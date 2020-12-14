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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 21 гру, 2023 16:06
striped написав:
Классно на этой неделе ходить гривну по Е-оселе продавцам получать.
1.5% дешевій в доларі через е-оселю, пора обвалішкам на чолі з Франтом підняти впавший стяг обвалу КРЖН
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flyman
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Додано: Чет 21 гру, 2023 16:37
Frant написав:
Сьогодні був біля станції Київ Деміївський.
Маса висотних недобудів.
Жодного працюючого крана!
Ні одного будівельника не видно!
Це до дорожаю?
Я думаю шо да.
Т.к. если жилье достроят его станет больше, а если не достроят - возникает дефицит.
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vladimir07
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Додано: Чет 21 гру, 2023 16:49
vladimir07 написав:
Frant написав:
Сьогодні був біля станції Київ Деміївський.
Маса висотних недобудів.
Жодного працюючого крана!
Ні одного будівельника не видно!
Це до дорожаю?
Я думаю шо да.
Т.к. если жилье достроят его станет больше, а если не достроят - возникает дефицит.
"Нашому теляті - якби вовка з,їсти!"
striped написав:
Классно на этой неделе ходить гривну по Е-оселе продавцам получать
В 2024 всі фактори і процеси, які обвалюють ціни КРЖН - стануть ще вагомішими.
Тим більше, що житла в Києві і навколо нього - колосальний надлишок.
flyman написав:
1.5% дешевій в доларі через е-оселю, пора обвалішкам на чолі з Франтом підняти впавший стяг обвалу КРЖН
Дешевій - це не прапор, а явище))))
Тут він надовго
.
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Додано: Чет 21 гру, 2023 17:00
Frant написав: vladimir07 написав:
Frant написав:
Сьогодні був біля станції Київ Деміївський.
Маса висотних недобудів.
Жодного працюючого крана!
Ні одного будівельника не видно!
Це до дорожаю?
Я думаю шо да.
Т.к. если жилье достроят его станет больше, а если не достроят - возникает дефицит.
"Нашому теляті - якби вовка з,їсти!"
striped написав:
Классно на этой неделе ходить гривну по Е-оселе продавцам получать
В 2024 всі фактори і процеси, які обвалюють ціни КРЖН - стануть ще вагомішими.
Тим більше, що житла в Києві і навколо нього - колосальний надлишок.
flyman написав:
1.5% дешевій в доларі через е-оселю, пора обвалішкам на чолі з Франтом підняти впавший стяг обвалу КРЖН
Дешевій - це не прапор, а явище))))
Тут він надовго
.
Думаю, що це не відкриття Америки, що існує сильна кореляція між девальвавцією гривні і здешевінням КРЖН в USD.
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Додано: Чет 21 гру, 2023 17:23
flyman написав:
Думаю, що це не відкриття Америки
В наступному році, голова сільради того населенного пункту, де ти ховаєшся, особисто принесе тобі повістку. І поїдеш ти, Флаймен, купляти собі хатинку десь під Авдіївкою.
Здриснути не вдастся. Ти морально готовий?
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