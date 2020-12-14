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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11488114891149011491
Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2023 16:37

  Frant написав:Сьогодні був біля станції Київ Деміївський.
Маса висотних недобудів.
Жодного працюючого крана!
Ні одного будівельника не видно!
Це до дорожаю?


Я думаю шо да.
Т.к. если жилье достроят его станет больше, а если не достроят - возникает дефицит.
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2023 16:49

  vladimir07 написав:
  Frant написав:Сьогодні був біля станції Київ Деміївський.
Маса висотних недобудів.
Жодного працюючого крана!
Ні одного будівельника не видно!
Це до дорожаю?


Я думаю шо да.
Т.к. если жилье достроят его станет больше, а если не достроят - возникает дефицит.

"Нашому теляті - якби вовка з,їсти!"
  striped написав:Классно на этой неделе ходить гривну по Е-оселе продавцам получать

В 2024 всі фактори і процеси, які обвалюють ціни КРЖН - стануть ще вагомішими.
Тим більше, що житла в Києві і навколо нього - колосальний надлишок.
  flyman написав:1.5% дешевій в доларі через е-оселю, пора обвалішкам на чолі з Франтом підняти впавший стяг обвалу КРЖН

Дешевій - це не прапор, а явище))))
Тут він надовго 8) .
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2023 17:00

  Frant написав:
  vladimir07 написав:
  Frant написав:Сьогодні був біля станції Київ Деміївський.
Маса висотних недобудів.
Жодного працюючого крана!
Ні одного будівельника не видно!
Це до дорожаю?


Я думаю шо да.
Т.к. если жилье достроят его станет больше, а если не достроят - возникает дефицит.

"Нашому теляті - якби вовка з,їсти!"
  striped написав:Классно на этой неделе ходить гривну по Е-оселе продавцам получать

В 2024 всі фактори і процеси, які обвалюють ціни КРЖН - стануть ще вагомішими.
Тим більше, що житла в Києві і навколо нього - колосальний надлишок.
  flyman написав:1.5% дешевій в доларі через е-оселю, пора обвалішкам на чолі з Франтом підняти впавший стяг обвалу КРЖН

Дешевій - це не прапор, а явище))))
Тут він надовго 8) .

Думаю, що це не відкриття Америки, що існує сильна кореляція між девальвавцією гривні і здешевінням КРЖН в USD.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2023 18:01

  vladimir07 написав:
  Frant написав:Сьогодні був біля станції Київ Деміївський.
Маса висотних недобудів.
Жодного працюючого крана!
Ні одного будівельника не видно!
Це до дорожаю?


Я думаю шо да.
Т.к. если жилье достроят его станет больше, а если не достроят - возникает дефицит.

Є таке. Для прикладу, в новому будинку на 390 помешкань, де дають ключі і запускають на ремонти в продажу 4-5 квартир.
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2023 18:08

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Frant написав:житла в Києві і навколо нього - колосальний надлишок.

100%
в Киеве неликвида избыток, хорошего жилья мало
за окружной все в принципе неликвид в большей или меньшей мере
Востаннє редагувалось Прохожий в Чет 21 гру, 2023 18:10, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2023 18:15

Frant
те у кого не хватает "на хлеб" живут в наследственном и не парятся

в ссср бездомных не было)
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2023 18:39

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Кушнир уходит в отставку, все уже знают?
https://nerukhomi.ua/news/obektyi/glava ... stavku.htm
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Востаннє редагувалось Феодал в Чет 21 гру, 2023 18:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2023 18:41

  Феодал написав:Кушнир уходит в отставку, все уже знают?

це ні на що не вплине.
Він спокійно виїде собі за кордон і збудує собі будиночок під Варшавою, як Карплюк чи т.п. чиновники.
Взагалі, розрив між укро-їлітою і простим народом тут - ну просто гігантський!
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2023 19:23

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

В жовтні 2023 оновився рекорд по іпотечному кредитуванню українців. За даними Національний банк України, в цей місяць банки видали 826 іпотечних кредитів на загальну суму 1,3 млрд грн.

Нову іпотеку видавали 6 українських банків - і вони переважно кредитували придбання квартир на вторинці за програмою єОселя.

Найактивніше нові іпотечні кредити оформлювали в столиці та Київській області - тут було заключено 377 договорів на загальну суму майже 670 млн грн. На другому місці - Вінницька та Рівненська області, в яких уклали по 52 нових договори, а на третьому - Львівська, в якій було укладено 41 іпотечну угоду.

Як бачимо, зараз іпотечне кредитування в Україні живе за рахунок пільгових програм. Так, за програмою єОселя загалом було видано майже 6 тис. іпотечних кредитів на загальну суму 8,8 млрд грн.

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