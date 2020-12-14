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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11489114901149111492
Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2023 20:47

  Прохожий написав:
  Frant написав:житла в Києві і навколо нього - колосальний надлишок.

100%
в Киеве неликвида избыток, хорошего жилья мало
за окружной все в принципе неликвид в большей или меньшей мере

А покупают исключительно хорошее жильё(с дизайнерским ремонтом плинтусАми?) или всё подряд, и говнопланировки в первую очередь, учитывая то, что "кирпич" - это уже баснословно много для пересичного, особенно понаеха?
Опять же вспоминаем историю покупки хор0м Сержиком и из недавнего - Войстовым, или как там его, на задворках Борщаги - или тут есть форумчане, которые постепенно обросли метрами и на Пушкинской, и на Липках, и в Даймонде, и на сдачу купили 4К в РТ?
Вы то продали свою 2К у Таряна или нет, только туристы и прогульщики ценой и скидкой интересуются? Или пока неспешно идёт ремонт за который перед €йром будет не стыдно?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2023 22:25

  барабашов написав:
  Прохожий написав:
  Frant написав:житла в Києві і навколо нього - колосальний надлишок.

100%
в Киеве неликвида избыток, хорошего жилья мало
за окружной все в принципе неликвид в большей или меньшей мере

А покупают исключительно хорошее жильё(с дизайнерским ремонтом плинтусАми?) или всё подряд, и говнопланировки в первую очередь, учитывая то, что "кирпич" - это уже баснословно много для пересичного, особенно понаеха?
Опять же вспоминаем историю покупки хор0м Сержиком и из недавнего - Войстовым, или как там его, на задворках Борщаги - или тут есть форумчане, которые постепенно обросли метрами и на Пушкинской, и на Липках, и в Даймонде, и на сдачу купили 4К в РТ?
Вы то продали свою 2К у Таряна или нет, только туристы и прогульщики ценой и скидкой интересуются? Или пока неспешно идёт ремонт за который перед €йром будет не стыдно?

Скоро ремонт буде йти в подарунок(((
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2023 22:43

  Frant написав:Скоро ремонт буде йти в подарунок(((

Боюсь, это останется мечтами. Даже сейчас выхватить нормальный вариант по бросовой цене не реально...то что было продано летом, нифига не просело зимой, как многие ожидали.
Rack
 
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