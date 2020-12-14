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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11487114881148911490
Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 14:53

  Faceless написав:Потім вони закрилися,
да жаль. Интересно с чего они жили, аренда того помещения 20уе/м2 а вход был бесплатный
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 14:59

:!:
Востаннє редагувалось Frant в Сер 20 гру, 2023 15:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 15:09

  vitaliiangel написав:
  Faceless написав:Потім вони закрилися,
да жаль. Интересно с чего они жили, аренда того помещения 20уе/м2 а вход был бесплатный

Як ми були, то вхід був платний, але недорого
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 16:08

  Faceless написав:
flyman написав:Не зовсім розумію, про "вирує життя в Києві", якщо метро після 21:00 напівчахле, а в 22:00-22:30 (ПОХ в цей час перетворюється на хутір ні іншому березі Дніпра) на деяких напрямах рух прининяється, а ще ж потрібно добратися від станції метро на масив.

Яким чином кияни встигають в 18:00 закінчити роботу, щоб на 18:30 попасти на виставу в театр, щоб в 21:00 вийти та встигнути на метро з двома пересадками. Майстри тайммендженту. Або як ККЦ: жити в трикутнику пересадочних станцій ШРТ.
Є ще автівки, як не власні то таксі. В тіятр не щодня треба

За руль теж не варіант.
Хочется ж в буфеті Національної Опери шампаньйоли з ікрою навернути.
В мистецтво треба занурюватися з головою.

ККЦ жив в дуже різних локаціях але зупинився чомусь на центрі міста.
Може це зручно?
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 16:54

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

кажуть Дегтярівський шляхопровід поїхав
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 17:34

  Frant написав:
  kingkongovets написав:кажуть Дегтярівський шляхопровід поїхав

Невже?
Таке враження, що останні 15-20 років будівництвом в державі займались клоуни, актори і циркачі.

Недарма я багато разів інформував місцеву громадськість, що інженери, математики, фізики, хіміки не потрібні цій державі. Маємо відповідний результат. :oops:

нагадай ти хто та який внесок в розвиток країни зробив?
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 17:36

  Олежан написав:
  Frant написав:
  kingkongovets написав:кажуть Дегтярівський шляхопровід поїхав

Невже?
Таке враження, що останні 15-20 років будівництвом в державі займались клоуни, актори і циркачі.

Недарма я багато разів інформував місцеву громадськість, що інженери, математики, фізики, хіміки не потрібні цій державі. Маємо відповідний результат. :oops:

нагадай ти хто та який внесок в розвиток країни зробив?
яка тобі різниця?
Клоуни рулять!
Я жалію, що не поступив в свій час в циркове училище. Не тим займався багато років. Зараз був би міністром чи замміністра.
Востаннє редагувалось Frant в Сер 20 гру, 2023 17:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 17:37

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

як раз ти ключовий клоун але бездарний бо не міністр)
Олежан
 
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