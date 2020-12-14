Я думаю шо да.
Т.к. если жилье достроят его станет больше, а если не достроят - возникает дефицит.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 21 гру, 2023 16:37
Додано: Чет 21 гру, 2023 16:49
"Нашому теляті - якби вовка з,їсти!"
В 2024 всі фактори і процеси, які обвалюють ціни КРЖН - стануть ще вагомішими.
Тим більше, що житла в Києві і навколо нього - колосальний надлишок.
Дешевій - це не прапор, а явище))))
Тут він надовго .
Додано: Чет 21 гру, 2023 17:00
Думаю, що це не відкриття Америки, що існує сильна кореляція між девальвавцією гривні і здешевінням КРЖН в USD.
Додано: Чет 21 гру, 2023 18:01
Є таке. Для прикладу, в новому будинку на 390 помешкань, де дають ключі і запускають на ремонти в продажу 4-5 квартир.
Додано: Чет 21 гру, 2023 18:08
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
100%
в Киеве неликвида избыток, хорошего жилья мало
за окружной все в принципе неликвид в большей или меньшей мере
Востаннє редагувалось Прохожий в Чет 21 гру, 2023 18:10, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 21 гру, 2023 18:15
Frant
те у кого не хватает "на хлеб" живут в наследственном и не парятся
в ссср бездомных не было)
Додано: Чет 21 гру, 2023 18:39
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Кушнир уходит в отставку, все уже знают?
Самое время
Востаннє редагувалось Феодал в Чет 21 гру, 2023 18:42, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 21 гру, 2023 18:41
Додано: Чет 21 гру, 2023 19:23
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
В жовтні 2023 оновився рекорд по іпотечному кредитуванню українців. За даними Національний банк України, в цей місяць банки видали 826 іпотечних кредитів на загальну суму 1,3 млрд грн.
Нову іпотеку видавали 6 українських банків - і вони переважно кредитували придбання квартир на вторинці за програмою єОселя.
Найактивніше нові іпотечні кредити оформлювали в столиці та Київській області - тут було заключено 377 договорів на загальну суму майже 670 млн грн. На другому місці - Вінницька та Рівненська області, в яких уклали по 52 нових договори, а на третьому - Львівська, в якій було укладено 41 іпотечну угоду.
Як бачимо, зараз іпотечне кредитування в Україні живе за рахунок пільгових програм. Так, за програмою єОселя загалом було видано майже 6 тис. іпотечних кредитів на загальну суму 8,8 млрд грн.
Додано: Чет 21 гру, 2023 20:10
377 договорів за місяць для столиці і області - це ні про що. Дешевій це з'їсть і не поперхнеться. Новобуди вже не потрібні в тій кількості, що їх клепали раніше. Ні для кого
ККЦ, ти трешся з київськими чиновниками.
Який % з них має інженерно-будівельну освіту і практику в цій галузі? Чи там лише юристи,історики, філософи і економісти?
Як планується ремонтувати київське метро і мости?
Будуть залучати американських і європейських інженерів? На ЗП 400 дол/міс????
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