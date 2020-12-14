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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11488114891149011491
Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2023 16:06

  striped написав:Классно на этой неделе ходить гривну по Е-оселе продавцам получать.

1.5% дешевій в доларі через е-оселю, пора обвалішкам на чолі з Франтом підняти впавший стяг обвалу КРЖН
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2023 16:37

  Frant написав:Сьогодні був біля станції Київ Деміївський.
Маса висотних недобудів.
Жодного працюючого крана!
Ні одного будівельника не видно!
Це до дорожаю?


Я думаю шо да.
Т.к. если жилье достроят его станет больше, а если не достроят - возникает дефицит.
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2023 16:49

  vladimir07 написав:
  Frant написав:Сьогодні був біля станції Київ Деміївський.
Маса висотних недобудів.
Жодного працюючого крана!
Ні одного будівельника не видно!
Це до дорожаю?


Я думаю шо да.
Т.к. если жилье достроят его станет больше, а если не достроят - возникает дефицит.

"Нашому теляті - якби вовка з,їсти!"
  striped написав:Классно на этой неделе ходить гривну по Е-оселе продавцам получать

В 2024 всі фактори і процеси, які обвалюють ціни КРЖН - стануть ще вагомішими.
Тим більше, що житла в Києві і навколо нього - колосальний надлишок.
  flyman написав:1.5% дешевій в доларі через е-оселю, пора обвалішкам на чолі з Франтом підняти впавший стяг обвалу КРЖН

Дешевій - це не прапор, а явище))))
Тут він надовго 8) .
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2023 17:00

  Frant написав:
  vladimir07 написав:
  Frant написав:Сьогодні був біля станції Київ Деміївський.
Маса висотних недобудів.
Жодного працюючого крана!
Ні одного будівельника не видно!
Це до дорожаю?


Я думаю шо да.
Т.к. если жилье достроят его станет больше, а если не достроят - возникает дефицит.

"Нашому теляті - якби вовка з,їсти!"
  striped написав:Классно на этой неделе ходить гривну по Е-оселе продавцам получать

В 2024 всі фактори і процеси, які обвалюють ціни КРЖН - стануть ще вагомішими.
Тим більше, що житла в Києві і навколо нього - колосальний надлишок.
  flyman написав:1.5% дешевій в доларі через е-оселю, пора обвалішкам на чолі з Франтом підняти впавший стяг обвалу КРЖН

Дешевій - це не прапор, а явище))))
Тут він надовго 8) .

Думаю, що це не відкриття Америки, що існує сильна кореляція між девальвавцією гривні і здешевінням КРЖН в USD.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2023 17:23

  flyman написав:Думаю, що це не відкриття Америки

В наступному році, голова сільради того населенного пункту, де ти ховаєшся, особисто принесе тобі повістку. І поїдеш ти, Флаймен, купляти собі хатинку десь під Авдіївкою.
Здриснути не вдастся. Ти морально готовий?
Frant
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  #<1 ... 11488114891149011491
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