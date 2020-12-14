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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 22 гру, 2023 02:31
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Соломенський район верхні поверхи - комусь дуже не пощастило -або навпаки пощастило що не було в квартирі
Додано: П'ят 22 гру, 2023 10:20
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
це про реальний стан речей по єоселі
і до чого тут взагалі Польща?
ся вспокой вже, істеричка
ще трохи поживеш
Додано: П'ят 22 гру, 2023 10:49
Важлива інформація.
Думаю, скоро деякі з новобудів поїдуть, як шляхопроводи і мости.
"Минуло два місяці з моменту зсуву грунту на Солом’янці. Закриття метро та просідання грунтів на Деміївці свідчить, що активна неконтрольована забудова зрештою може призвести до катастрофи.
Ясно, що якісне виконання дозвільних процедур могло б змінити цю ситуацію, але наразі косметичні зміни в цій царині обмежились лише запуском у 2021 році ДІАМ. І в цьому контексті особливо цікавим було б подивитись на роботу цієї інституції.
При тому, що кількість виданих дозволів у 2023 майже повернулась на рівень до повномасштабного вторгнення – було видано 30 тисяч дозволів, при тому що в 2022 їх було лише – 22, а 2021 – 39 тисяч – кількість призначених перевірок становить десь 0,1%.
При затвердженій граничній чисельності працівників 660 штатних одиниць частка вакантних посад у ДІАМ становила у середньому майже 60%.
Але при цьому грошовий фонд залишався. І це дозволило посадовцям встановлювати собі заохочувальні виплати у космічних розмірах: 600 –1490% від посадового окладу."
Червоним на малюнку: чітке підтвердження, про повну деградацію системи управління.
Повсюду ЖОРи, ДОРи і мажори. Люди без арифметичної і спеціальної підготовки - керують всім в цій країні, в тому числі будівельною галуззю! Просто pizdec!
Джерело:
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 22 гру, 2023 11:05, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 22 гру, 2023 10:56
Тебе не спитав)
Це про те що є оселя не фактор росту а фактор підтримання цін і оптимізму на ринку нерухомості інше більше.
Це якби я сказав - а ось у мене в будинку 3 людини купили нові БМВ тому ринок люксових авто зростає)
Так зрозуміло?)
Додано: П'ят 22 гру, 2023 11:23
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
я десь писав що є оселя є фактором росту? чи фактором оптимізму?
я десь казав про ріст? або взагалі давав якісь прогнози?
я дав реальну статистику, все інше - це виключно твої страхи, комплекси та фобії і твоя особиста боротьба з вигаданим ворогом
ще раз кажу - іди перевдягни мокрі штанці, бо вони тобі заважають думати
Додано: П'ят 22 гру, 2023 11:31
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Ну там про рекорд написано в іпотечному кредитуванні а гілка про ціни нерухомості
До чого тут штанці? Нервуєш якраз ти а не я)
Якщо дійсно про думати то думати зараз треба як будуть набирати 500 тисяч у військо і як це вплине на ринок нерухомості - бо це те що нас чекає у 2024
Додано: П'ят 22 гру, 2023 11:31
Вона убога, твоя "статистика".
Е-оселя ніяк не впливає і не вплине на ціни КРЖН.
ККЦ, все таки - як ти оцінюєш рівень підготовки чиновників, які контролють питання будівництва? Там багато випускників циркового училища і акторського інституту?
Зе- і грьобані слуги бояться приймати рішення.
Так само, як вони боялись оголосити своєчасну мобілізацію в жовтні-грудні 2021.
Дерибанити країну, на жаль, вони не бояться.
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