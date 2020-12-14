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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11490114911149211493
Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 02:31

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Соломенський район верхні поверхи - комусь дуже не пощастило -або навпаки пощастило що не було в квартирі
cherchiltank
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 10:20

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

cherchiltank написав:Це ні про що - 800 кредитів в місяць на 30 мільйонів мешканців? Ви смієтеся? В Польщі …


це про реальний стан речей по єоселі
і до чого тут взагалі Польща?

ся вспокой вже, істеричка
ще трохи поживеш
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 10:56

  kingkongovets написав:
cherchiltank написав:Це ні про що - 800 кредитів в місяць на 30 мільйонів мешканців? Ви смієтеся? В Польщі …


це про реальний стан речей по єоселі
і до чого тут взагалі Польща?

ся вспокой вже, істеричка
ще трохи поживеш

Тебе не спитав)
Це про те що є оселя не фактор росту а фактор підтримання цін і оптимізму на ринку нерухомості інше більше.
Це якби я сказав - а ось у мене в будинку 3 людини купили нові БМВ тому ринок люксових авто зростає)
Так зрозуміло?)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 11:23

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

cherchiltank написав:
  kingkongovets написав:
cherchiltank написав:Це ні про що - 800 кредитів в місяць на 30 мільйонів мешканців? Ви смієтеся? В Польщі …


це про реальний стан речей по єоселі
і до чого тут взагалі Польща?

ся вспокой вже, істеричка
ще трохи поживеш

Тебе не спитав)
Це про те що є оселя не фактор росту а фактор підтримання цін і оптимізму на ринку нерухомості інше більше.
Це якби я сказав - а ось у мене в будинку 3 людини купили нові БМВ тому ринок люксових авто зростає)
Так зрозуміло?)


я десь писав що є оселя є фактором росту? чи фактором оптимізму?

я десь казав про ріст? або взагалі давав якісь прогнози?

я дав реальну статистику, все інше - це виключно твої страхи, комплекси та фобії і твоя особиста боротьба з вигаданим ворогом

ще раз кажу - іди перевдягни мокрі штанці, бо вони тобі заважають думати
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 11:31

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Ну там про рекорд написано в іпотечному кредитуванні а гілка про ціни нерухомості
До чого тут штанці? Нервуєш якраз ти а не я)
Якщо дійсно про думати то думати зараз треба як будуть набирати 500 тисяч у військо і як це вплине на ринок нерухомості - бо це те що нас чекає у 2024
cherchiltank
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 12:01

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Faceless написав:І шо, теж інстаграмні?


найкращі ремонти в нью-йоркському стилі я бачив у відомчих сталінках Печерська та Хрещатика, найкращий - в 25му будинку з зіркою

і це дійсно вічна класика
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 12:13

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

cherchiltank написав:Якщо дійсно про думати то думати зараз треба як будуть набирати 500 тисяч у військо і як це вплине на ринок нерухомості - бо це те що нас чекає у 2024


ну то й подумай тоді як вплине на ринок така кількість людей, з яких багато хто отримуватиме 100+к під час бойових, багато хто отримає виплати за поранення, чиїсь родичі отримають по 15 лямів компенсації і таких буде на жаль чимало

а тепер ще раз без емоцій подивись на розподілення виданих кредитів по областях

зи: а про мобілізацію інші подумають, ти краще не цим не переймайся, а місце собі у війську шукай
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 12:57

  gonchik74 написав:Є таке. Для прикладу, в новому будинку на 390 помешкань, де дають ключі і запускають на ремонти в продажу 4-5 квартир.


Случайно не первый дом в Злагоде на Вербицкого, возле ТРЦ Нью Вей ?
Там первый дом был давно готов, домучали со вводом с эксплуатацию.
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