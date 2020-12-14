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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11485114861148711488
Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 22:20

  grape написав:У кого тут на форумі є досвід купівлі-продажу по єОселя? Розкажіть детальніше про процес в реальності.

Бажаючих взяти в 100 разів більше, ніж виділено грошей з бюджету.
Люди активно беруть іпотеку і по ринковим відсотковим ставкам.
Досконально я знаю процесс як продавець.
Оцінка для іпотеки чомусь коштує в 5 раз дорожче ніж звичайно.
Більше документів, більше витрачається часу на угоду.
Зняття кеша з рахунку то окреме питання.
Треба закладати в ціну декілька тисяч у.е. в якості компенсації за витрачений час і напевно брати подвійний завдаток щоб несерйозних покупців відсікати.
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 22:55

UA

Як вирішувалось питання якщо оцінка виходить на нижчу суму чим домовлялись продавець та покупець?
Чи достовірна інформація що спершу підписують договір-купівлі продажу (тобто фактично йде передача прав власності), потім з тим договором йдуть в банк і там можуть перерахувати кошти, а можуть не перерахувати хоча договір яким передбачено перехід право власності вже підписано. Тобто власник договір підписав, а гроші може не отримати. Як в таких ситуаціях вирішується?

P.S. Відповісти можете тут або в приватні повідомлення.
grape
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 23:38

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

про «колапс» на Либідській

Подивіться цей допис у Facebook https://www.facebook.com/share/p/vWPEi6 ... tid=PkCAf5
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 23:57

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

grape написав:UA

Як вирішувалось питання якщо оцінка виходить на нижчу суму чим домовлялись продавець та покупець?
Чи достовірна інформація що спершу підписують договір-купівлі продажу (тобто фактично йде передача прав власності), потім з тим договором йдуть в банк і там можуть перерахувати кошти, а можуть не перерахувати хоча договір яким передбачено перехід право власності вже підписано. Тобто власник договір підписав, а гроші може не отримати. Як в таких ситуаціях вирішується?

P.S. Відповісти можете тут або в приватні повідомлення.

В 2021 році оцінка акредитованою компанією коштувала приблизно 100 баксів. Не думаю що подорожчало в рази. В будь якому разі оцінку оплачує покупець.
Щодо розрахунків. Ніхто нікуди не йде. Все оформлення проходить прямо в банку, туди приїздить нотаріус і все підписується там.
Прямо поки все оформлюється, банк відкриває рахунки як покупцю так і продавцю, перерахування на рахунок продавця миттєве, тож ризику як такого немає. За необхідності вивести в інший банк СЕПом то в принципі теж швидко, в будь якому разі у вас буде check id одразу, а далі то тільки регламент СЕП.
Оцінка відома до того, як все буде підписуватися і визначає власне суму кредиту (якщо мінімальний внесок,наприклад, 30%, то це від суми оцінки, відповідно кредит дадуть на 70% суми оцінки). Якщо ви домовилися з покупцем на більшу суму, він має бути готовий різницю додати з власних грошей, інакше діла не буде. В будь якому разі це буде зрозуміло ще до оформлення угоди, як тільки буде оцінка банк надасть покупцю точні цифри на що він може розраховувати
Faceless
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