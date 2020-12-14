|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 21 гру, 2023 16:37
Frant написав:
Сьогодні був біля станції Київ Деміївський.
Маса висотних недобудів.
Жодного працюючого крана!
Ні одного будівельника не видно!
Це до дорожаю?
Я думаю шо да.
Т.к. если жилье достроят его станет больше, а если не достроят - возникает дефицит.
-
vladimir07
-
-
- Повідомлень: 1838
- З нами з: 30.01.14
- Подякував: 57 раз.
- Подякували: 139 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 21 гру, 2023 16:49
vladimir07 написав:
Frant написав:
Сьогодні був біля станції Київ Деміївський.
Маса висотних недобудів.
Жодного працюючого крана!
Ні одного будівельника не видно!
Це до дорожаю?
Я думаю шо да.
Т.к. если жилье достроят его станет больше, а если не достроят - возникает дефицит.
"Нашому теляті - якби вовка з,їсти!"
striped написав:
Классно на этой неделе ходить гривну по Е-оселе продавцам получать
В 2024 всі фактори і процеси, які обвалюють ціни КРЖН - стануть ще вагомішими.
Тим більше, що житла в Києві і навколо нього - колосальний надлишок.
flyman написав:
1.5% дешевій в доларі через е-оселю, пора обвалішкам на чолі з Франтом підняти впавший стяг обвалу КРЖН
Дешевій - це не прапор, а явище))))
Тут він надовго
.
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 23617
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1621 раз.
- Подякували: 2510 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 21 гру, 2023 17:00
Frant написав: vladimir07 написав:
Frant написав:
Сьогодні був біля станції Київ Деміївський.
Маса висотних недобудів.
Жодного працюючого крана!
Ні одного будівельника не видно!
Це до дорожаю?
Я думаю шо да.
Т.к. если жилье достроят его станет больше, а если не достроят - возникает дефицит.
"Нашому теляті - якби вовка з,їсти!"
striped написав:
Классно на этой неделе ходить гривну по Е-оселе продавцам получать
В 2024 всі фактори і процеси, які обвалюють ціни КРЖН - стануть ще вагомішими.
Тим більше, що житла в Києві і навколо нього - колосальний надлишок.
flyman написав:
1.5% дешевій в доларі через е-оселю, пора обвалішкам на чолі з Франтом підняти впавший стяг обвалу КРЖН
Дешевій - це не прапор, а явище))))
Тут він надовго
.
Думаю, що це не відкриття Америки, що існує сильна кореляція між девальвавцією гривні і здешевінням КРЖН в USD.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 33623
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1565 раз.
- Подякували: 2735 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Чет 21 гру, 2023 18:01
vladimir07 написав:
Frant написав:
Сьогодні був біля станції Київ Деміївський.
Маса висотних недобудів.
Жодного працюючого крана!
Ні одного будівельника не видно!
Це до дорожаю?
Я думаю шо да.
Т.к. если жилье достроят его станет больше, а если не достроят - возникает дефицит.
Є таке. Для прикладу, в новому будинку на 390 помешкань, де дають ключі і запускають на ремонти в продажу 4-5 квартир.
-
gonchik74
-
-
- Повідомлень: 522
- З нами з: 28.01.15
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 81 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 21 гру, 2023 18:08
Frant написав:
житла в Києві і навколо нього - колосальний надлишок.
100%
в Киеве неликвида избыток, хорошего жилья мало
за окружной все в принципе неликвид в большей или меньшей мере
Востаннє редагувалось Прохожий
в Чет 21 гру, 2023 18:10, всього редагувалось 1 раз.
-
Прохожий
-
-
- Повідомлень: 13337
- З нами з: 05.06.13
- Подякував: 908 раз.
- Подякували: 1431 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Чет 21 гру, 2023 18:15
Frant
те у кого не хватает "на хлеб" живут в наследственном и не парятся
в ссср бездомных не было)
-
Прохожий
-
-
- Повідомлень: 13337
- З нами з: 05.06.13
- Подякував: 908 раз.
- Подякували: 1431 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Чет 21 гру, 2023 18:39
Востаннє редагувалось Феодал
в Чет 21 гру, 2023 18:42, всього редагувалось 1 раз.
-
Феодал
-
-
- Повідомлень: 448
- З нами з: 18.08.21
- Подякував: 26 раз.
- Подякували: 87 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 21 гру, 2023 18:41
Феодал написав:
Кушнир уходит в отставку, все уже знают?
це ні на що не вплине.
Він спокійно виїде собі за кордон і збудує собі будиночок під Варшавою, як Карплюк чи т.п. чиновники.
Взагалі, розрив між укро-їлітою і простим народом тут - ну просто гігантський!
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 23617
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1621 раз.
- Подякували: 2510 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 21 гру, 2023 19:23
В жовтні 2023 оновився рекорд по іпотечному кредитуванню українців. За даними Національний банк України, в цей місяць банки видали 826 іпотечних кредитів на загальну суму 1,3 млрд грн.
Нову іпотеку видавали 6 українських банків - і вони переважно кредитували придбання квартир на вторинці за програмою єОселя.
Найактивніше нові іпотечні кредити оформлювали в столиці та Київській області - тут було заключено 377 договорів на загальну суму майже 670 млн грн. На другому місці - Вінницька та Рівненська області, в яких уклали по 52 нових договори, а на третьому - Львівська, в якій було укладено 41 іпотечну угоду.
Як бачимо, зараз іпотечне кредитування в Україні живе за рахунок пільгових програм. Так, за програмою єОселя загалом було видано майже 6 тис. іпотечних кредитів на загальну суму 8,8 млрд грн.
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 10892
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 1316 раз.
- Подякували: 2531 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|24464
|16391112
|
|
|1348
|5392026
|
Сер 20 гру, 2023 15:46
Frant
|
|3
|17360
|
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim
|