб угода відбулась по ціні 100 грн, ніж не відбулась по ціні 150, Ок? І друге, де був конфлікт інтересів Благовіста у 2008-2009 і 2014-2017 роках, навіщо вони фальсифікували дані і показували в ці періоди падіння, не скажете? Вони ж брехливі рили з конфліктом інтересів.
adeges
 
Повідомлень: 4460
З нами з: 14.03.06
Подякував: 422 раз.
Подякували: 1033 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 11484114851148611487
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: adeges і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2444, 2445, 2446
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
24454 16383361
Переглянути останнє повідомлення
Пон 18 гру, 2023 19:22
kingkongovets
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 133, 134, 135
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1346 5388209
Переглянути останнє повідомлення
Нед 10 гру, 2023 12:19
vitaliiangel
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 16564
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (10564)
18.12.2023 18:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.