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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11490114911149211493
Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 02:31

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Соломенський район верхні поверхи - комусь дуже не пощастило -або навпаки пощастило що не було в квартирі
cherchiltank
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 10:20

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

cherchiltank написав:Це ні про що - 800 кредитів в місяць на 30 мільйонів мешканців? Ви смієтеся? В Польщі …


це про реальний стан речей по єоселі
і до чого тут взагалі Польща?

ся вспокой вже, істеричка
ще трохи поживеш
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 10:49

  Чукча2 написав:https://censor.net/ua/resonance/3462928/jodnogo_kontrolyu_za_budivnytstvom_ta_1490_nadbavok_pro_scho_naspravdi_audyt_rahunkovoyi_yakym_prykryly#comments


Важлива інформація.
Думаю, скоро деякі з новобудів поїдуть, як шляхопроводи і мости.
"Минуло два місяці з моменту зсуву грунту на Солом’янці. Закриття метро та просідання грунтів на Деміївці свідчить, що активна неконтрольована забудова зрештою може призвести до катастрофи.

Ясно, що якісне виконання дозвільних процедур могло б змінити цю ситуацію, але наразі косметичні зміни в цій царині обмежились лише запуском у 2021 році ДІАМ. І в цьому контексті особливо цікавим було б подивитись на роботу цієї інституції.

При тому, що кількість виданих дозволів у 2023 майже повернулась на рівень до повномасштабного вторгнення – було видано 30 тисяч дозволів, при тому що в 2022 їх було лише – 22, а 2021 – 39 тисяч – кількість призначених перевірок становить десь 0,1%.

При затвердженій граничній чисельності працівників 660 штатних одиниць частка вакантних посад у ДІАМ становила у середньому майже 60%.

Але при цьому грошовий фонд залишався. І це дозволило посадовцям встановлювати собі заохочувальні виплати у космічних розмірах: 600 –1490% від посадового окладу."


Червоним на малюнку: чітке підтвердження, про повну деградацію системи управління.
Повсюду ЖОРи, ДОРи і мажори. Люди без арифметичної і спеціальної підготовки - керують всім в цій країні, в тому числі будівельною галуззю! Просто pizdec!

Джерело: https://censor.net/ua/r3462928Зображення
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 22 гру, 2023 11:05, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 10:56

  kingkongovets написав:
cherchiltank написав:Це ні про що - 800 кредитів в місяць на 30 мільйонів мешканців? Ви смієтеся? В Польщі …


це про реальний стан речей по єоселі
і до чого тут взагалі Польща?

ся вспокой вже, істеричка
ще трохи поживеш

Тебе не спитав)
Це про те що є оселя не фактор росту а фактор підтримання цін і оптимізму на ринку нерухомості інше більше.
Це якби я сказав - а ось у мене в будинку 3 людини купили нові БМВ тому ринок люксових авто зростає)
Так зрозуміло?)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 11:23

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

cherchiltank написав:
  kingkongovets написав:
cherchiltank написав:Це ні про що - 800 кредитів в місяць на 30 мільйонів мешканців? Ви смієтеся? В Польщі …


це про реальний стан речей по єоселі
і до чого тут взагалі Польща?

ся вспокой вже, істеричка
ще трохи поживеш

Тебе не спитав)
Це про те що є оселя не фактор росту а фактор підтримання цін і оптимізму на ринку нерухомості інше більше.
Це якби я сказав - а ось у мене в будинку 3 людини купили нові БМВ тому ринок люксових авто зростає)
Так зрозуміло?)


я десь писав що є оселя є фактором росту? чи фактором оптимізму?

я десь казав про ріст? або взагалі давав якісь прогнози?

я дав реальну статистику, все інше - це виключно твої страхи, комплекси та фобії і твоя особиста боротьба з вигаданим ворогом

ще раз кажу - іди перевдягни мокрі штанці, бо вони тобі заважають думати
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 11:31

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Ну там про рекорд написано в іпотечному кредитуванні а гілка про ціни нерухомості
До чого тут штанці? Нервуєш якраз ти а не я)
Якщо дійсно про думати то думати зараз треба як будуть набирати 500 тисяч у військо і як це вплине на ринок нерухомості - бо це те що нас чекає у 2024
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 11:31

  kingkongovets написав:я дав реальну статистику

Вона убога, твоя "статистика".
Е-оселя ніяк не впливає і не вплине на ціни КРЖН. :evil:

ККЦ, все таки - як ти оцінюєш рівень підготовки чиновників, які контролють питання будівництва? Там багато випускників циркового училища і акторського інституту?
  cherchiltank написав:думати зараз треба як будуть набирати 500 тисяч у військо

Зе- і грьобані слуги бояться приймати рішення.
Так само, як вони боялись оголосити своєчасну мобілізацію в жовтні-грудні 2021.
Дерибанити країну, на жаль, вони не бояться.
Frant
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  #<1 ... 11490114911149211493
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