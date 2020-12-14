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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 18 гру, 2023 18:23
Frant написав:
Приблизно така рекомендація, особливо стосовно рилівського "благовєста" (абсолютно сміттєве джерело інформації):
На жодному з безплатних ресурсів немає даних щодо цін КРЖН одночасно за 2021, 2022 і 2023 рік. Тим більше, в графічному вигляді. Щоб порівняти і побачити ціновий провал 2022.
Тому що ця інформація абсолютно невигідна рилам і забудовникам (по науковому - конфлікт інтересів; риловські контори, в принципі не можуть давати об,єктивну оцінку КРЖН).
На бомбері графіки цін з 2016 року. Безкоштовно
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Додано: Пон 18 гру, 2023 18:49
Faceless написав:
На бомбері графіки цін з 2016 року. Безкоштовно
Франта в интернете забанили
он покупает распечатки Авизо)))
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Додано: Пон 18 гру, 2023 19:32
Frant написав:
Приблизно така рекомендація, особливо стосовно рилівського "благовєста" (абсолютно сміттєве джерело інформації):
На жодному з безплатних ресурсів немає даних щодо цін КРЖН одночасно за 2021, 2022 і 2023 рік. Тим більше, в графічному вигляді. Щоб порівняти і побачити ціновий провал 2022.
Тому що ця інформація абсолютно невигідна рилам і забудовникам (по науковому - конфлікт інтересів; риловські контори, в принципі не можуть давати об,єктивну оцінку КРЖН).
На Благовісті є ціни з 2000 року, по Києву і по мікрорайонах. По 1-к, 2-к, 3-к і загальні. Це найкраще, найдетальніше, послідовне джерело інфо щодо КРЖН за останні 23 роки.
У них є недоліки. Але ці недоліки були тими самими 20 років назад, якими вони є зараз. Абсолютне значення може бути неправильним всі 23 роки, але тренди вони показують дуже чітко.
Щодо об'єктивності і конфлікту інтересів. Тут є два зауваження. Я працює в посередницькому бізнесі, на фінансовому ринку, але це не суть. Більша частина компенсанції - комісійна, отримується після закриття угоди. Мені краще, щоб угода відбулась по ціні 100 грн, ніж не відбулась по ціні 150, Ок? І друге, де був конфлікт інтересів Благовіста у 2008-2009 і 2014-2017 роках, навіщо вони фальсифікували дані і показували в ці періоди падіння, не скажете? Вони ж брехливі рили з конфліктом інтересів.
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Додано: Пон 18 гру, 2023 19:38
adeges написав: Frant написав:
Приблизно така рекомендація, особливо стосовно рилівського "благовєста" (абсолютно сміттєве джерело інформації):
На жодному з безплатних ресурсів немає даних щодо цін КРЖН одночасно за 2021, 2022 і 2023 рік. Тим більше, в графічному вигляді. Щоб порівняти і побачити ціновий провал 2022.
Тому що ця інформація абсолютно невигідна рилам і забудовникам (по науковому - конфлікт інтересів; риловські контори, в принципі не можуть давати об,єктивну оцінку КРЖН).
На Благовісті є ціни з 2000 року, по Києву і по мікрорайонах. По 1-к, 2-к, 3-к і загальні. Це найкраще, найдетальніше, послідовне джерело інфо щодо КРЖН за останні 23 роки.
У них є недоліки. Але ці недоліки були тими самими 20 років назад, якими вони є зараз. Абсолютне значення може бути неправильним всі 23 роки, але тренди вони показують дуже чітко.
Щодо об'єктивності і конфлікту інтересів. Тут є два зауваження. Я працює в посередницькому бізнесі, на фінансовому ринку, але це не суть. Більша частина компенсанції - комісійна, отримується після закриття угоди. Мені краще, щоб угода відбулась по ціні 100 грн, ніж не відбулась по ціні 150, Ок? І друге, де був конфлікт інтересів Благовіста у 2008-2009 і 2014-2017 роках, навіщо вони фальсифікували дані і показували в ці періоди падіння, не скажете? Вони ж брехливі рили з конфліктом інтересів.
навіщо ви годуєте троля?
