|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 21 гру, 2023 20:47
Прохожий написав: Frant написав:
житла в Києві і навколо нього - колосальний надлишок.
100%
в Киеве неликвида избыток, хорошего жилья мало
за окружной все в принципе неликвид в большей или меньшей мере
А покупают исключительно хорошее жильё(с дизайнерским ремонтом плинтусАми?) или всё подряд, и говнопланировки в первую очередь, учитывая то, что "кирпич" - это уже баснословно много для пересичного, особенно понаеха?
Опять же вспоминаем историю покупки хор0м Сержиком и из недавнего - Войстовым, или как там его, на задворках Борщаги - или тут есть форумчане, которые постепенно обросли метрами и на Пушкинской, и на Липках, и в Даймонде, и на сдачу купили 4К в РТ?
Вы то продали свою 2К у Таряна или нет, только туристы и прогульщики ценой и скидкой интересуются? Или пока неспешно идёт ремонт за который перед €йром будет не стыдно?
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 3729
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 264 раз.
- Подякували: 333 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 21 гру, 2023 22:25
барабашов написав: Прохожий написав: Frant написав:
житла в Києві і навколо нього - колосальний надлишок.
100%
в Киеве неликвида избыток, хорошего жилья мало
за окружной все в принципе неликвид в большей или меньшей мере
А покупают исключительно хорошее жильё(с дизайнерским ремонтом плинтусАми?) или всё подряд, и говнопланировки в первую очередь, учитывая то, что "кирпич" - это уже баснословно много для пересичного, особенно понаеха?
Опять же вспоминаем историю покупки хор0м Сержиком и из недавнего - Войстовым, или как там его, на задворках Борщаги - или тут есть форумчане, которые постепенно обросли метрами и на Пушкинской, и на Липках, и в Даймонде, и на сдачу купили 4К в РТ?
Вы то продали свою 2К у Таряна или нет, только туристы и прогульщики ценой и скидкой интересуются? Или пока неспешно идёт ремонт за который перед €йром будет не стыдно?
Скоро ремонт буде йти в подарунок(((
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 23619
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1621 раз.
- Подякували: 2510 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 21 гру, 2023 22:43
Frant написав:
Скоро ремонт буде йти в подарунок(((
Боюсь, это останется мечтами. Даже сейчас выхватить нормальный вариант по бросовой цене не реально...то что было продано летом, нифига не просело зимой, как многие ожидали.
-
Rack
-
-
- Повідомлень: 580
- З нами з: 29.01.09
- Подякував: 54 раз.
- Подякували: 80 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|24464
|16391504
|
|
|1348
|5392179
|
Сер 20 гру, 2023 15:46
Frant
|
|3
|17406
|
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim
|