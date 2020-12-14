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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11490114911149211493
Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 02:31

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Соломенський район верхні поверхи - комусь дуже не пощастило -або навпаки пощастило що не було в квартирі
cherchiltank
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 09:28

  cherchiltank написав:Соломенський район верхні поверхи - комусь дуже не пощастило -або навпаки пощастило що не було в квартирі

Мені здається, що Шахеди зазвичай влучають у середні і верхні поверхи високих споруд?
Тобто малоповерхова забудова більш безпечна для проживання?

Звісно, збитий БПЛА чи ракета - може впасти куди завгодно.
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 09:34

  cherchiltank написав:
  kingkongovets написав:В жовтні 2023 оновився рекорд по іпотечному кредитуванню українців. За даними Національний банк України, в цей місяць банки видали 826 іпотечних кредитів на загальну суму 1,3 млрд грн.

Нову іпотеку видавали 6 українських банків - і вони переважно кредитували придбання квартир на вторинці за програмою єОселя.

Найактивніше нові іпотечні кредити оформлювали в столиці та Київській області - тут було заключено 377 договорів на загальну суму майже 670 млн грн. На другому місці - Вінницька та Рівненська області, в яких уклали по 52 нових договори, а на третьому - Львівська, в якій було укладено 41 іпотечну угоду.

Як бачимо, зараз іпотечне кредитування в Україні живе за рахунок пільгових програм. Так, за програмою єОселя загалом було видано майже 6 тис. іпотечних кредитів на загальну суму 8,8 млрд грн.[/img]

Це ні про що - 800 кредитів в місяць на 30 мільйонів мешканців? Ви смієтеся? В Польщі більше 20 тисяч в місяць іпотек - для порівняння


ККЦ намагається підняти прапор растішок, який випав з ослабівших (від недоїдання?) рук рила-"фізика-теоретика".
Людина має слабкий рівень арифметичної підготовки і не розуміє, що вона ллє воду на млин "обвалішок".
"Растішки" в повному прольоті весь 2024 і ще пару років , як мінімум.
Frant
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  #<1 ... 11490114911149211493
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