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Додано: Пон 18 гру, 2023 19:46
kingkongovets написав:
adeges написав:На Благовісті є ціни з 2000 року, по Києву і по мікрорайонах. По 1-к, 2-к, 3-к і загальні. Це найкраще, найдетальніше, послідовне джерело інфо щодо КРЖН за останні 23 роки.
У них є недоліки. Але ці недоліки були тими самими 20 років назад, якими вони є зараз. Абсолютне значення може бути неправильним всі 23 роки, але тренди вони показують дуже чітко.
Щодо об'єктивності і конфлікту інтересів. Тут є два зауваження. Я працює в посередницькому бізнесі, на фінансовому ринку, але це не суть. Більша частина компенсанції - комісійна, отримується після закриття угоди. Мені краще, щоб угода відбулась по ціні 100 грн, ніж не відбулась по ціні 150, Ок? І друге, де був конфлікт інтересів Благовіста у 2008-2009 і 2014-2017 роках, навіщо вони фальсифікували дані і показували в ці періоди падіння, не скажете? Вони ж брехливі рили з конфліктом інтересів.
навіщо ви годуєте троля?
так є настрій сіяти добре, розумні, вічне )
насправді я дійсно так вважаю. Благовіст рулз. Наприкінці 90-х був Янус з непоганою статистикою, потім він загнувся, десь років 10 статистику непогану, хоч і не детальну вів Домік. Була база з цінами у СВ Девелопмента, вона і зараз є, але якість стала ніякою. З 16 року з'явився Бомбер. Теж без деталізації, але з аналітичною обробкою вхідних даних
У нас ж повна фігня з інформацією. у США можна зайти у вільному доступу ціну майже будь-якого житла - коли і за скільки купувалось. При цьому фактичні ціни, не хотєлкі. То є ринком. У нас ми гадаємо більше. Фактичні ціни і знижки з хотєлок лише з свого досвіду та досвіду знайомих. Жах
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Додано: Пон 18 гру, 2023 19:59
adeges написав:так є настрій сіяти добре, розумні, вічне )
насправді я дійсно так вважаю. Благовіст рулз. Наприкінці 90-х був Янус з непоганою статистикою, потім він загнувся, десь років 10 статистику непогану, хоч і не детальну вів Домік. Була база з цінами у СВ Девелопмента, вона і зараз є, але якість стала ніякою. З 16 року з'явився Бомбер. Теж без деталізації, але з аналітичною обробкою вхідних даних
У нас ж повна фігня з інформацією. у США можна зайти у вільному доступу ціну майже будь-якого житла - коли і за скільки купувалось. При цьому фактичні ціни, не хотєлкі. То є ринком. У нас ми гадаємо більше. Фактичні ціни і знижки з хотєлок лише з свого досвіду та досвіду знайомих. Жах
згоден про Благовіст
але найцінніша їх статистика - тижневі звіти по завдаткам, як по продажам так і по оренді, вона не є відкритою, але за великим бажанням і не дуже великим грошам може бути доступною і я користуюсь цією опцією вже багато років
зіллоу звичайно рулить, але у нас і ріелторів справжніх нема ані де факто, ані де юре, є лише персонажі які так себе називають, але які навіть не мають уявлення що таке «ріелтор» взагалі
в Україні це тупо рекет
тож працюємо відповідно до умов
зи: аналітика агрегаторів типу бомбера базується на насиченій фейками та клонами базі - ну таке, сміття на вході - сміття на виході
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Додано: Пон 18 гру, 2023 20:07
У кого тут на форумі є досвід купівлі-продажу по єОселя? Розкажіть детальніше про процес в реальності.
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Додано: Пон 18 гру, 2023 20:52
grape написав:
У кого тут на форумі є досвід купівлі-продажу по єОселя? Розкажіть детальніше про процес в реальності.
я думаю, що вам набагато краще розкажуть про це в банках, де ці кредити видають. там дуже добрі люди, і дуже зацікавлені кредити видати ), так що все взнаєте в деталях. краще у декількох банках запитати
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Додано: Пон 18 гру, 2023 20:59
adeges
Дякую. Я продавець. Хотіла послухати які у мене ризики в такому варіанті.
Сподобалась фраза що "зацікавлені видати")
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