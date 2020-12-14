Додано: Пон 18 гру, 2023 19:59

adeges написав: так є настрій сіяти добре, розумні, вічне )



насправді я дійсно так вважаю. Благовіст рулз. Наприкінці 90-х був Янус з непоганою статистикою, потім він загнувся, десь років 10 статистику непогану, хоч і не детальну вів Домік. Була база з цінами у СВ Девелопмента, вона і зараз є, але якість стала ніякою. З 16 року з'явився Бомбер. Теж без деталізації, але з аналітичною обробкою вхідних даних



У нас ж повна фігня з інформацією. у США можна зайти у вільному доступу ціну майже будь-якого житла - коли і за скільки купувалось. При цьому фактичні ціни, не хотєлкі. То є ринком. У нас ми гадаємо більше. Фактичні ціни і знижки з хотєлок лише з свого досвіду та досвіду знайомих. Жах

згоден про Благовістале найцінніша їх статистика - тижневі звіти по завдаткам, як по продажам так і по оренді, вона не є відкритою, але за великим бажанням і не дуже великим грошам може бути доступною і я користуюсь цією опцією вже багато роківзіллоу звичайно рулить, але у нас і ріелторів справжніх нема ані де факто, ані де юре, є лише персонажі які так себе називають, але які навіть не мають уявлення що таке «ріелтор» взагалів Україні це тупо рекеттож працюємо відповідно до умовзи: аналітика агрегаторів типу бомбера базується на насиченій фейками та клонами базі - ну таке, сміття на вході - сміття на виході