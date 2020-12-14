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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 20 гру, 2023 14:53
Faceless написав:
Потім вони закрилися,
да жаль. Интересно с чего они жили, аренда того помещения 20уе/м2 а вход был бесплатный
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vitaliiangel
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Додано: Сер 20 гру, 2023 14:59
Востаннє редагувалось Frant
в Сер 20 гру, 2023 15:42, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 20 гру, 2023 15:09
vitaliiangel написав: Faceless написав:
Потім вони закрилися,
да жаль. Интересно с чего они жили, аренда того помещения 20уе/м2 а вход был бесплатный
Як ми були, то вхід був платний, але недорого
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Faceless
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Додано: Сер 20 гру, 2023 16:08
Faceless написав:
flyman написав:Не зовсім розумію, про "вирує життя в Києві", якщо метро після 21:00 напівчахле, а в 22:00-22:30 (ПОХ в цей час перетворюється на хутір ні іншому березі Дніпра) на деяких напрямах рух прининяється, а ще ж потрібно добратися від станції метро на масив.
Яким чином кияни встигають в 18:00 закінчити роботу, щоб на 18:30 попасти на виставу в театр, щоб в 21:00 вийти та встигнути на метро з двома пересадками. Майстри тайммендженту. Або як ККЦ: жити в трикутнику пересадочних станцій ШРТ.
Є ще автівки, як не власні то таксі. В тіятр не щодня треба
За руль теж не варіант.
Хочется ж в буфеті Національної Опери шампаньйоли з ікрою навернути.
В мистецтво треба занурюватися з головою.
ККЦ жив в дуже різних локаціях але зупинився чомусь на центрі міста.
Може це зручно?
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Додано: Сер 20 гру, 2023 16:54
кажуть Дегтярівський шляхопровід поїхав
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kingkongovets
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Додано: Сер 20 гру, 2023 17:34
Frant написав: kingkongovets написав:
кажуть Дегтярівський шляхопровід поїхав
Невже?
Таке враження, що останні 15-20 років будівництвом в державі займались клоуни, актори і циркачі.
Недарма я багато разів інформував місцеву громадськість, що інженери, математики, фізики, хіміки не потрібні цій державі. Маємо відповідний результат.
нагадай ти хто та який внесок в розвиток країни зробив?
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Олежан
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Додано: Сер 20 гру, 2023 17:36
Олежан написав: Frant написав: kingkongovets написав:
кажуть Дегтярівський шляхопровід поїхав
Невже?
Таке враження, що останні 15-20 років будівництвом в державі займались клоуни, актори і циркачі.
Недарма я багато разів інформував місцеву громадськість, що інженери, математики, фізики, хіміки не потрібні цій державі. Маємо відповідний результат.
нагадай ти хто та який внесок в розвиток країни зробив?
яка тобі різниця?
Клоуни рулять!
Я жалію, що не поступив в свій час в циркове училище. Не тим займався багато років. Зараз був би міністром чи замміністра.
Востаннє редагувалось Frant
в Сер 20 гру, 2023 17:39, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 20 гру, 2023 17:37
як раз ти ключовий клоун але бездарний бо не міністр)
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Олежан
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