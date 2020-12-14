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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11487114881148911490
Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 14:53

  Faceless написав:Потім вони закрилися,
да жаль. Интересно с чего они жили, аренда того помещения 20уе/м2 а вход был бесплатный
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 14:59

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Востаннє редагувалось Frant в Сер 20 гру, 2023 15:42, всього редагувалось 1 раз.
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 15:09

  vitaliiangel написав:
  Faceless написав:Потім вони закрилися,
да жаль. Интересно с чего они жили, аренда того помещения 20уе/м2 а вход был бесплатный

Як ми були, то вхід був платний, але недорого
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 16:08

  Faceless написав:
flyman написав:Не зовсім розумію, про "вирує життя в Києві", якщо метро після 21:00 напівчахле, а в 22:00-22:30 (ПОХ в цей час перетворюється на хутір ні іншому березі Дніпра) на деяких напрямах рух прининяється, а ще ж потрібно добратися від станції метро на масив.

Яким чином кияни встигають в 18:00 закінчити роботу, щоб на 18:30 попасти на виставу в театр, щоб в 21:00 вийти та встигнути на метро з двома пересадками. Майстри тайммендженту. Або як ККЦ: жити в трикутнику пересадочних станцій ШРТ.
Є ще автівки, як не власні то таксі. В тіятр не щодня треба

За руль теж не варіант.
Хочется ж в буфеті Національної Опери шампаньйоли з ікрою навернути.
В мистецтво треба занурюватися з головою.

ККЦ жив в дуже різних локаціях але зупинився чомусь на центрі міста.
Може це зручно?
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 16:54

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

кажуть Дегтярівський шляхопровід поїхав
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 19:24

  vitaliiangel написав:
  flyman написав:Яким чином кияни встигають в 18:00 закінчити роботу, щоб на 18:30 попасти на виставу в театр,
тю те кто ходит в театр и на выставки - не работают. Ты например был в океанариуме? Или когда ты был в филармонии в последний раз?

так отож, більшість використовує квартиру в Києві аби поспати і наступного дня на роботу, а тут втирають, що культут-мультур, тіятри, ...але в ТРЦ можна і в суботу окультурюватися з умовної Березані

знаю таких, хто ходить в театри у будні, але проживають в районі ІТ-мекки, і червона гілка працює найдовше, я ж писав про останні враження від подорожі на хутір ПОХ під вечір
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 19:56

  flyman написав:так отож, більшість використовує квартиру в Києві аби поспати і наступного дня на роботу, а тут втирають, що культут-мультур, тіятри, ...але в ТРЦ можна і в суботу окультурюватися з умовної Березані

знаю таких, хто ходить в театри у будні, але проживають в районі ІТ-мекки, і червона гілка працює найдовше, я ж писав про останні враження від подорожі на хутір ПОХ під вечір
я только как уволился в 2016 начал посещать музеи, выставки, инвенты, семинары, концерты. Не только в Киеве, часто ездил в Харьков, Одессу и Львов. Одна из моих коммерций (оупен спэйс в 2х кварталах от мэрии) изначально планировалась как ивент-площадка. Потом её арендовала школа танцев, которая съехала в блэкауты.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 21:33

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

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kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2023 09:37

  kingkongovets написав:кажуть Дегтярівський шляхопровід поїхав

Він вже не потрібен українській їліті.
Як і найбільша в Європі АЕС та південне зрошувальне землеробство.

Вклепати ще сотню 25-поверхових "неохрущів" навколо Києва - ось її мрії.


На цих теренах в 1920-ті роки була популярна пісня про вагон, Директорію і територію. Все повторюється
"Хуже не будєт!"
"Хоть поржем!"
Frant
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