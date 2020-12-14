Додано: Пон 18 гру, 2023 23:57

grape написав: UA



Як вирішувалось питання якщо оцінка виходить на нижчу суму чим домовлялись продавець та покупець?

Чи достовірна інформація що спершу підписують договір-купівлі продажу (тобто фактично йде передача прав власності), потім з тим договором йдуть в банк і там можуть перерахувати кошти, а можуть не перерахувати хоча договір яким передбачено перехід право власності вже підписано. Тобто власник договір підписав, а гроші може не отримати. Як в таких ситуаціях вирішується?



P.S. Відповісти можете тут або в приватні повідомлення.

В 2021 році оцінка акредитованою компанією коштувала приблизно 100 баксів. Не думаю що подорожчало в рази. В будь якому разі оцінку оплачує покупець.Щодо розрахунків. Ніхто нікуди не йде. Все оформлення проходить прямо в банку, туди приїздить нотаріус і все підписується там.Прямо поки все оформлюється, банк відкриває рахунки як покупцю так і продавцю, перерахування на рахунок продавця миттєве, тож ризику як такого немає. За необхідності вивести в інший банк СЕПом то в принципі теж швидко, в будь якому разі у вас буде check id одразу, а далі то тільки регламент СЕП.Оцінка відома до того, як все буде підписуватися і визначає власне суму кредиту (якщо мінімальний внесок,наприклад, 30%, то це від суми оцінки, відповідно кредит дадуть на 70% суми оцінки). Якщо ви домовилися з покупцем на більшу суму, він має бути готовий різницю додати з власних грошей, інакше діла не буде. В будь якому разі це буде зрозуміло ще до оформлення угоди, як тільки буде оцінка банк надасть покупцю точні цифри на що він може розраховувати