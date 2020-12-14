Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
grape написав:У кого тут на форумі є досвід купівлі-продажу по єОселя? Розкажіть детальніше про процес в реальності.
Бажаючих взяти в 100 разів більше, ніж виділено грошей з бюджету. Люди активно беруть іпотеку і по ринковим відсотковим ставкам. Досконально я знаю процесс як продавець. Оцінка для іпотеки чомусь коштує в 5 раз дорожче ніж звичайно. Більше документів, більше витрачається часу на угоду. Зняття кеша з рахунку то окреме питання. Треба закладати в ціну декілька тисяч у.е. в якості компенсації за витрачений час і напевно брати подвійний завдаток щоб несерйозних покупців відсікати.
Як вирішувалось питання якщо оцінка виходить на нижчу суму чим домовлялись продавець та покупець? Чи достовірна інформація що спершу підписують договір-купівлі продажу (тобто фактично йде передача прав власності), потім з тим договором йдуть в банк і там можуть перерахувати кошти, а можуть не перерахувати хоча договір яким передбачено перехід право власності вже підписано. Тобто власник договір підписав, а гроші може не отримати. Як в таких ситуаціях вирішується?
P.S. Відповісти можете тут або в приватні повідомлення.
Як вирішувалось питання якщо оцінка виходить на нижчу суму чим домовлялись продавець та покупець? Чи достовірна інформація що спершу підписують договір-купівлі продажу (тобто фактично йде передача прав власності), потім з тим договором йдуть в банк і там можуть перерахувати кошти, а можуть не перерахувати хоча договір яким передбачено перехід право власності вже підписано. Тобто власник договір підписав, а гроші може не отримати. Як в таких ситуаціях вирішується?
P.S. Відповісти можете тут або в приватні повідомлення.
В 2021 році оцінка акредитованою компанією коштувала приблизно 100 баксів. Не думаю що подорожчало в рази. В будь якому разі оцінку оплачує покупець. Щодо розрахунків. Ніхто нікуди не йде. Все оформлення проходить прямо в банку, туди приїздить нотаріус і все підписується там. Прямо поки все оформлюється, банк відкриває рахунки як покупцю так і продавцю, перерахування на рахунок продавця миттєве, тож ризику як такого немає. За необхідності вивести в інший банк СЕПом то в принципі теж швидко, в будь якому разі у вас буде check id одразу, а далі то тільки регламент СЕП. Оцінка відома до того, як все буде підписуватися і визначає власне суму кредиту (якщо мінімальний внесок,наприклад, 30%, то це від суми оцінки, відповідно кредит дадуть на 70% суми оцінки). Якщо ви домовилися з покупцем на більшу суму, він має бути готовий різницю додати з власних грошей, інакше діла не буде. В будь якому разі це буде зрозуміло ще до оформлення угоди, як тільки буде оцінка банк надасть покупцю точні цифри на що він може розраховувати
Як вирішувалось питання якщо оцінка виходить на нижчу суму чим домовлялись продавець та покупець? Чи достовірна інформація що спершу підписують договір-купівлі продажу (тобто фактично йде передача прав власності), потім з тим договором йдуть в банк і там можуть перерахувати кошти, а можуть не перерахувати хоча договір яким передбачено перехід право власності вже підписано. Тобто власник договір підписав, а гроші може не отримати. Як в таких ситуаціях вирішується?
P.S. Відповісти можете тут або в приватні повідомлення.
Оцінщики які мають акредитацію банку, вийдуть на сумму, що нижче ринку. В банку свої заморочки з оцінкою застави. Сумма договору може бути вище суми оцінки, але не нижче. Так достовірна. Договір підписано, але зміни в реєстр до розрахунку не вносяться. Звичайно якщо це не шахрайська схема)) Продавцям які продають своє єдине житло звичайно дуже боязко підписувати договір не отримавши всієї суми, тому частка продавців які погоджуються продавати через іпотеку невелика. Всі спірні питання вирішуються через самий справедливий і непідкупний український суд ПС Мені подобається продавати через іпотеку. В першу чергу через відсутність конкуренції з боку інших продавців в яких ще на шиї гиря у вигляді ріелтора.
Faceless написав:Щодо розрахунків. Ніхто нікуди не йде. Все оформлення проходить прямо в банку, туди приїздить нотаріус і все підписується там.
