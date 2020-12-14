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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 21 гру, 2023 20:47
Прохожий написав: Frant написав:
житла в Києві і навколо нього - колосальний надлишок.
100%
в Киеве неликвида избыток, хорошего жилья мало
за окружной все в принципе неликвид в большей или меньшей мере
А покупают исключительно хорошее жильё(с дизайнерским ремонтом плинтусАми?) или всё подряд, и говнопланировки в первую очередь, учитывая то, что "кирпич" - это уже баснословно много для пересичного, особенно понаеха?
Опять же вспоминаем историю покупки хор0м Сержиком и из недавнего - Войстовым, или как там его, на задворках Борщаги - или тут есть форумчане, которые постепенно обросли метрами и на Пушкинской, и на Липках, и в Даймонде, и на сдачу купили 4К в РТ?
Вы то продали свою 2К у Таряна или нет, только туристы и прогульщики ценой и скидкой интересуются? Или пока неспешно идёт ремонт за который перед €йром будет не стыдно?
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барабашов
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Додано: Чет 21 гру, 2023 22:25
барабашов написав: Прохожий написав: Frant написав:
житла в Києві і навколо нього - колосальний надлишок.
100%
в Киеве неликвида избыток, хорошего жилья мало
за окружной все в принципе неликвид в большей или меньшей мере
А покупают исключительно хорошее жильё(с дизайнерским ремонтом плинтусАми?) или всё подряд, и говнопланировки в первую очередь, учитывая то, что "кирпич" - это уже баснословно много для пересичного, особенно понаеха?
Опять же вспоминаем историю покупки хор0м Сержиком и из недавнего - Войстовым, или как там его, на задворках Борщаги - или тут есть форумчане, которые постепенно обросли метрами и на Пушкинской, и на Липках, и в Даймонде, и на сдачу купили 4К в РТ?
Вы то продали свою 2К у Таряна или нет, только туристы и прогульщики ценой и скидкой интересуются? Или пока неспешно идёт ремонт за который перед €йром будет не стыдно?
Скоро ремонт буде йти в подарунок(((
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Frant
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Додано: Чет 21 гру, 2023 22:43
Frant написав:
Скоро ремонт буде йти в подарунок(((
Боюсь, это останется мечтами. Даже сейчас выхватить нормальный вариант по бросовой цене не реально...то что было продано летом, нифига не просело зимой, как многие ожидали.
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Rack
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Додано: Чет 21 гру, 2023 22:58
Зараз почали робити багато ремонтів в старому фонді.
Будинку гудять від перфораторів як тільки шо сдана новобудова.
Покупці не можуть знайти на вторинці щось в прийнятному стані, тому беруть квартири під ремонт. Зараз це тренд.
Значне зменшення новобудов теж підштовхує до купівлі на вторинці під ремонт.
Навіть на перепродаж в панельках почали робити ремонти. Як Биии
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UA
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Додано: Чет 21 гру, 2023 23:03
UA написав:
Зараз почали робити багато ремонтів в старому фонді.
Будинку гудять від перфораторів як тільки шо сдана новобудова.
Покупці не можуть знайти на вторинці щось в прийнятному стані, тому беруть квартири під ремонт. Зараз це тренд.
Значне зменшення новобудов теж підштовхує до купівлі на вторинці під ремонт.
Навіть на перепродаж в панельках почали робити ремонти. Як Биии
Стосовно ремонтів.
Інформація з провінції
Ціни на ремонтні роботи всюди однакові.
В Києві, Ніжині, Коростені, в дальніх селах.
Дефіцит будівельників!
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Frant
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Додано: Чет 21 гру, 2023 23:10
UA написав:Зараз почали робити багато ремонтів в старому фонді.
Будинку гудять від перфораторів як тільки шо сдана новобудова.
Покупці не можуть знайти на вторинці щось в прийнятному стані, тому беруть квартири під ремонт. Зараз це тренд.
Значне зменшення новобудов теж підштовхує до купівлі на вторинці під ремонт.
Навіть на перепродаж в панельках почали робити ремонти. Як Биии
І шо, теж інстаграмні?
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Faceless
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Додано: П'ят 22 гру, 2023 00:33
Если ремонты гудят как ураган, значит скоро победа
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