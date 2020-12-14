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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 22 гру, 2023 02:31
Соломенський район верхні поверхи - комусь дуже не пощастило -або навпаки пощастило що не було в квартирі
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cherchiltank
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Додано: П'ят 22 гру, 2023 09:28
cherchiltank написав:
Соломенський район верхні поверхи - комусь дуже не пощастило -або навпаки пощастило що не було в квартирі
Мені здається, що Шахеди зазвичай влучають у середні і верхні поверхи високих споруд?
Тобто малоповерхова забудова більш безпечна для проживання?
Звісно, збитий БПЛА чи ракета - може впасти куди завгодно.
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Додано: П'ят 22 гру, 2023 09:34
cherchiltank написав: kingkongovets написав:
В жовтні 2023 оновився рекорд по іпотечному кредитуванню українців. За даними Національний банк України, в цей місяць банки видали 826 іпотечних кредитів на загальну суму 1,3 млрд грн.
Нову іпотеку видавали 6 українських банків - і вони переважно кредитували придбання квартир на вторинці за програмою єОселя.
Найактивніше нові іпотечні кредити оформлювали в столиці та Київській області - тут було заключено 377 договорів на загальну суму майже 670 млн грн. На другому місці - Вінницька та Рівненська області, в яких уклали по 52 нових договори, а на третьому - Львівська, в якій було укладено 41 іпотечну угоду.
Як бачимо, зараз іпотечне кредитування в Україні живе за рахунок пільгових програм. Так, за програмою єОселя загалом було видано майже 6 тис. іпотечних кредитів на загальну суму 8,8 млрд грн.[/img]
Це ні про що - 800 кредитів в місяць на 30 мільйонів мешканців? Ви смієтеся? В Польщі більше 20 тисяч в місяць іпотек - для порівняння
ККЦ намагається підняти прапор растішок, який випав з ослабівших (від недоїдання?) рук рила-"фізика-теоретика".
Людина має слабкий рівень арифметичної підготовки і не розуміє, що вона ллє воду на млин "обвалішок".
"Растішки" в повному прольоті весь 2024 і ще пару років , як мінімум.
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