Як правило. Але буває і в конторі. Виїзд нотариуса це додаткові витрати. Внесення в реєстри нотаріус все одно проводить зі свого робочого місця. ПС звичайна оцінка зараз коштує до 1000 грн. Банківська 4000 - 6000 Банківські оцінщики пишуть занижені ціни яких не існує у природі. В результаті банк отримує заставу яка реально коштує більше ніж записано в них на балансі. Я так розумію банки страхуються від заниженої ціни продажу через торги, в разі неплатоспроможності позичальника.
UA написав:Внесення в реєстри нотаріус все одно проводить зі свого робочого місця.
Цілком може привезти "обоче місце" з собою, в будь-якому разі всі витяги оформлять прямо на місці одразу.
UA написав:Банківські оцінщики пишуть занижені ціни яких не існує у природі. В результаті банк отримує заставу яка реально коштує більше ніж записано в них на балансі. Я так розумію банки страхуються від заниженої ціни продажу через торги, в разі неплатоспроможності позичальника.
Страхуються, так, оцінка визначає розмір кредиту, нижче оцінка - нижче кредит - краще покриття кредиту вартістю застави навіть з урахуванням негативного сценарію, що ціна на об'єкт знизиться. Також, зі спілкування з таким оцінщиком: вони беруть до уваги вартість аналогічних об'єктів без ремонту, а на ремонт додають максимум долярів 300 на квадрат, який би він не був, тому у випадку об'єктів з ремонтом оцінка й буде неадекватно низькою.
Як вирішувалось питання якщо оцінка виходить на нижчу суму чим домовлялись продавець та покупець? Чи достовірна інформація що спершу підписують договір-купівлі продажу (тобто фактично йде передача прав власності), потім з тим договором йдуть в банк і там можуть перерахувати кошти, а можуть не перерахувати хоча договір яким передбачено перехід право власності вже підписано. Тобто власник договір підписав, а гроші може не отримати. Як в таких ситуаціях вирішується?
P.S. Відповісти можете тут або в приватні повідомлення.[/quote] Оцінщики які мають акредитацію банку, вийдуть на сумму, що нижче ринку. В банку свої заморочки з оцінкою застави. Сумма договору може бути вище суми оцінки, але не нижче. Так достовірна. Договір підписано, але зміни в реєстр до розрахунку не вносяться. Звичайно якщо це не шахрайська схема)) Продавцям які продають своє єдине житло звичайно дуже боязко підписувати договір не отримавши всієї суми, тому частка продавців які погоджуються продавати через іпотеку невелика. Всі спірні питання вирішуються через самий справедливий і непідкупний український суд ПС Мені подобається продавати через іпотеку. В першу чергу через відсутність конкуренції з боку інших продавців в яких ще на шиї гиря у вигляді ріелтора.[/quote]
У мене старий (10 рок ів), але протилежний досвід. Оцінщики погодились з договірною ціною, яка була нижче, ніж вони нарахували. Правда вона дійсно була нижча, я випадково, але непогано домовився (дякуючі до речі іпотеці) І оцінку робили незалежні, акредитовані оцінщики, небанківські.
Про метро - киянам слід забувати. Тому що метро - рештки старої розвинутої цивілізації. Якщо розвалюється держава (СРСР), то наступна державність на цій території - примітивніша. Відкат назад до феодалізму чи до хрен знає чого (що тут було в 19 сторіччі - самодержавство і дикий капіталізм?). Скоро селюки на конях з підводами будуть їздити по столичним вулицям. Чому би і ні, з такою державною їлітою Їліта на Ламборджині і Ягуарах, решта населення на підводах з коньми, СРСРівських Жигулях і старих євробляхах. Нормально . ____________ ККЦ, ти неначе став експертом з метробудування. Поясни нам, чому англійці з французами зробили туннель під Ла-Маншем, і він не протікає? Українці метробудівці, під керівництвом кого, якого клоуна? Зробили гілку на Деміївську, під руслом річки Либідь - і капець, через 5 років все потекло? Що заважало зробити норм споруди? Те ж саме, що завадило налагодити виробництво снарядів, мін, гаубиць, ракет і безпілотників хоча би за пару років перед 24.02.2022?