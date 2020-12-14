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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 19 гру, 2023 23:53
trololo написав:
достовірна. гроші прийшли години через 2-3
після підписання та реєстрації права власності і це дуже швидко, максимальне сприяння.
Ощад?
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Додано: Сер 20 гру, 2023 02:56
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Додано: Сер 20 гру, 2023 11:40
E-оселя не вплине на загальний тренд цін КРЖН.
Надто багато факторів працює на "дешевій".
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Додано: Сер 20 гру, 2023 13:46
Не зовсім розумію, про "вирує життя в Києві", якщо метро після 21:00 напівчахле, а в 22:00-22:30 (ПОХ в цей час перетворюється на хутір ні іншому березі Дніпра) на деяких напрямах рух прининяється, а ще ж потрібно добратися від станції метро на масив.
Яким чином кияни встигають в 18:00 закінчити роботу, щоб на 18:30 попасти на виставу в театр, щоб в 21:00 вийти та встигнути на метро з двома пересадками. Майстри тайммендженту. Або як ККЦ: жити в трикутнику пересадочних станцій ШРТ.
Востаннє редагувалось flyman
в Сер 20 гру, 2023 13:52, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 20 гру, 2023 13:59
flyman написав:Не зовсім розумію, про "вирує життя в Києві", якщо метро після 21:00 напівчахле, а в 22:00-22:30 (ПОХ в цей час перетворюється на хутір ні іншому березі Дніпра) на деяких напрямах рух прининяється, а ще ж потрібно добратися від станції метро на масив.
Яким чином кияни встигають в 18:00 закінчити роботу, щоб на 18:30 попасти на виставу в театр, щоб в 21:00 вийти та встигнути на метро з двома пересадками. Майстри тайммендженту. Або як ККЦ: жити в трикутнику пересадочних станцій ШРТ.
Є ще автівки, як не власні то таксі. В тіятр не щодня треба
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Додано: Сер 20 гру, 2023 14:32
flyman написав:
Яким чином кияни встигають в 18:00 закінчити роботу, щоб на 18:30 попасти на виставу в театр,
тю те кто ходит в театр и на выставки - не работают. Ты например был в океанариуме? Или когда ты был в филармонии в последний раз?
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vitaliiangel
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Додано: Сер 20 гру, 2023 14:40
vitaliiangel написав: flyman написав:
Яким чином кияни встигають в 18:00 закінчити роботу, щоб на 18:30 попасти на виставу в театр,
тю те кто ходит в театр и на выставки - не работают. Ты например был в океанариуме? Или когда ты был в филармонии в последний раз?
Що за дурниці
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Додано: Сер 20 гру, 2023 14:41
Faceless написав:
Що за дурниці
какой музей находится по адресу Київ, вул. Саксаганського, 40/85?
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Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim
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