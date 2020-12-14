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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11486114871148811489
Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 23:53

  trololo написав:достовірна. гроші прийшли години через 2-3 після підписання та реєстрації права власності і це дуже швидко, максимальне сприяння.

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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 02:56

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trololo
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 11:40

E-оселя не вплине на загальний тренд цін КРЖН.
Надто багато факторів працює на "дешевій".
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 13:46

Від"ємний розвиток ГТ

Не зовсім розумію, про "вирує життя в Києві", якщо метро після 21:00 напівчахле, а в 22:00-22:30 (ПОХ в цей час перетворюється на хутір ні іншому березі Дніпра) на деяких напрямах рух прининяється, а ще ж потрібно добратися від станції метро на масив.

Яким чином кияни встигають в 18:00 закінчити роботу, щоб на 18:30 попасти на виставу в театр, щоб в 21:00 вийти та встигнути на метро з двома пересадками. Майстри тайммендженту. Або як ККЦ: жити в трикутнику пересадочних станцій ШРТ.
Востаннє редагувалось flyman в Сер 20 гру, 2023 13:52, всього редагувалось 1 раз.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 13:59

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

flyman написав:Не зовсім розумію, про "вирує життя в Києві", якщо метро після 21:00 напівчахле, а в 22:00-22:30 (ПОХ в цей час перетворюється на хутір ні іншому березі Дніпра) на деяких напрямах рух прининяється, а ще ж потрібно добратися від станції метро на масив.

Яким чином кияни встигають в 18:00 закінчити роботу, щоб на 18:30 попасти на виставу в театр, щоб в 21:00 вийти та встигнути на метро з двома пересадками. Майстри тайммендженту. Або як ККЦ: жити в трикутнику пересадочних станцій ШРТ.
Є ще автівки, як не власні то таксі. В тіятр не щодня треба
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 14:32

  flyman написав:Яким чином кияни встигають в 18:00 закінчити роботу, щоб на 18:30 попасти на виставу в театр,
тю те кто ходит в театр и на выставки - не работают. Ты например был в океанариуме? Или когда ты был в филармонии в последний раз?
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 14:40

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

vitaliiangel написав:
  flyman написав:Яким чином кияни встигають в 18:00 закінчити роботу, щоб на 18:30 попасти на виставу в театр,
тю те кто ходит в театр и на выставки - не работают. Ты например был в океанариуме? Или когда ты был в филармонии в последний раз?
Що за дурниці
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 14:41

  Faceless написав:Що за дурниці
какой музей находится по адресу Київ, вул. Саксаганського, 40/85?
vitaliiangel
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