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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11486114871148811489
Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 23:53

  trololo написав:достовірна. гроші прийшли години через 2-3 після підписання та реєстрації права власності і це дуже швидко, максимальне сприяння.

Ощад?
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 02:56

примат
trololo
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 11:40

E-оселя не вплине на загальний тренд цін КРЖН.
Надто багато факторів працює на "дешевій".
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 11:44

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

Думаю нерухомість тільки в гору - бажано з товстими стінами і ролетами на вінах - з діркою для доставки глово і сміттєпроводом в квартирі - якраз пересидіти років пʼять поки йде війна)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 12:59

Frant ,


І таких тьма

Там мудрий підхід:
«Ні мої гроші, ні моя тушка перемогу не гарантує, тоді буй вам і на донати, і на участь.. та і податків вам оптимізую по максимуму».
І ці голоси несуться як з Ірпенів, так і з бучанських підвалів.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 13:01

никто так франта не понимает, как хотаб. Двое на одной волне.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 13:05

  cherchiltank написав:На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

Думаю нерухомість тільки в гору - бажано з товстими стінами і ролетами на вінах - з діркою для доставки глово і сміттєпроводом в квартирі - якраз пересидіти років пʼять поки йде війна)


ти зараз в якої країни пишеш?
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 13:09

  vitaliiangel написав:никто так франта не понимает, как хотаб. Двое на одной волне.

Інтернет-залежний віталік, коли почнеш допомагати державі? Хоч чимось?
Hotab
 
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