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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 19 гру, 2023 23:53
trololo написав:
достовірна. гроші прийшли години через 2-3
після підписання та реєстрації права власності і це дуже швидко, максимальне сприяння.
Ощад?
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Додано: Сер 20 гру, 2023 02:56
примат
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trololo
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Додано: Сер 20 гру, 2023 11:40
E-оселя не вплине на загальний тренд цін КРЖН.
Надто багато факторів працює на "дешевій".
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Frant
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Додано: Сер 20 гру, 2023 11:44
На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський
Думаю нерухомість тільки в гору - бажано з товстими стінами і ролетами на вінах - з діркою для доставки глово і сміттєпроводом в квартирі - якраз пересидіти років пʼять поки йде війна)
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cherchiltank
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Додано: Сер 20 гру, 2023 12:59
Frant
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І таких тьма
Там мудрий підхід:
«Ні мої гроші, ні моя тушка перемогу не гарантує, тоді буй вам і на донати, і на участь.. та і податків вам оптимізую по максимуму».
І ці голоси несуться як з Ірпенів, так і з бучанських підвалів.
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Hotab
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Додано: Сер 20 гру, 2023 13:01
никто так франта не понимает, как хотаб. Двое на одной волне.
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vitaliiangel
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Додано: Сер 20 гру, 2023 13:05
cherchiltank написав:
На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський
Думаю нерухомість тільки в гору - бажано з товстими стінами і ролетами на вінах - з діркою для доставки глово і сміттєпроводом в квартирі - якраз пересидіти років пʼять поки йде війна)
ти зараз в якої країни пишеш?
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Олежан
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Додано: Сер 20 гру, 2023 13:09
vitaliiangel написав:
никто так франта не понимает, как хотаб. Двое на одной волне.
Інтернет-залежний віталік, коли почнеш допомагати державі? Хоч чимось?
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Hotab
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Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim
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