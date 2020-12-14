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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 19 гру, 2023 23:53
trololo написав:
достовірна. гроші прийшли години через 2-3
після підписання та реєстрації права власності і це дуже швидко, максимальне сприяння.
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Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim