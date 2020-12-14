А покупают исключительно хорошее жильё(с дизайнерским ремонтом плинтусАми?) или всё подряд, и говнопланировки в первую очередь, учитывая то, что "кирпич" - это уже баснословно много для пересичного, особенно понаеха?
Опять же вспоминаем историю покупки хор0м Сержиком и из недавнего - Войстовым, или как там его, на задворках Борщаги - или тут есть форумчане, которые постепенно обросли метрами и на Пушкинской, и на Липках, и в Даймонде, и на сдачу купили 4К в РТ?
Вы то продали свою 2К у Таряна или нет, только туристы и прогульщики ценой и скидкой интересуются? Или пока неспешно идёт ремонт за который перед €йром будет не стыдно?